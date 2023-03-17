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На пути «Сити» — «Бавария» и «Реал», разборки итальянского трио. Громкие итоги жеребьёвки ЛЧ

вчера, 16:20
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

У «Бенфики» и «Наполи» есть шансы на финал.

Состоялась жеребьевка сразу двух стадий плей-офф Лиги чемпионов – теперь известны соперники по 1/4 финала, а также путь команд-полуфиналистов. Рассказываем подробнее о каждой из пар.

Итальянское дерби

Так интересно сложилось, что между собой в борьбе за победу в ЛЧ сойдутся действующий и будущий чемпионы Италии. В 1/8 финала и «Наполи», и «Милану» достались не самые матерые соперники. Неаполитанцы без проблем расправились с «Айнтрахтом», который еще в предыдущем сезоне одержал победу в Лиге Европы – 5:0 по итогам двух встреч.

Что касается «россонери», они пересеклись с «Тоттенхэмом» Антонио Конте, но «шпоры» в этот момент переживали темные времена – итальянский наставник пропускает матчи из-за проблем со здоровьем (сначала отправился на операцию, затем потребовалась реабилитация), а параллельно не утихают слухи о надвигающейся отставке.

Теперь коллективы сыграют между собой. К фаворитам можно отнести «Наполи» — играют подопечные Лучано Спаллетти феерически, механизм отлажен вплоть до мелких деталей, что позволяет с огромным отрывом лидировать в чемпионате. «Россонери» напротив, испытывали большие сложности из-за травмы основного голкипера Мика Меньяна. На данном этапе чувствуется, что у неаполитанцев больше шансов на путевку в полуфинал.

Закладывается внушительное пространство для ярчайшего сезона «Наполи» — в ЛЧ им достался не самый тяжелый путь. Потенциальный победитель этой пары встретится с победителем в паре «Бенфика» — «Интер». В это время гиганты («Реал», «Бавария», «Ман Сити») пошли по другой ветке.

Тернистый путь «Сити»

Игры на вылет начинались для «горожан» скверно (1:1 с «Лейпцигом»). Обычно в такие моменты дает о себе знать основная слабость МС – любовь Пепа к лишним экспериментам. На этот раз удалось обойтись без них – наконец в нужный момент «небесно-голубые» победили на классе – и огромная роль в этом у Эрлинга Холанда.

К слову, на долю английского гранда опять выпали наиболее тяжелые испытания. В четвертьфинале «Ман Сити» встретится с «Баварией». Мюнхенцы уже выбили из ЛЧ парижских шейхов и теперь готовятся отправить в отпуск шейхов манчестерских. Команды редко пересекались в ЛЧ, да и то только на групповом этапе. 4 победы в активе мюнхенцев, 3 – на счету «горожан».

Что еще интереснее – если «Сити» удастся обыграть победителя ЛЧ 2019/20, в полуфинале они сойдутся с другим обладателем «ушастого» — «Челси» (по итогам сезона 2020/21) или «Реалом» (2021/22). Вот такой тернистый путь достался подопечным Хосепа Гвардиолы.

Повторение прошлогоднего четвертьфинала

Прошлогодний путь мадридского «Реала» к победе в ЛЧ почти целиком состоял из английских команд. После победы над ПСЖ в 1/8 финала «сливочные» сошлись с «Челси», который выигрывал ЛЧ за год до этого. Путевка в финал была добыта в противостоянии с «Ман Сити», а сам финал – против «Ливерпуля».

В текущем сезоне путь к финалу проходит по частично обратному маршруту – сначала был «Ливерпуль». В 1/4 – снова «аристократы». Но на этот раз расстановка сил в их поединке совсем другая. У «Челси» огромные проблемы из-за большого количества новичков, нового менеджмента, нового главного тренера. Поттер не может, как в «Брайтоне», готовить персональный план под каждого соперника из-за плотного календаря. Не может получать максимум пользы от тренировочных двусторонок (слишком много игроков). 3 победы кряду общей картины не меняют.

«Реал» напротив – в главном еврокубке хладнокровен, победа в Ла Лиге уже упущена, остается сконцентрироваться на ЛЧ. Так что шансы «синих» выбить мадридцев – 1 к 1000.

Итальянский путь «Бенфики»

Потенциальный проход «Наполи» в финал напрашивается на статус главного откровения этого сезона. Но не меньше хочется, чтобы успеха добилась «Бенфика». Португальский коллектив в групповой стадии не отдал лидерство тогда еще здоровому ПСЖ. В четвертьфинал прошел, обыграв «Брюгге».

