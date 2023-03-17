«Спортинг» вышел на «Юве», «Юнайтед» сыграет с «Севильей». ЛЕ поражает не меньше Лиги чемпионов

1679068620

вчера, 18:57

Сильные участники и темные лошадки.

МЮ против испанских клубов

Ничем не объяснить притяжение «Манчестер Юнайтед» и клубов из Испании. На групповой стадии «манкунианцы» боролись за лидерство с «Реалом Сосьедад». 1 раз проиграли, 1 раз одержали победу, по разнице мячей оказались на втором месте – и в борьбе за 1/8 финала турнира сошлись с «Барселоной». После победы «красным дьяволам» достался в соперники «Бетис».

Теперь вот предстоит встретиться с «Севильей». «Мингиянцы» тяжело идут по чемпионату даже после смены главного тренера – хотя при Хорхе Сампаоли их позиции очевидно улучшились. При этом ни в одной из стадий плей-офф ЛЕ у «красно-белых» не было очевидного преимущества. ПСВ едва не перевел встречу в дополнительное время – не хватило еще одного забитого мяча. То же самое позднее произошло в поединке против «Фенербахче» — турки уступили 0:2 в Испании, зато на своем поле повели в счете еще в первом тайме.

На бумаге «Юнайтед» — очевидные фавориты. Исходя из подбора игроков, из вариативности инструментов главного тренера, из глубины скамейки. Хотя раз в год МЮ и от «Ливерпуля» 7 мячей пропускает.

«Юве» объезжает все топ-чемпионаты

Если некоторым командам упорно достаются соперники из одной страны, то «Юве» объезжает представителей самых разных чемпионатов. В стыковом раунде был «Нант» из Лиги 1, в 1/8 финала – «Фрайбург» из Бундеслиги. Теперь вот португальский «Спортинг».

В целом, казалось, что «старая синьора» находится в глубочайшем кризисе, а Массимилиано Аллегри исчерпал себя как тренер – это было комбо, которое не оставило «бьянконери» шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Очередным ударом стало снятие 15 очков в Серии А – тогда «Юве» опустился на 11-е место. И мало кто верил, что после такого туринцы вернутся в борьбу за топ-5 и продвинутся в еврокубках.

На деле после таких событий «Ювентус» потерпел лишь 2 поражения в 13 матчах и помимо успешной евровесны вплотную подобрался к зоне еврокубков – отставание от «Аталанты» составляет всего 4 балла.

И даже постоянные травмы Поля Погба, вокруг которого, по задумке боссов клуба, и выстраивалась бы команда Аллегри, не сломили коллектив.

Правда, теперь туринцам достался крайне сложный для оценки соперник. «Спортинг» в предыдущей стадии расправился с «Арсеналом», который лидирует в сильнейшей АПЛ и не подпускает к первой строчке «Ман Сити». О недооценке не может идти и речи.

Немецкое турне «Юниона»

Для бельгийской команды продолжается лучший период в современной истории. Подумать только – на второй сезон на высшем уровне «Юнион» идет на втором месте в национальном первенстве и претендует на попадание в полуфинал второго по значимости еврокубка.

Брюссельцы выдали довольно равное противостояние с одноименным клубом из Берлина и добыли победу. А в 1/4 финала коллектив ожидает противостояние с другой командой Бундеслиги и серебряным призером предыдущего чемпионата – «Байером».

К слову, к четвертьфинальной стадии «Юнион» подходит в статусе очевидного андердога. Стоимость состава команда почти в 10 раз ниже, чем у «Байера». Леверкузенцы набрали стремительный ход, на пути к 1/4 выбили «Монако» и «Ференцварош», а в чемпионате поднялись на 9-е место – и могут запрыгнуть в зону еврокубков, если сократят отставание от «Айнтрахта» в 6 очков.

Противник «Ромы» — лидер чемпионата Нидерландов

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо уже одержала победу в предыдущем розыгрыше Лиги конференций. В новой кампании римляне прогрессируют во всех направлениях – улучшили свои позиции в чемпионате и параллельно продвигаются по сетке уже Лиги Европы. На этом пути они выбили «Зальцбург», расправились с «Реалом Сосьедад», который оказался не по зубам «Манчестер Юнайтед».

Жеребьевка свела итальянский коллектив с «Фейеноордом» — новым лидером чемпионата Нидерландов. Коллектив смотрится крайне уверенно и не проигрывает в официальных матчах с октября. К этому моменту подопечные Арне Слота закрепились на первом месте Эридивизи и опережают «Аякс» на 3 очка.

Между тем в Лиге Европы «Фейеноорду» пришлось играть с боевитым «Шахтёром», который отбирал очки даже у «Реала» с «Лейпцигом». «Горняки» явно уступали в качестве собранных исполнителей, но оставались опасным соперником. Тем не менее в 1/4 финала оказался именно «Фейеноорд».

Из-за оборонительной сухости команд Моуриньо от этого противостояния не стоит ожидать феерии.

Состав, не уступающий ЛЧ

Если посмотреть на потенциальный состав полуфиналистов турнира. Между собой могут сойтись «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Первые феерят не в ЛЧ потому, что их стремительный прогресс пришелся на текущий сезон – в предыдущей кампании перспективы «красных дьяволов» были совсем мрачными. Зато сейчас МЮ догнал «Сити» и «Арсенал», идет в топ-3 АПЛ , уже выиграл Кубок английской лиги, претендует на Кубок страны – и украшает Лигу Европы.

Последние пребывали во сне вплоть до зимнего этапа сезона – новыми красками «старая синьора» заиграла уже после того, как вылетела из топ-3 и не выдержала конкуренции с «Бенфикой» и ПСЖ .

На другой стороне ветки читается противостояние «Ромы» и «Байера», что тоже весьма представительно. Одни еще 5 лет назад добирались до полуфинала ЛЧ , другие в прошлом сезоне забрали серебро чемпионата Германии.

Впрочем, может получиться и так, что «Спортинг» выбьет «Юве», а «Севилья» огорчит «Юнайтед». На другой стороне удивить способны и «Фейеноорд» с «Юнионом» — тогда это будет один из самых неожиданных розыгрышей еврокубка за последнее время.