«Локомотив» влип в историю. Технические поражения – традиция российского футбола

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вчера, 14:02

Москвичи не имели права выпускать Баринова.

«Локомотив» проиграл самому себе

Спустя годы работники больших клубов РПЛ напишут книги в жанре комедии абсурда. Им не придется приукрашивать ради продаж. На днях писали об актуальных проблемах российского футбола, среди прочего упоминали дефицит менеджеров. Как на уровне РФС и РПЛ – стоит публиковать списки дисквалифицированных на официальных сайтах перед матчами, так на уровне советов директоров клубов и технического персонала.

Силы и деньги в воспитание менеджеров никто не вкладывал. В неприлично богатом «Локомотиве» нет человека, который проверяет, может ли футболист выйти на поле. Причем случай Баринова проще, чем история с Кухтой, когда отбились от технического поражения. Дмитрий получил две желтые карточки в матчах против «Спартака». В Кубке это автоматическая дисквалификация, ничего сложного и запутанного.

В «Локомотиве» не знали регламент турнира, в котором участвовали. Непрофессиональное поведение команды. Есть не только администраторы, но и юристы. Они должны перед сезоном доводить всем в клубе базовые нормы регламентов. И каждый футболист, склонный к частому получению желтых карточек, должен следить, не получил ли дисквалификацию по сумме карточек. Капитан «Локомотива» не следит.

«Акрон» не проиграл «Локомотиву» в футбол, выиграли в серии пенальти после ничьей в основное время, ведь овертаймов в Кубке нет. А теперь один из середняков второй лиги должен получить техническую победу. Хотя сам факт, что Галактионов со многими основными игроками на поле не может справиться с таким соперником – уже поражение само по себе.

«Зенит» ошибался чаще конкурентов

У «Зенита» древняя история матчей с «технарями». «Москва» подписала чеха Губника, он сыграл против петербуржцев в 2007-м, но за день до этого истек его контракт. Новый договор заключили и не успели оформить документы в РФС . Хорошая новость – техническая ошибка не забрала у «Москвы» очки, ведь уступили «Зениту» 1:2. Комичности ситуации добавляет факт, что ошибку заметили лишь спустя полтора месяца.

Шестнадцать лет назад менеджеры в РФС были не сильнее, чем сейчас. А «Зенит» не отличался юридической грамотностью. В матче против ЦСКА сыграли 1:1, но получили техническое поражение, ведь специально не включили в состав молодого доморощенного футболиста. Была в РПЛ такая глупая норма. Спаллетти сказали в клубе, что последует лишь денежный штраф, он сознательно убрал Чеминаву из заявки на игру.

ЦСКА получил техническую победу, но с того матча у «армейцев» нет побед в Санкт-Петербурге на футбольном поле. А вот у «Зенита» есть техническое поражение от «Динамо». В Шунина бросили петарду, а фанаты петербуржцев побежали на поле бить игроков гостей. Причем эти поражения случились уже после того, как в РФС простили «Зенит» после глупости весной 2009-го года, когда Адвокат выпустил на поле лишнего легионера.

Как так вышло? В РФС не нашлось ни одного человека, который увидел бы, что в регламенте чемпионата нет пункта о наказании за нарушения лимита на легионеров. Так бывает, когда решения принимают в спешке. За лишнего игрока-иностранца «Зениту» светило техническое поражение по законам любой лиги, но их наказали штрафом в 500 000 рублей. В те времена чудили не только работники клуба, но и болельщики «Зенита».

Тогда на «Петровском» появился жуткий баннер о Льве Яшине и «Динамо». Глава РФС Виталий Мутко был всем сердцем против жестких наказаний любимого клуба. Впрочем, в целом многое позволял. Фанатов «Спартака» не наказали толком за баннер в адрес «Спартака» из Нальчика с оскорблением соперников. Бардак там, где не наводят порядок. В РФС и РПЛ традиционно мало грамотных людей.

В прошлом уводили команду с поля

В новом веке было три бюрократических технических поражения, а наказания из-за вспышек коронавируса отдельно. Как может команда, где футболисты в изоляции, сыграть полноценный матч? «Ротор», «Звезда» и «Шинник» в 2020-м году нахватали технических поражений. А вот «Ростов» заставили сыграть против «Сочи». Помним поведение команды Федотова – выиграли 10:1, а отдельные персоны даже праздновали голы против юношей.

В девяностых годах было веселее. Технические поражения выдавали не только из-за ошибок – не учли дисквалификацию игрока, не разобрались с перебором карточек, как у Баринова, выпустили удаленного игрока в следующем матче, но и по более оригинальным поводам. Арбитр Будогосский удалил игрока КАМАЗа в матче против «Текстильщика», а вот в ответ отказался покидать поле, не согласился с назначением пенальти на 87-й минуте матча.

Арбитр Будогосский сам ушел с поля, а после матча КАМАЗ вместо поражения 1:0 получил «технарь». Также вспоминается скандал в игре «Алании» и «Ротора» на рубеже веков. Главный судья не смог продолжить матч, якобы прихватило сердце. В то время не было запасного нейтрального рефери, помощник пошел в поле, а на бровке появился арбитр из Владикавказа. Обновленная бригада приняла ряд спорных решений против гостей из «Ротора».

Президент клуба Горюнов увел команду с поля на 70-й минуте матча. В РФС признали грубые ошибки арбитров, но справедливость не могла восторжествовать. В ФИФА и УЕФА категорически против переигровок поединков, ведь любят цепляться за любимый «человеческий фактор» после ляпов арбитров. «Ротор» получил техническое поражение. Но на один несправедливый, хотя и законный вердикт приходится много ошибок, как у «Локомотива».

Порядка в российском футболе нет, зато весело. «Локомотив» вдевятером выстоял в гостевой игре против «Ахмата» и переиграл «Ростов» на выезде. А дальше не сможет пройти в Кубке, некогда любимом для Семина, скромный «Акрон». Даже если бы Баринова сделал хет-трик, то в итоге «Локомотив» ждало наказание. Можно понять, как в аналоговом мире забывали о карточках, но в цифровую эпоху такую ошибку сложно объяснить.