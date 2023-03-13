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«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:19
«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг», который состоится 14 марта 2023 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» не очень выразительно выступили в первом поединке и теперь после ничьи, им нужна победа на своем стадионе. Параллельно коллектив борется за чемпионство с «Арсеналом» и на данный момент отстает от «канониров» на пять пунктов. В матче с «РБ Лейпциг» английскому клубу очень важно забить первым, а по возможности и удвоить свое преимущество, оформив выход в четвертьфинал.

11 марта «Манчестер Сити» вырвал минимальную победу на выезде у «Кристал Пэлас» (1:0), а четвертого числа на своем поле одолел «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе уверенно проводит нынешний отрезок сезона и даже имеет шанс побороться с одной из сильнейших команд мира за выход в следующую стадию Лиги Чемпионов, учитывая ничейный результат в первой встрече. В чемпионате Германии коллектив занимает третье место с 45 баллами и опережает двух прямых конкурентов только по дополнительным показателям. Встреча обещает быть интересной и не оставить равнодушными любителей европейского футбола.

11 марта «РБ Лейпциг» выиграл у «Боруссии» М на своем поле (3:0), а третьего числа уступил на выезде «Боруссии» Д (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.37
  • Ничья – 5.1
  • Победит «РБ Лейпциг» – 8

Статистика

  • «Манчестер Сити» проиграл только одну встречу из последних десяти
  • «РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних встречи между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику на своем стадионе и наверняка смогут добиться уверенного прохода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:36
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 15:50
Английский Манчестер Сити уже который год ходит вокруг да около возле победы в Лиге Чемпионов УЕФА. Впрочем, числясь и в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка в главных претендентах на обладание почетным трофеем. Естественно, что при родных поклонниках манкунианские "горожане" постараются сыграть первым номером в ответном противостоянии с Лейпцигом. Где, по моему мнению, должен на полную катушку раскрыться могучий атакующий потенциал Ман Сити.
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