«Байер» и «Севилья» восстанавливаются, МЮ извинился за позор с «Ливерпулем». Стартовала 1/8 финала ЛЕ

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сегодня, 18:55

Первые встречи – довольно результативные.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы подошли к концу. «Ман Юнайтед», показал, что есть жизнь после 0:7 на «Энфилде», «Шахтёр» продолжает удивлять конкурентоспособностью, а «Арсенал» неожиданно оказался в роли догоняющего в Португалии. Анализируем расстановку сил по итогам первых столкновений.

МЮ , «Ювентус» и «Рома» подтвердили статус фаворитов, «Арсеналу» было сложнее

Радует, как на разгромное поражение от «Ливерпуля» отреагировали «красные дьяволы». Все-таки это был сильный удар под дых после начавшихся разговоров о квадрупле (Кубок лиги уже есть – оставались Кубок Англии, чемпионство в АПЛ и победа в ЛЕ ). Но голландский менеджер правильно воспользовался осечкой – в раздевалке заставил своих подопечных в тишине слушать, как празднуют победу «мерсисайдцы». Тен Хаг сказал футболистам, что это послужит мотивацией больше не играть настолько безвольно. А на матч против «Бетиса» выставил тот же стартовый состав, что и на провальный поединок против «Ливерпуля».

Разгром от «красных» не перечеркивает прогресса «Юнайтед» в этом сезоне – это все тот же боеспособный коллектив. Такой урок для команды, которая резко изменилась менее чем за год, был жизненно важен – и даже лучше, что они получили его в чемпионате, а не в играх на вылет. «Манкунианцы» сформировали надежный задел перед гостевой встречей – «Бетису» придется отыгрывать 3 мяча, что с английским грандом будет сделать нелегко.

«Ювентус» не подкосило даже наказание в виде отобранных 15 очков в Серии А – туринцы быстро вернулись к борьбе за еврокубки и отстают от «Аталанты» лишь на 7 очков, а за последний месяц проиграли лишь раз. Такой толчок разбудил в «старой синьоре» спортивную злость, поэтому «бьянконери» и остаются в ранге фаворитов второго по значимости еврокубка. Пройти в четвертьфинал будет тяжело, поскольку по итогам домашней игры против «Фрайбурга» «Юве» приходится довольствоваться минимальным преимуществом, а дома немцы за весь сезон пока проиграли лишь раз.

«Арсенал» неожиданно стал одной из немногих команд, чей матч завершился вничью. Хотя стоит учесть несколько факторов. Во-первых, лондонцам достался непростой соперник («Спортинг» ударно провел зиму). Во-вторых, их поединок проходил на поле «львов» — вчера ни одна из гостевых команд не одержала победу. При этом «канонирам» удалось перед домашним матчем сохранить равенство, а значит, в ответной встрече будет играть чуть проще.

Три клуба закладывают пространство для сенсации

К их числу можно было бы отнести и «Фейеноорд». Но статус этого коллектива выше, чем у тех, о ком пойдет речь. «Шахтёр» испытал гораздо больше проблем – ушли главный тренер, с которым боссы «горняков» хотели выстраивать долгосрочную стратегию, и топ-легионеры, которые были нужны для ее реализации. Украинский гранд остался ни с чем, и корректировать выбранный курс пришлось на ходу. Даже так «Шахтёр» подпортил нервы «Лейпцигу» в борьбе за плей-офф ЛЧ и добрался до 1/8 финала ЛЕ . Дома подопечные Игора Йовичевича добыли ничью с «Фейеноордом». Удивительно, но сегодняшний результат «Шахтёра» в еврокубках даже лучше, чем в предыдущем сезоне.

«Унион» и «Юнион» выдали результативные 3:3 в Берлине – и это лишь сильнее подогревает интерес к паре. С одной стороны немцы, четырьмя годами ранее выступавшие во второй Бундеслиге и за этот период проделавшие путь до клуба из топ-3 высшего дивизиона. С другой – брюссельцы, которые вернулись в элитный дивизион и того позже, притом сразу закрепились в первой тройке. Для «Юниона» это первый за долгое время сезон с еврокубками – а они уже бодаются в плей-офф. «Унион» год назад шел на пятом месте и играл в Лиге конференций, а сейчас совершил скачок вперед на обоих фронтах. Независимо от того, кто пройдет дальше, мы получим еще одну «темную лошадку».

«Севилья» и «Байер» проходят реабилитацию

Фанаты обеих команд явно ожидали большего от текущего сезона и изрядно понервничали минувшей осенью. «Байер», как и «Севилья», ужасно стартовал в чемпионате, шел в зоне прямого вылета – а в таких условиях матчи в еще одном турнире оборачивались против «фармацевтов». После разгрома от «Баварии» в 8-м туре и поражения от «Порту» в ЛЧ боссы решились на увольнение Херардо Сеоане.

Уже под руководством Хаби Алонсо «Байер» сенсационно отобрал у «Атлетико» путевку в ЛЕ , прошел стыковой раунд и обыграл в первом матче «Ференцварош». Параллельно в Бундеслиге «фармацевты» поднялись на 9-е место и сократили отставание от еврокубковой зоны до 8 очков. Сезон потихоньку выправляется, но для реабилитации нужно как минимум добраться до четвертьфинала и заскочить в топ-5 Бундеслиги.