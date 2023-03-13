«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг», который состоится 14 марта 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» не очень выразительно выступили в первом поединке и теперь после ничьи, им нужна победа на своем стадионе. Параллельно коллектив борется за чемпионство с «Арсеналом» и на данный момент отстает от «канониров» на пять пунктов. В матче с «РБ Лейпциг» английскому клубу очень важно забить первым, а по возможности и удвоить свое преимущество, оформив выход в четвертьфинал.

11 марта «Манчестер Сити» вырвал минимальную победу на выезде у «Кристал Пэлас» (1:0), а четвертого числа на своем поле одолел «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе уверенно проводит нынешний отрезок сезона и даже имеет шанс побороться с одной из сильнейших команд мира за выход в следующую стадию Лиги Чемпионов, учитывая ничейный результат в первой встрече. В чемпионате Германии коллектив занимает третье место с 45 баллами и опережает двух прямых конкурентов только по дополнительным показателям. Встреча обещает быть интересной и не оставить равнодушными любителей европейского футбола.

11 марта «РБ Лейпциг» выиграл у «Боруссии» М на своем поле (3:0), а третьего числа уступил на выезде «Боруссии» Д (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.37

Ничья – 5.1

Победит «РБ Лейпциг» – 8

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл только одну встречу из последних десяти

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику на своем стадионе и наверняка смогут добиться уверенного прохода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.