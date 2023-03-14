«Фейеноорд» — «Шахтёр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер», который состоится 16 марта 2023 года
«Фейеноорд»
Команда продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов и даже в первом матче в целом выглядела лучше своего оппонента, но смогла добиться лишь ничейного результата. После финала Лиги Конференций в прошлом году, еврокубковые аппетиты у «Фейеноорда» никуда не делись и клуб постарается уже с первых минут завладеть преимуществом, которое в конечном итоге принесет результат.
12 марта «Фейеноорд» одержал волевую победу над «Волендамом» (2:1), а девятого числа сыграл вничью с «Шахтером» в Лиге Европы (1:1).
«Шахтер»
Украинскому клубу в нынешнем розыгрыше еврокубков очень везет и в первом матче соперник больше заслуживал на победу. Тем не менее, клуб проявляет свой характер и добивается результата в своем сложном положении без группы легионеров. В Нидерландах будет очень сложно добиться победы, однако в футболе случается разное и возможно именно здесь будет главная сенсация игрового дня.
12 марта «Шахтер» крупно обыграл на выезде «Кривбасс» (3:0), а ранее разошелся миром с «Фейеноордом» в Лиге Европы (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фейеноорд» – 1.5
- Ничья – 4.4
- Победит «Шахтер» – 6.5
Статистика
- «Фейеноорд» не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах
- «Шахтер» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Девять из десяти последних матчей украинского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Фейеноорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Клуб из Нидерландов играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в 1-2 мяча и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.