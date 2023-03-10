«Наполи» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Аталанта», который состоится 11 марта 2023 года

«Наполи»

Команда уверенно лидирует в Серии А и опережает ближайшего соперника на 15 пунктов. «Наполи» проиграл в последнем туре, однако вряд ли это повлияет на настрой коллектива в предстоящих поединках. Совсем скоро подопечным Спалетти играть ответный матч в Лиге Чемпионов, однако с «Аталантой» поединок будет не менее ярким и важным, а соперник из Бергамо максимально мотивирован.

03 марта «Наполи» на своем поле проиграл «Лацио» (0:1), а 25 февраля обыграл на выезде «Эмполи» (2:0).

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо в последних матчах не показывает достойных результатов и создал для себя не самую приятную ситуацию в турнирной таблице. Сейчас «Аталанта» идет на шестом месте в Серии А, но проигрывает пять очков ближайшему сопернику. В матче с «Наполи» гости наверняка выберут игру на контратаках и постараются набрать очки, чтобы вернуться в борьбу за первую четверку, которая дает право сыграть в Лиге Чемпионов.

04 марта «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0), а 26 февраля команда проиграла на выезде «Милану» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.65

Ничья – 4.05

Победит «Аталанта» – 5.1

Статистика

«Наполи» одержал восемь побед из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» проиграла три из четырех последних выездных поединков

Клуб из Бергамо выиграл три из пяти последних встреч с «Наполи»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Вряд ли лидер Серии А позволит себе потерять очки в двух домашних матчах подряд, несмотря на большое преимущество в турнирной таблице.