«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг», который состоится 14 марта 2023 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» не очень выразительно выступили в первом поединке и теперь после ничьи, им нужна победа на своем стадионе. Параллельно коллектив борется за чемпионство с «Арсеналом» и на данный момент отстает от «канониров» на пять пунктов. В матче с «РБ Лейпциг» английскому клубу очень важно забить первым, а по возможности и удвоить свое преимущество, оформив выход в четвертьфинал.
11 марта «Манчестер Сити» вырвал минимальную победу на выезде у «Кристал Пэлас» (1:0), а четвертого числа на своем поле одолел «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«РБ Лейпциг»
Команда Марко Розе уверенно проводит нынешний отрезок сезона и даже имеет шанс побороться с одной из сильнейших команд мира за выход в следующую стадию Лиги Чемпионов, учитывая ничейный результат в первой встрече. В чемпионате Германии коллектив занимает третье место с 45 баллами и опережает двух прямых конкурентов только по дополнительным показателям. Встреча обещает быть интересной и не оставить равнодушными любителей европейского футбола.
11 марта «РБ Лейпциг» выиграл у «Боруссии» М на своем поле (3:0), а третьего числа уступил на выезде «Боруссии» Д (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.37
- Ничья – 5.1
- Победит «РБ Лейпциг» – 8
Статистика
- «Манчестер Сити» проиграл только одну встречу из последних десяти
- «РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику на своем стадионе и наверняка смогут добиться уверенного прохода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.