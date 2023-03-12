«Наполи» разрывает всех в Серии А. Прекрасен не только Кварацхелия

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вчера, 09:42

До ближайшего конкурента – 18 пунктов.

Спаллетти может побить рекорд «Интера»

После двадцати шести туров опережать ближайших соперников на 18 пунктов – впечатляющий результат для Серии А. В прошлом сезоне на таком отрезке разница была в два очка между «Миланом» и двумя преследователями, «Интером» и «Наполи». В 2021-м, хотя Конте в итоге сильно оторвется от остальных, «Интер» лидировал всего на шесть пунктов. Три сезона назад видели разницу в один пункт. Даже когда «Ювентус» был на пике формы, то опережал «Наполи» пять лет назад на шестнадцать пунктов после 26 туров, а в итоге получили 11 очков разницы. А за год до того южане ранней весной были на один пункт выше, чем северяне.

В основном в Серии А чемпионская борьба в середине марта напряженная, а теперь ее убивает форма «Наполи». Целых 22 победы сформировали разницу в 18 пунктов. Кстати, даже если вернуть «Ювентусу» очки, то ничего не меняется. Спаллетти может повторить или побить рекорд «Интера» сезона 2006/07. Когда туринцы были в Серии Б, а других наказывали снятием очком, отрыв чемпиона составил 22 пункта. «Наполи» близок к новому рекорду, хотя на этот раз все сильнейшие команды в игре. Даже когда видно, что усталость догоняет, южане давят и идут за победами. Впереди игры против «Милана», «Ювентуса» и «Интера», будет интересно.

Кварацхелия станет игроком года в Серии А

Футбольный год завершается обычно в мае. К тому времени Хвича должен улучшить свои и без того замечательные голевые показатели. Против «Аталанты» грузин снова легко находил ударные позиции. У него пять выстрелов по воротам клуба из Бергамо. Один из ударов принес «Наполи» победу, ведь Хвича в окружении соперников начал их расшатывать и сумел мощно пробить. Спаллетти прав, что если защитник оборачивается спиной к Кварацхелии, рассчитывая выиграть доли секунды при забеге после дриблинга, то ему конец. Также песенка спета, если грузину позволяют смещаться для удара под любимую левую ногу. У Хвичи 13 голов и 13 ассистов во всех турнирах в дебютном сезоне Серии А. Желаем ему стабильности в будущем. Когда «Наполи» станет чемпионом, то игроком года в Италии назовут именно 22-летнего футболиста, игравшего за «Рубин». Скажи об этом полтора года назад – сочли бы безумцем.

Осимхен окажется в любимом чемпионате

Нигериец стал любимчиком Неаполя. Итальянцы начали делать шоколадный торт в его честь. Поверьте, у этой кондитерской сейчас много работы. Народ в Неаполе не такой высоколобый, как в Турине, и не такой модный, как в Милане, но искренне любить они умеют. Виктор побеждает с «Наполи», забивает немало мячей в составе результативной команды. У «Наполи» 60 мячей. Понятно, что специфика игры через фланги и на индивидуальном мастерстве не позволяет им создавать столько качественных моментов, как ПСЖ и «Манчестер Сити», но выскакивает в атаку итальянская команда быстрее многих. И забивает, поскольку на острие есть Осимхен, который и подыгрывает напарникам – вчера ассистировал против «Аталанты», и может разобраться сам. Виктор мечтает поиграть в любимой АПЛ , осталось грамотно выбрать новый клуб, где он подойдет по стилю.

Ангисса и Лоботка перешли в высшую лигу

Когда летом Спаллетти потерял Кулибали и Руиса, а еще ушли ветераны Инсинье, Оспина и Мертенс, то многие в Неаполе переживали. Как справятся, если привезли какого-то Кима из «Фенербахче», неизвестного итальянцам Кварацхелию из «Динамо» Батуми и ноунейма Ангисса из «Фулхэма»? Оказалось, что скауты «Наполи» являются людьми со вкусом. Более того, Ангисса подобрали по одной особенной характеристике. Камерунец оказался одним из самых сильных хавбеков мира, когда говорим о мастерстве отрезать соперников при их прессинге с помощью обводок. На первом месте за последние годы по количеству и качеству таких действий Томас Партей из «Арсенала», еще один ключевой трансфер для этого сезона. Ангисса рядом, в компании Ковачича, Верратти, Алькантары и Де Йонга.

Конечно, техника не является главным коньком Андре. Но есть еще перехваты и отборы, так что Зелиньски получил правильного напарника. Даже двух напарников, ведь о Лоботке не забываем. Поскольку «Наполи» часто с мячом, то словак не поставил рекорд по отборам. Тот же Бекао, игравший раньше за ЦСКА , вступает в успешную борьбу в «Удинезе» чаще. Но именно Станислав выделяется у «Наполи». В этом сезоне два зрелых игрока, которым 27-28 лет, присоединились к Зелиньскому, которого и раньше считали хавбеком мирового класса.

«Наполи» сможет сконцентрироваться на ЛЧ

Немцам из «Айнтрахта» нечего терять. В Неаполе в среду команде Спаллетти надо забыть об эйфории родом из Серии А. Не стоит надеяться, что соперник сдался после домашнего поражения в два мяча. Но поскольку у Лучано именно команда, то им проще. Мерет тащит непростые мячи. Ким перешел в элитную лигу защитников, что в Неаполе возможно, как знаем по истории Кулибали. Руй реже хватает красные карточки, чем выдает роскошные матчи.

У итальянцев хорошие шансы на четвертьфинал. «Наполи» полностью заслужил всего третье в истории Скудетто, но самый большой футбольный праздник в городе с 1990 года можно дополнить, если при хорошем жребии забраться далеко в Лиге чемпионов. Минимум в полуфинал. Команда верит в себя, и даже суперкомпьютер отправил ее на четвертое место в рейтинге фаворитов главного еврокубка. Мощная «Бавария» лидирует с 26 %, дальше идут Гвардиола – 19 %, и Анчелотти – 14 %. Но «Наполи» в четверке, вероятность их победы оценивают в 11 %. Забавный факт: этот же алгоритм летом оценивал шансы Спаллетти на Скудетто в 12 %. И тогда, и сейчас все неплохо сочетается с полевыми фактами. Но за эти месяцы изменилась судьба не только Кварацхелии, а и целой команды, у которой всегда был один козырь – безумная любовь родной публики. Не пятьдесят работников клуба заслужили титул, а миллионы фанатов «Наполи».