А противостоять «Бенфике» будет клуб, который, подобно португальцам, остановил одного из фаворитов своего квартета (выбил в ЛЕ «Барселону»). «Интер» остановил каталонцев безоговорочно и уверенно, стал одной из трех команд, которые нанесли поражение «Наполи». Подопечные Симоне Индзаги быстро наверстали упущенное, вернулись в топ-3 Серии А, пусть и с более слабыми показателями, чем в прошлом году.

Поэтому «орлам» придется очень тяжело – в случае победы они продолжат свой итальянский путь и выйдут на победителя пары «Милан» — «Наполи».

Большое количество топ-матчей и потенциальный финал

Что радует, результаты четвертьфиналов почти не повлияют на статусность поединков в 1/2. «Реал», либо «Челси» сыграют против «Баварии» или «Манчестер Сити» — любой из потенциальных сценариев ведет к топ противостоянию. На противоположной стороне организуется заруба между двумя предыдущими чемпионами Италии и одним будущим («Наполи», обыграв «Милан», может попасть на «Интер»).

А самое главное – громкий финал, на который от каждой ветки претендуют по 3 европейских гранда. Спрогнозировать финалистов феноменально сложно. С одной стороны, понадеемся на футбольный праздник – и отдадим предпочтение «Наполи». Это будет абсолютный успех Лучано Спаллетти и дорога Хвичи Кварацхелии от игрока «Рубина» к финалисту ЛЧ. С другой – поверим в победные традиции мадридского «Реала». Если Холанд не порвет недавних победителей турнира, наибольшие шансы у «сливочных». Плюс это будет красивая история защиты титула или личной передачи его от одних к другим.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:21
У Тарасова хорошие статьи. И этот вроде ничего. Но...
Заголовок и этот издевательский кэф. 1 к 1000. Зачем? Для чего это вы написали?
Да, дела у Челси не очень. И сейчас после победы над главным преследователем Баварии в Бундесе есть вопросы. Но так самоуверенно писать про Челси негоже такому хорошему блоггеру... которого вот сейчас многие читают.
Надеюсь синие очень сильно разочаруют Максима и тех кто заранее предсказывают легкую победу сливочных))
И еще Максим, я готов принять вашу ставку 1000 к 1. Более того, если вы, по каким то причинам, не сможете принять свою же ставку, могу предложить свое.
Заранее извиняюсь, если это не по правилам соккерру.
112910415
112910415
вчера в 21:26
можно предположить , что Наполи уступит в финале !
кому ? понятия не имею ..
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 20:02, ред.
В итоге пройдут Милан, Интер, МС и Челси) Я угарну тогда с наших предсказателей😁
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 19:54
Челси всегда списывают, но они засушивают по 1-0 и выигрывают ЛЧ. Так что тут спорно
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:34
Силу Реала очень сложно оценить по Ливерпулю, слишком уж нестабильны красные в этом сезоне. Плюс у Челси будет шанс отомстить за прошлогоднее поражение. Сливочные два года подряд встречались с синими и оба года очень сильно уступали английскому клубу по игре, пусть и прошли лондонцев в прошлом розыгрыше. Думаю, шансы равны, скорее даже поверю в проход Челси.

Наполи объективно сильнее не вставшего на ноги Милана, но игры команд из одной страны крайне непредсказуемы в ЛЧ. Милан может лихорадить в чемпионате, равно как и неаполитанская игра многими считаться лучшей в мире на данный момент, но в одном отдельном противостоянии совсем не факт, что дальше пройдёт Кварацхелия.

А вот на другую команду, игра которой восхищает в этом году, - Бенфику - так и хочется даже ставочку сделать. Меня лично этот коллектив влюбил в себя сильнее подопечных Спалети. Интер же похож на итальянский Ливерпуль, может легко уступить, когда предпосылок к этому, казалось бы, нет. Очень хочется уверенного прохода португальского клуба дальше.

Ну и вишенка на торте в виде дуэта Сити и Баварии. Был бы Флик или Хайнкес тренером мюнхенцев, я бы не задумываясь заранее отдал им победу. Но с Нагельсманом всё неоднозначно. Бавария буксовала уже в этом году, а в Сити есть Холанд, который назло одному каталонцу всё же хочет забить шесть в одном отдельном матче. Как бы не хвалили все немецкую машину и ругали Гвардиолу за одни и те же грабли, лежащие под его ногами, всё же больше склонен считать фаворитом пары именно Сити.

В любом случае, игры нас ждут интересные. Причём, все. Давненько такого не было, будем ждать матчей.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 18:54
Отличны , матчи с синими будут интересными !!
DXTK
DXTK
вчера в 18:44, ред.
Реал уже прошел кривой Ливерпуль, на очереди кривоногий Челси, думаю можно поздравить Реал с полуфиналом. Выпадают им просто сдувшиеся соперники. Мадрид уничтожитель английских клубов. в прошлом году все было также только сначала приговорили Челси, затем Ман Сити, а в финале Ливерпуль. .....

