«Торпедо» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Урал», который состоится 11 марта 2023 года

«Торпедо»

«Торпедо» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы РПЛ и имеет в своем активе только семь очков. Команда является одним из главных кандидатов на возвращения с ФНЛ уже спустя один год и в предстоящей встрече ей очень нужно побеждать соперника, который находится в хорошей физической форме. Матч не имеет яркой вывески, но открывает игровой день и обещает быть интересным.

05 марта «Торпедо» смог вырвать вничью на выезде с «Краснодаром» (2:2), а 26 февраля уступил в кубке России «Акрону» из Тольятти (0:2).

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга сделал выводы после провала на старте сезона и уже очень давно не проигрывает в официальных поединках. На данный момент «Урал» занимает 10 место с 22 пунктами и на восемь пунктов опережает зону вылета. В выездной встрече с последней командой турнирной таблицы РПЛ гости наверняка попытаются навязать свой футбол и одержать важную для себя победу.

04 марта «Урал» разошелся миром со «Спартаком» (2:2), а 27 февраля обыграл «Ростов» в рамках кубка России (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.7

Ничья – 3.5

Победит «Урал» – 2.03

Статистика

«Торпедо» не может выиграть уже 15 матчей подряд во всех турнирах

Три последних матча «Урала» на выезде завершились ничейным результатом

«Урал» выиграл три последних матча у «Торпедо»

Прогноз