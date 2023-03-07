«Борнмут» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Ливерпуль», который состоится 11 марта 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» в чемпионате находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-красных». С минимальным счётом в 24-ом туре Премьер-лиги «Борнмут» в Вулверхэмптоне обыграл местных «волков». В позапрошлом туре с большим счётом дома «вишни» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера.

4 марта, открыв счёт уже на первой минуте, «чёрно-красные» в Лондоне потерпели поражение от «канониров» со счётом 2:3.

«Ливерпуль»

В Премьер-лиге «красные» входят в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Вспомним успехи «скаузеров» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «мерсисайдцы» с командой «Кристал Пэлас» в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии. «Волков» из Вулверхэмптона «Ливерпуль» дома уверенно обыграл в сухую, поразив дважды ворота соперника.

В прошлом туре на своём поле со счётом 7:0 «красные» неожиданно разгромили «красных дьяволов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 6.80

Ничья – 4.90

Победит «Ливерпуль» – 1.45

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.18

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Шесть лет «вишни» не выигрывают у «красных»

В одном матче из пяти крайних «Борнмут» одержал победу

За тот же период «Ливерпуль» выиграл в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.61. Десять очных встреч подряд завершились данным исходом. В предстоящем матче мы увидим как минимум три гола.