«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1678303280

вчера, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», который состоится 11 марта 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» после двадцати пяти матчей текущего сезона находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «орлов», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «небесно-голубыми». Обменявшись голами во второй половине встречи, «стекольщики» раскатали ничью с «пчёлами» в Брентфорде. В позапрошлом туре «орлы» разошлись миром с «Ливерпулем» (0:0).

С минимальным счётом «Кристал Пэлас» уступил в гостях «львам» из Бирмингема.

«Манчестер Сити»

На данный момент «горожане» занимают в Премьер-лиге второе место. Ознакомимся с недавними матчами «небесно-голубых» за последнее время. Семь игр подряд «Манчестер Сити» не проигрывает своим оппонентам. В 25-ом туре чемпионата Англии «горожане» на выезде ответили четырьмя голами на один мяч «Борнмута». С большим счётом «небесно-голубые» обыграли в 1/8 Кубка Англии команду «Бристоль Сити».

4 марта «Манчестер Сити» со счётом 2:0 взял верх над «сороками» из Ньюкасла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 9.00

Ничья – 5.20

Победит «Манчестер Сити» – 1.36

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 2.01

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Четыре очные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В этом году «Кристал Пэлас» пока не радовал своих болельщиков победами

Только в одной игре из десяти за последнее время «Манчестер Сити» потерпел поражение.

Прогноз

На пять очков «горожане» отстают от «канониров». В будущей игре с «орлами» у «небесно-голубых» будет возможность сократить отставание. Компания Pinnacle на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.01.