«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл», который состоится 17 марта 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» после двадцати шести матчей текущего сезона занимают четырнадцатое место в английской Премьер-лиге. Второй месяц пошёл как «Ноттингем» не выигрывает. Рассмотрим несколько матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «красных» на успех в предстоящей встрече с «сороками» из Ньюкасла. В матче 25-го тура чемпионата «ловкие деревья» были разгромлены «железными» в сухую (0:4). Первый тайм «Форест» продержался, сохранив свои ворота сухими. Во второй половине встречи в течение пятнадцати минут пропустили четыре мяча. В позапрошлом туре Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 1:3 «лесники» проиграли на выезде «Тоттенхэму».

«Ньюкасл»

«Горожане» находятся на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Вспомним недавние футбольные поединки «сорок» за последнее время. В финальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «чёрно-белыми» с разницей в пару мячей. На выезде, пропустив два гола, в сухую «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «небесно-голубым» из Манчестера в матче 26-го тура.

12 марта со счётом 2:1 «горожане» взяли верх над «волками» Вулверхэмптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 5.20

Ничья – 3.85

Победит «Ньюкасл» – 1.71

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре личные встречи команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да

«Лесники» проиграли в пяти матчах из десяти крайних

За то же период «сороки» уступили в трёх поединках.

Прогноз

В августе прошлого года «чёрно-белые» со счётом 2:0 обыграли «красных». Вполне возможно, что на выезде «сороки» смогут также повторить прошлогодний успех. Компания Pinnacle на победу команды «Ньюкасл Юнайтед» с форой -1.5 гола предлагает коэффициент 2.81.