«Борнмут» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Ливерпуль», который состоится 11 марта 2023 года
«Борнмут»
«Вишни» в чемпионате находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-красных». С минимальным счётом в 24-ом туре Премьер-лиги «Борнмут» в Вулверхэмптоне обыграл местных «волков». В позапрошлом туре с большим счётом дома «вишни» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера.
4 марта, открыв счёт уже на первой минуте, «чёрно-красные» в Лондоне потерпели поражение от «канониров» со счётом 2:3.
«Ливерпуль»
В Премьер-лиге «красные» входят в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Вспомним успехи «скаузеров» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «мерсисайдцы» с командой «Кристал Пэлас» в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии. «Волков» из Вулверхэмптона «Ливерпуль» дома уверенно обыграл в сухую, поразив дважды ворота соперника.
В прошлом туре на своём поле со счётом 7:0 «красные» неожиданно разгромили «красных дьяволов».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 6.80
- Ничья – 4.90
- Победит «Ливерпуль» – 1.45
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.18
- Обе забьют — нет – 2.03
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Шесть лет «вишни» не выигрывают у «красных»
- В одном матче из пяти крайних «Борнмут» одержал победу
- За тот же период «Ливерпуль» выиграл в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 1.61. Десять очных встреч подряд завершились данным исходом. В предстоящем матче мы увидим как минимум три гола.