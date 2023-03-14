«Фейеноорд» — «Шахтёр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1678789406

вчера, 13:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Шахтер», который состоится 16 марта 2023 года

«Фейеноорд»

Команда продолжает лидировать в чемпионате Нидерландов и даже в первом матче в целом выглядела лучше своего оппонента, но смогла добиться лишь ничейного результата. После финала Лиги Конференций в прошлом году, еврокубковые аппетиты у «Фейеноорда» никуда не делись и клуб постарается уже с первых минут завладеть преимуществом, которое в конечном итоге принесет результат.

12 марта «Фейеноорд» одержал волевую победу над «Волендамом» (2:1), а девятого числа сыграл вничью с «Шахтером» в Лиге Европы (1:1).

«Шахтер»

Украинскому клубу в нынешнем розыгрыше еврокубков очень везет и в первом матче соперник больше заслуживал на победу. Тем не менее, клуб проявляет свой характер и добивается результата в своем сложном положении без группы легионеров. В Нидерландах будет очень сложно добиться победы, однако в футболе случается разное и возможно именно здесь будет главная сенсация игрового дня.

12 марта «Шахтер» крупно обыграл на выезде «Кривбасс» (3:0), а ранее разошелся миром с «Фейеноордом» в Лиге Европы (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.5

Ничья – 4.4

Победит «Шахтер» – 6.5

Статистика

«Фейеноорд» не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах

«Шахтер» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Девять из десяти последних матчей украинского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фейеноорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Клуб из Нидерландов играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в 1-2 мяча и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.