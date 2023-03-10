«Торпедо» — «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Урал», который состоится 11 марта 2023 года
«Торпедо»
«Торпедо» продолжает обитать на самом дне турнирной таблицы РПЛ и имеет в своем активе только семь очков. Команда является одним из главных кандидатов на возвращения с ФНЛ уже спустя один год и в предстоящей встрече ей очень нужно побеждать соперника, который находится в хорошей физической форме. Матч не имеет яркой вывески, но открывает игровой день и обещает быть интересным.
05 марта «Торпедо» смог вырвать вничью на выезде с «Краснодаром» (2:2), а 26 февраля уступил в кубке России «Акрону» из Тольятти (0:2).
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга сделал выводы после провала на старте сезона и уже очень давно не проигрывает в официальных поединках. На данный момент «Урал» занимает 10 место с 22 пунктами и на восемь пунктов опережает зону вылета. В выездной встрече с последней командой турнирной таблицы РПЛ гости наверняка попытаются навязать свой футбол и одержать важную для себя победу.
04 марта «Урал» разошелся миром со «Спартаком» (2:2), а 27 февраля обыграл «Ростов» в рамках кубка России (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» – 3.7
- Ничья – 3.5
- Победит «Урал» – 2.03
Статистика
- «Торпедо» не может выиграть уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- Три последних матча «Урала» на выезде завершились ничейным результатом
- «Урал» выиграл три последних матча у «Торпедо»
Прогноз
Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. На данный момент клуб из Екатеринбурга выглядит гораздо стабильнее и сильнее новичка РПЛ. Прогнозируем победу гостей в 1-2 поединка.