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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с ПСЖ

вчера, 22:21

Стало известно, при выполнении каких условий нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ.

Сообщается, что игрок и клуб достигли принципиального соглашения, его нужно закрепить письменно. Детали контракта касательно зарплаты и срока действия будут оговорены позднее. Для аргентинца важна конкурентоспособность клуба. На это могут повлиять многие факторы: возможный уход из команды Килиана Мбаппе, финансовые ограничения, потеря интереса со стороны владельцев парижан. Помимо этого, важна и финансовая составляющая: сможет ли ПСЖ платить Месси запрашиваемую зарплату.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:30
А кто по-твоему что-то дал ПСЖ со спортивной точки зрения?? Неймар? Мбаппе? Кавани? Ибра? Все переходили ради денег и успеха в ЛЧ не добились
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:50
«Помимо этого, важна и финансовая составляющая: сможет ли ПСЖ платить Месси запрашиваемую зарплату»

Так это самое важное у семейства Месси!)

Ну и пришел он в команду, что это дало со спортивной точки зрения? Два сезона подряд вылет из 1/8 ЛЧ? Странные они))
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:48
Каждый выбирает лучший вариант для себя.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Чьи-то непонятные инсайдерские фантазии.
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