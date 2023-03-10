«Лилль» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Лион», который состоится 10 марта 2023 года

«Лилль»

«Лилль» проиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Франции и смог приблизиться к группе лидеров. Команда Фонсеки занимает уже шестое место с 45 баллами и отстает всего на один пункт от «Ренна». В домашнем матче с «Лионом» хозяева постараются сыграть первым номером и как можно быстрее огорчить именитого соперника. Матч является одним из центральных в туре, хоть и вынесен на пятницу.

04 марта «Лилль» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Бреста» (2:1).

«Лион»

«Лион» немного выровнял свои результаты, однако все еще не может продвинуться выше по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В предстоящей встрече гостям будет очень сложно добыть победу, однако шансы отметиться голом в воротах соперника будут появляться. В последних пяти турах Лиги 1 «Лион» набрал 10 баллов.

05 марта «Лион» не смог на своем поле переиграть «Лорьян» (0:0), а 28 числа в кубке Франции одолел «Гренобль» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.88

Ничья – 3.75

Победит «Лион» – 4.05

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лион» выиграл только одну встречу из последних десяти с «Лиллем»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Команда играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику личных встреч с «Лионом», поэтом прогнозируем ее победу в 1-2 мяча.