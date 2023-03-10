«Лилль» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Лион», который состоится 10 марта 2023 года
«Лилль»
«Лилль» проиграл всего один матч из пяти последних туров чемпионата Франции и смог приблизиться к группе лидеров. Команда Фонсеки занимает уже шестое место с 45 баллами и отстает всего на один пункт от «Ренна». В домашнем матче с «Лионом» хозяева постараются сыграть первым номером и как можно быстрее огорчить именитого соперника. Матч является одним из центральных в туре, хоть и вынесен на пятницу.
04 марта «Лилль» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а 24 числа на своем поле оказался сильнее «Бреста» (2:1).
«Лион»
«Лион» немного выровнял свои результаты, однако все еще не может продвинуться выше по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В предстоящей встрече гостям будет очень сложно добыть победу, однако шансы отметиться голом в воротах соперника будут появляться. В последних пяти турах Лиги 1 «Лион» набрал 10 баллов.
05 марта «Лион» не смог на своем поле переиграть «Лорьян» (0:0), а 28 числа в кубке Франции одолел «Гренобль» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 1.88
- Ничья – 3.75
- Победит «Лион» – 4.05
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» выиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лион» выиграл только одну встречу из последних десяти с «Лиллем»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Команда играет на своем стадионе и имеет хорошую статистику личных встреч с «Лионом», поэтом прогнозируем ее победу в 1-2 мяча.