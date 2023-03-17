На пути «Сити» — «Бавария» и «Реал», разборки итальянского трио. Громкие итоги жеребьёвки ЛЧ

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вчера, 16:20

У «Бенфики» и «Наполи» есть шансы на финал.

Состоялась жеребьевка сразу двух стадий плей-офф Лиги чемпионов – теперь известны соперники по 1/4 финала, а также путь команд-полуфиналистов. Рассказываем подробнее о каждой из пар.

Итальянское дерби

Так интересно сложилось, что между собой в борьбе за победу в ЛЧ сойдутся действующий и будущий чемпионы Италии. В 1/8 финала и «Наполи», и «Милану» достались не самые матерые соперники. Неаполитанцы без проблем расправились с «Айнтрахтом», который еще в предыдущем сезоне одержал победу в Лиге Европы – 5:0 по итогам двух встреч.

Что касается «россонери», они пересеклись с «Тоттенхэмом» Антонио Конте, но «шпоры» в этот момент переживали темные времена – итальянский наставник пропускает матчи из-за проблем со здоровьем (сначала отправился на операцию, затем потребовалась реабилитация), а параллельно не утихают слухи о надвигающейся отставке.

Теперь коллективы сыграют между собой. К фаворитам можно отнести «Наполи» — играют подопечные Лучано Спаллетти феерически, механизм отлажен вплоть до мелких деталей, что позволяет с огромным отрывом лидировать в чемпионате. «Россонери» напротив, испытывали большие сложности из-за травмы основного голкипера Мика Меньяна. На данном этапе чувствуется, что у неаполитанцев больше шансов на путевку в полуфинал.

Закладывается внушительное пространство для ярчайшего сезона «Наполи» — в ЛЧ им достался не самый тяжелый путь. Потенциальный победитель этой пары встретится с победителем в паре «Бенфика» — «Интер». В это время гиганты («Реал», «Бавария», «Ман Сити») пошли по другой ветке.

Тернистый путь «Сити»

Игры на вылет начинались для «горожан» скверно (1:1 с «Лейпцигом»). Обычно в такие моменты дает о себе знать основная слабость МС – любовь Пепа к лишним экспериментам. На этот раз удалось обойтись без них – наконец в нужный момент «небесно-голубые» победили на классе – и огромная роль в этом у Эрлинга Холанда.

К слову, на долю английского гранда опять выпали наиболее тяжелые испытания. В четвертьфинале «Ман Сити» встретится с «Баварией». Мюнхенцы уже выбили из ЛЧ парижских шейхов и теперь готовятся отправить в отпуск шейхов манчестерских. Команды редко пересекались в ЛЧ , да и то только на групповом этапе. 4 победы в активе мюнхенцев, 3 – на счету «горожан».

Что еще интереснее – если «Сити» удастся обыграть победителя ЛЧ 2019/20, в полуфинале они сойдутся с другим обладателем «ушастого» — «Челси» (по итогам сезона 2020/21) или «Реалом» (2021/22). Вот такой тернистый путь достался подопечным Хосепа Гвардиолы.

Повторение прошлогоднего четвертьфинала

Прошлогодний путь мадридского «Реала» к победе в ЛЧ почти целиком состоял из английских команд. После победы над ПСЖ в 1/8 финала «сливочные» сошлись с «Челси», который выигрывал ЛЧ за год до этого. Путевка в финал была добыта в противостоянии с «Ман Сити», а сам финал – против «Ливерпуля».

В текущем сезоне путь к финалу проходит по частично обратному маршруту – сначала был «Ливерпуль». В 1/4 – снова «аристократы». Но на этот раз расстановка сил в их поединке совсем другая. У «Челси» огромные проблемы из-за большого количества новичков, нового менеджмента, нового главного тренера. Поттер не может, как в «Брайтоне», готовить персональный план под каждого соперника из-за плотного календаря. Не может получать максимум пользы от тренировочных двусторонок (слишком много игроков). 3 победы кряду общей картины не меняют.

«Реал» напротив – в главном еврокубке хладнокровен, победа в Ла Лиге уже упущена, остается сконцентрироваться на ЛЧ . Так что шансы «синих» выбить мадридцев – 1 к 1000.

Итальянский путь «Бенфики»

Потенциальный проход «Наполи» в финал напрашивается на статус главного откровения этого сезона. Но не меньше хочется, чтобы успеха добилась «Бенфика». Португальский коллектив в групповой стадии не отдал лидерство тогда еще здоровому ПСЖ . В четвертьфинал прошел, обыграв «Брюгге».

А противостоять «Бенфике» будет клуб, который, подобно португальцам, остановил одного из фаворитов своего квартета (выбил в ЛЕ «Барселону»). «Интер» остановил каталонцев безоговорочно и уверенно, стал одной из трех команд, которые нанесли поражение «Наполи». Подопечные Симоне Индзаги быстро наверстали упущенное, вернулись в топ-3 Серии А, пусть и с более слабыми показателями, чем в прошлом году.

Поэтому «орлам» придется очень тяжело – в случае победы они продолжат свой итальянский путь и выйдут на победителя пары «Милан» — «Наполи».

Большое количество топ-матчей и потенциальный финал

Что радует, результаты четвертьфиналов почти не повлияют на статусность поединков в 1/2. «Реал», либо «Челси» сыграют против «Баварии» или «Манчестер Сити» — любой из потенциальных сценариев ведет к топ противостоянию. На противоположной стороне организуется заруба между двумя предыдущими чемпионами Италии и одним будущим («Наполи», обыграв «Милан», может попасть на «Интер»).