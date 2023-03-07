«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Бетис», который состоится 09 марта 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

О разгроме от «Ливерпуля» (0:7) на выходных трудно не вспомнить, особенно точки зрения настроя команды на следующие матчи. Тем не менее, команда была на хорошем ходу и даже такой провал в отдельном матче не должен повлиять на футболистов в домашнем матче Лиги Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» остаются на третьей ступеньке с набранными 49 баллами и на девять пунктов отстает от «Манчестер Сити».

05 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:7), а первого числа на своем поле одолел «Вест Хэм» (3:1).

«Бетис»

«Бетис» проводит относительно стабильный сезон, однако в этом году команда вряд ли сможет навязать серьезную борьбу грандам испанского футбола. В Лиге Европы команде Пеллегрини будет противостоять серьезный соперник и выездной матч футболистам следует провести как можно аккуратнее и без ошибок. В чемпионате Испании «Бетис» занимает пятое место с 41 баллом и отстает от «Реала» Сосьедад на три пункта.

05 марта «Бетис» смог удержать ничью с мадридским «Реалом» (0:0), а 24 числа выиграла на выезде у «Эльче» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.4

Ничья – 4.7

Победит «Бетис» – 7.6

Статистика

Пять из шести последних матчей «Бетиса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивает на своем поле в 18 последних поединках подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч не будет закрытым, а команды порадуют зрителей забитыми мячами.