«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», который состоится 11 марта 2023 года
«Кристал Пэлас»
«Стекольщики» после двадцати пяти матчей текущего сезона находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «орлов», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «небесно-голубыми». Обменявшись голами во второй половине встречи, «стекольщики» раскатали ничью с «пчёлами» в Брентфорде. В позапрошлом туре «орлы» разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0).
С минимальным счётом «Кристал Пэлас» уступил в гостях «львам» из Бирмингема.
«Манчестер Сити»
На данный момент «горожане» занимают в Премьер-лиге второе место. Ознакомимся с недавними матчами «небесно-голубых» за последнее время. Семь игр подряд «Манчестер Сити» не проигрывает своим оппонентам. В 25-ом туре чемпионата Англии «горожане» на выезде ответили четырьмя голами на один мяч «Борнмута». С большим счётом «небесно-голубые» обыграли в 1/8 Кубка Англии команду «Бристоль Сити».
4 марта «Манчестер Сити» со счётом 2:0 взял верх над «сороками» из Ньюкасла.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» – 9.00
- Ничья – 5.20
- Победит «Манчестер Сити» – 1.36
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.01
- Обе забьют — нет – 1.72
- Обе забьют — да – 2.13
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- В этом году «Кристал Пэлас» пока не радовал своих болельщиков победами
- Только в одной игре из десяти за последнее время «Манчестер Сити» потерпел поражение.
Прогноз
На пять очков «горожане» отстают от «канониров». В будущей игре с «орлами» у «небесно-голубых» будет возможность сократить отставание. Компания Pinnacle на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.01.