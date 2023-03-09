Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с ПСЖ

Стало известно, при выполнении каких условий нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ.
Сообщается, что игрок и клуб достигли принципиального соглашения, его нужно закрепить письменно. Детали контракта касательно зарплаты и срока действия будут оговорены позднее. Для аргентинца важна конкурентоспособность клуба. На это могут повлиять многие факторы: возможный уход из команды Килиана Мбаппе, финансовые ограничения, потеря интереса со стороны владельцев парижан. Помимо этого, важна и финансовая составляющая: сможет ли ПСЖ платить Месси запрашиваемую зарплату.
Так это самое важное у семейства Месси!)
Ну и пришел он в команду, что это дало со спортивной точки зрения? Два сезона подряд вылет из 1/8 ЛЧ? Странные они))
Так это самое важное у семейства Месси!)
Ну и пришел он в команду, что это дало со спортивной точки зрения? Два сезона подряд вылет из 1/8 ЛЧ? Странные они))