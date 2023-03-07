«Спортинг» — «Арсенал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал», который состоится 09 марта 2023 года

«Спортинг»

Португальский клуб во втором поединке прошлого этапа без проблем одолел своего соперника и вышел на «Арсенал», который лидирует в чемпионате Англии. «Зелено-белые» на своем поле постараются достойно выглядеть и создать проблемы обороне соперника. В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает четвертое место и уступает лидеру «Бенфике» уже 15 баллов.

05 марта «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:7), а первого числа на своем поле одолел «Вест Хэм» (3:1).

«Арсенал»

Лондонский клуб сосредоточен на борьбе за чемпионство, которое команда не может выиграть очень давно, но поединок Лиги Европы также не останется без внимания болельщиков. «Арсенал» выиграл свою группу и стартует сразу с 1/8, поэтому «Спортинг» станет первым соперником в весенней части плей-офф. Матч обещает быть интересным и является одним из центральных в этот игровой день.

04 марта «Арсенал» на последних минутах вырвал победу у «Борнмута» (3:2), а первого числа разгромил «Эвертон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 3.55

Ничья – 3.5

Победит «Арсенал» – 2.05

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спортинг» выиграл семь из десяти последних домашних поединков

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл семь встреч из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Спортинг» часто проваливает матч целиком, что можно было видеть во встречах с «Марселем» в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Предполагаем, что в этот раз случится подобная история.