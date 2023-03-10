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Разгромный ответ на унижение. МЮ пытается реабилитироваться

сегодня, 09:15
МЮ - «Бетис»

Пострадал «Бетис». Но не все прошло гладко.

На грани срыва

В других условиях встреча «Манчестер Юнайтед» с «Бетисом» воспринималась бы как вполне обыденный поединок плей-офф, где есть явный фаворит, но не исключена вероятность осечки, как это регулярно бывает с топ-клубами в Лиге Европы. Однако беспрецедентное поражение МЮ от «Ливерпуля» со счетом 0:7, случившееся несколько дней назад, определило совершенно иной контекст для игры против севильцев. От «Юнайтед» ждали реакции.

И она, казалось, последовала незамедлительно. «Манчестер» с первых же минут набросился на «Бетис», демонстрируя ту самую заряженность, о которой все думали. Уже на шестой минуте Рэшфорд открыл счет, забив свой 18-й гол в 22-м матче за МЮ после чемпионата мира. Великолепная форма Маркуса не ушла. Но вот дальше начались проблемы.

Кажется, «Манчестер», лихо начавший матч, стал сомневаться, стал задумываться о том, стоит ли продолжать лететь на «Бетис» в таком режиме, либо же лучше поиграть более рационально и спокойно, пытаясь поймать противника, вынужденного теперь раскрываться, на контратаке. Мысль может выглядеть странной, если учесть, что от МЮ все ждали прорыва и разрыва. Но с другой стороны, только что команда получила болезненное унижение, а «Бетис» — это не просто туристы из Испании, а пятый клуб Ла Лиги, который может наказать, если сильно увлечься реабилитацией за «Энфилд».

Эти сомнения стали отражаться и на игре. Севильцы если не перехватывали инициативу, то все чаще отодвигали действие от своих ворот и приближали его к воротам Де Хеа. А сам Давид стал своего рода олицетворением тех самых сомнений и колебаний. Особенно после того, как Айосе Перес шикарным ударом с края штрафной восстановил равенство в счете. Это был критический момент для «Юнайтед», после которого подопечные Тен Хага могли свалиться в очередное пике.

Тот же самый Перес мог вскоре сделать дубль, когда мяч после его удара и рикошета влетел в штангу. Этому предшествовала грубейшая ошибка Де Хеа, который на мандраже выкатил мяч игроку «Бетиса» и заставил думать о том, на каких условиях с ним клубу продлевать контракт. Но до перерыва оставалось немного, и «Юнайтед» дожил до него без новых потрясений. Появилась возможность выдохнуть и получить нужные наставления от Тен Хага.

Время искупления

Тренер не только подобрал необходимые слова, но и внес некоторые коррективы в состав, заменив справа в обороне Далота на Ван-Биссаку. Перестановка не выглядела очевидной, но Аарон с момента выхода и до финального свистка почти все время проводил в атаке и помог МЮ создать общий фронт давления без проседаний. Нередко они с Шоу, крайние защитники, оказывались вместе в атаке в центре перед чужой штрафной. «Бетис» не мог поднять голову.

На протяжении всего второго тайма «Юнайтед» играл именно так, как от него ждали, стремился забивать и добивать противника при любом счете, не снижая интенсивность давления и не провисая в самоотдаче на каждом участке поля. Может быть, такого преображения не возникло бы, не удайся Антони в самом начале второй половины блестящий гол в девятку, созданный им самим и его мастерством. Он вернул «Манчестеру» утраченную было в первой половине уверенность, восстановил психологическое спокойствие.

И очень кстати через шесть минут пришел второй гол в исполнении Фернандеша. К слову, именно ему было важно забить в этой игре. Ведь Бруну, который совсем недавно превозносился как главная надежда и звезда нового МЮ, после матча с «Ливерпулем» стал самым ненавистным и обсуждаемым игроком команды, примерив на себя незавидную роль Поля Погба.

Закрепление успеха

Во второй половине игры МЮ уничтожал «Бетис» и мог забить даже восемь мячей, чтобы математически искупить поражение от «Ливерпуля». Хотя все прекрасно понимают, что это необходимо будет делать еще не один и не два матча. За первый тайм «Бетис» нанес пять ударов по воротам, а за весь второй – один. У «Манчестера» в первом тайме было девять ударов, а во втором – 16. Доминирование тотальное. Один Антони мог к своему шикарному голу добавить как минимум еще парочку.

Но в итоге всем воздалось по заслугам и старанию. Антони свое забил, Фернандеш и Рэшфорд – тоже. Оставался Вегхорст, который очень много работал, напрягал защиту, разбивал ее построения, но забить все не мог. В конце встречи ему помогли это сделать только что вышедшие на замену Мактоминэй и Пеллистри. Причем последний особенно впечатлил. 21-летний уругваец ярко себя проявил в трех матчах за сборную на чемпионате мира. Но за МЮ он вышел на поле только в пятый раз. И сразу после получения мяча не стал отдавать безопасный пас назад, который напрашивался, а заложил вираж вокруг края штрафной и от лицевой выдал на Мактоминэя, чей удар Браво парировал на ногу Вегхорсту, и тот уже забил.

Так «Юнайтед» не просто правильным образом встал на путь исправления, но и каждый член этого клуба по-своему сделал шаг вперед, отрабатывая по полной. Тен Хаг, который всю дорогу сидел в шапке с нахмуренным видом, будто прокручивал в голове семь голов «Ливерпуля», грамотно провел замены и поработал с командой в перерыве. Фернандеш показал, что матч с «Ливерпулем» — не более, чем срыв, который не является чем-то обычным. Группа атаки показала, что в полном порядке и настроена на голы, пусть и нужно над реализацией поработать. Вся центральная зона во главе с Каземиро и с центральными защитниками продемонстрировала отменную работоспособность, концентрацию и нацеленность на борьбу до последнего. О Шоу и Ван-Биссаке мы уже говорили выше.

Так и нужно реагировать на большие неудачи. Да, матч с «Бетисом» не был идеальным, в нем возник нерв, перед героями повествования снова промелькнула тень страха осечки. Но без этого оттеняющего нюанса игра бы не была так наполнена эмоциями, которых требовали болельщики МЮ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:51
Вероятно, ТенХаг думал, что наладил дисциплину и игру и вдруг такая подстава ему! И он призадумался, может, зря я вожжи-то отпустил, рановато?
zenit680
zenit680 ответ Anonymus123 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Тебе виднее.
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
сегодня в 09:55
Эллиада, позориться - это никак не выиграть лч с тремя составами.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 09:49
Испанцев тупо не хватило на второй тайм.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:28
Вообще не понимаю про какое искупление идет речь. МЮ проиграл Ливерпулю, но это всего лишь 3 очка, а как будто финал проиграли, чтобы нужно реабилитироваться. У МЮ всё хорошо. Команда в зоне ЛЧ, борется в Кубке Англии, выиграла Кубок английской лиги и одной ногой в 1/4 финале ЛЕ. На фоне прошлого года это грандиозный успех. У того же Ливерпуля дела хуже. Если бы Клопп мог выбирать между результатами МЮ в этом сезоне и одной осечкой, что бы он выбрал?? Конечно, один раз опозориться, чем позориться весь сезон.
Гость
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