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«Лилль» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:05
«Лилль» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Лион», который состоится 10 марта 2023 года

«Лилль»

«Лилль» проиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Франции и смог приблизиться к группе лидеров. Команда Фонсеки занимает уже шестое место с 45 баллами и отстает всего на один пункт от «Ренна». В домашнем матче с «Лионом» хозяева постараются сыграть первым номером и как можно быстрее огорчить именитого соперника. Матч является одним из центральных в туре, хоть и вынесен на пятницу.

04 марта «Лилль» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Бреста» (2:1).

«Лион»

«Лион» немного выровнял свои результаты, однако все еще не может продвинуться выше по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В предстоящей встрече гостям будет очень сложно добыть победу, однако шансы отметиться голом в воротах соперника будут появляться. В последних пяти турах Лиги 1 «Лион» набрал 10 баллов.

05 марта «Лион» не смог на своем поле переиграть «Лорьян» (0:0), а 28 числа в кубке Франции одолел «Гренобль» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лилль» – 1.88
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Лион» – 4.05

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
  • «Лион» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лион» выиграл только одну встречу из последних десяти с «Лиллем»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Команда играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику личных встреч с «Лионом», поэтом прогнозируем ее победу в 1-2 мяча.

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