Бавария пройдет Ман Сити, они легко прошли компанию Месси и Мбаппе, а пройти Холанда будет еще проще, думаю в германии хорошо знают, как его закрывать и мюненовцы это сделают. То что он сотворил с бедным Лейпцигом не прокатит с Баварией. ......... тем более в АПЛ Ман Сити еще с Арсеналом спорить за первое место. Пеп всегда говорить ну раз не полуфилось в этом году попробуем в следующем, знает, что его не выгонят с Сити.

Думаю полуфинал будет......... БАВАРИЯ-РЕАЛ

С другой стороны Наполи сегодня чертовски хорош и в чемпионате они всех делают, и разрыв там между первым, и вторым местом ого-го, но вы не забывайте что Милан в ЛЧ - это Милан. И тут не стал бы сразу отдавать неаполитанцам выход в полуфинал ЛЧ, думаю победит тут 50 на 50.

Мне кажется что Бенфика пройдет Интер, они вышли с первого места в группе с ПСЖ разматали Брюгге, а вот миланцы испытывали проблемы и кое как на корачках проползли Порту, я конечно понимаю катеначо, дело было значит в италии, но их футбол, какой то был антифутбол. Хотя Интер придушил Порту, могут и еще один португальский клуб усыпить, но.......

Полуфинал ну так быть поставлю НАПОЛИ-БЕНФИКА........

PS сделал выводы из готовности команд. думаю не слишком ошибусь.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 18:41
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 18:35
    Я бы не стал совсем списывать Челси,как это сделал автор.1к 1000?Серьезно?Это же не Селтик или Брюгге
    lNGMAN
    lNGMAN ответ superlamps (раскрыть)
    вчера в 17:59
    "Потенциальный победитель этой пары встретится с победителем в паре «Бенфика» — «Интер». В это время гиганты («Реал», «Бавария», «Ман Сити») пошли по другой ветке." Тут тоже не упоминает Челси как гиганта,который
    выиграл этот турнир на 2 раза больше чем Ман сити обыграв их же в финале 2 года назад ))
    Ron09
    Ron09
    вчера в 17:55, ред.
    Посмотрев как от игроков Баварии в первом матче с Псж мяч отскакивал как от Погребняка следует верить что пройдёт дальше Мсити
    AlexDen
    AlexDen
    вчера в 17:48
      AlexDen
      AlexDen ответ superlamps (раскрыть)
      вчера в 17:47
      Конечно нет, они и так далеко прошли. Реал их уничтожит, причём в обоих матчах
      Shafterhopf
      Shafterhopf
      вчера в 17:38, ред.
      В нынешней форме команд:
      - Реал должен легко разобраться с Челси
      - Бавария - Манчестер Сити - пара достойная финала. Наверное единственная пара в которой ни у одной из команд нет перевеса над соперником. Но, как мне кажется, в открытый футбол, на встречных курсах, не рискнут играть ни МС ни Бавария, так как это может привести к разгрому в обе стороны, а в "тягучий" футбол у баварцев больше шансов. Как мне кажется они и пройдут дальше.
      - Бенфика должна проходить такой Интер, который со скрипом прошел Порту.
      - явный фаворит Наполи, с таким отрывом в чемпионате могут полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, а вот Милану нужно очень постараться, чтобы остаться в зоне ЛЧ. Хочется увидеть Наполи в финале ЛЧ в этом сезоне, заслужили.
      Думаю что финал будет Бавария - Наполи.
      witynchik
      witynchik
      вчера в 17:17
      Финал - МС и Наполи
      Может в этот раз МС возьмут ушастого
      Если возьмут Наполи,тоже будет очень здорово
      izrafel
      izrafel
      вчера в 17:09
      Наполи по сути повезло. С такими соперниками дорога в финал открыта. Очень хочу увидеть Наполи в финале. В идеале с кубком ЛЧ, заслужили....а другая половина сетки выглядит многообещающе, жалко, что фавориты так рано встречаются.
      Ну а так что, Сити не умеет играть против больших клубов, Челси вопрос-вопросов, Наполи выиграет на классе легко а Бенфика если и в гостях не взыграет, то дома точно выиграет и по сумме двух встреч пройдёт дальше...
      Дальше чем им положено никто не пройдет! Победит сильнейший! Потому, наслаждаемся футболом в исполнении лучших европейских команд!
      Tex
      Tex
      вчера в 17:06
      Челси уже с Боруссие списывали... Я конечно слабо верю в 1\2, но 1 к 1000 смехотворный коэффициент
      superlamps
      superlamps
      вчера в 16:45
      Ну и название статьи) автор а не рано ли ты Челси списал?
      Кот в сапогах 1
      Кот в сапогах 1
      вчера в 16:39
      Наполи, удачи.
      Гость
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