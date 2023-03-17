На пути «Сити» — «Бавария» и «Реал», разборки итальянского трио. Громкие итоги жеребьёвки ЛЧ

У «Бенфики» и «Наполи» есть шансы на финал.
Состоялась жеребьевка сразу двух стадий плей-офф Лиги чемпионов – теперь известны соперники по 1/4 финала, а также путь команд-полуфиналистов. Рассказываем подробнее о каждой из пар.
Итальянское дерби
Так интересно сложилось, что между собой в борьбе за победу в ЛЧ сойдутся действующий и будущий чемпионы Италии. В 1/8 финала и «Наполи», и «Милану» достались не самые матерые соперники. Неаполитанцы без проблем расправились с «Айнтрахтом», который еще в предыдущем сезоне одержал победу в Лиге Европы – 5:0 по итогам двух встреч.
Что касается «россонери», они пересеклись с «Тоттенхэмом» Антонио Конте, но «шпоры» в этот момент переживали темные времена – итальянский наставник пропускает матчи из-за проблем со здоровьем (сначала отправился на операцию, затем потребовалась реабилитация), а параллельно не утихают слухи о надвигающейся отставке.
Теперь коллективы сыграют между собой. К фаворитам можно отнести «Наполи» — играют подопечные Лучано Спаллетти феерически, механизм отлажен вплоть до мелких деталей, что позволяет с огромным отрывом лидировать в чемпионате. «Россонери» напротив, испытывали большие сложности из-за травмы основного голкипера Мика Меньяна. На данном этапе чувствуется, что у неаполитанцев больше шансов на путевку в полуфинал.
Закладывается внушительное пространство для ярчайшего сезона «Наполи» — в ЛЧ им достался не самый тяжелый путь. Потенциальный победитель этой пары встретится с победителем в паре «Бенфика» — «Интер». В это время гиганты («Реал», «Бавария», «Ман Сити») пошли по другой ветке.
Тернистый путь «Сити»
Игры на вылет начинались для «горожан» скверно (1:1 с «Лейпцигом»). Обычно в такие моменты дает о себе знать основная слабость МС – любовь Пепа к лишним экспериментам. На этот раз удалось обойтись без них – наконец в нужный момент «небесно-голубые» победили на классе – и огромная роль в этом у Эрлинга Холанда.
К слову, на долю английского гранда опять выпали наиболее тяжелые испытания. В четвертьфинале «Ман Сити» встретится с «Баварией». Мюнхенцы уже выбили из ЛЧ парижских шейхов и теперь готовятся отправить в отпуск шейхов манчестерских. Команды редко пересекались в ЛЧ, да и то только на групповом этапе. 4 победы в активе мюнхенцев, 3 – на счету «горожан».
Что еще интереснее – если «Сити» удастся обыграть победителя ЛЧ 2019/20, в полуфинале они сойдутся с другим обладателем «ушастого» — «Челси» (по итогам сезона 2020/21) или «Реалом» (2021/22). Вот такой тернистый путь достался подопечным Хосепа Гвардиолы.
Повторение прошлогоднего четвертьфинала
Прошлогодний путь мадридского «Реала» к победе в ЛЧ почти целиком состоял из английских команд. После победы над ПСЖ в 1/8 финала «сливочные» сошлись с «Челси», который выигрывал ЛЧ за год до этого. Путевка в финал была добыта в противостоянии с «Ман Сити», а сам финал – против «Ливерпуля».
В текущем сезоне путь к финалу проходит по частично обратному маршруту – сначала был «Ливерпуль». В 1/4 – снова «аристократы». Но на этот раз расстановка сил в их поединке совсем другая. У «Челси» огромные проблемы из-за большого количества новичков, нового менеджмента, нового главного тренера. Поттер не может, как в «Брайтоне», готовить персональный план под каждого соперника из-за плотного календаря. Не может получать максимум пользы от тренировочных двусторонок (слишком много игроков). 3 победы кряду общей картины не меняют.
«Реал» напротив – в главном еврокубке хладнокровен, победа в Ла Лиге уже упущена, остается сконцентрироваться на ЛЧ. Так что шансы «синих» выбить мадридцев – 1 к 1000.
Итальянский путь «Бенфики»
Потенциальный проход «Наполи» в финал напрашивается на статус главного откровения этого сезона. Но не меньше хочется, чтобы успеха добилась «Бенфика». Португальский коллектив в групповой стадии не отдал лидерство тогда еще здоровому ПСЖ. В четвертьфинал прошел, обыграв «Брюгге».
А противостоять «Бенфике» будет клуб, который, подобно португальцам, остановил одного из фаворитов своего квартета (выбил в ЛЕ «Барселону»). «Интер» остановил каталонцев безоговорочно и уверенно, стал одной из трех команд, которые нанесли поражение «Наполи». Подопечные Симоне Индзаги быстро наверстали упущенное, вернулись в топ-3 Серии А, пусть и с более слабыми показателями, чем в прошлом году.
Поэтому «орлам» придется очень тяжело – в случае победы они продолжат свой итальянский путь и выйдут на победителя пары «Милан» — «Наполи».
Большое количество топ-матчей и потенциальный финал
Что радует, результаты четвертьфиналов почти не повлияют на статусность поединков в 1/2. «Реал», либо «Челси» сыграют против «Баварии» или «Манчестер Сити» — любой из потенциальных сценариев ведет к топ противостоянию. На противоположной стороне организуется заруба между двумя предыдущими чемпионами Италии и одним будущим («Наполи», обыграв «Милан», может попасть на «Интер»).
А самое главное – громкий финал, на который от каждой ветки претендуют по 3 европейских гранда. Спрогнозировать финалистов феноменально сложно. С одной стороны, понадеемся на футбольный праздник – и отдадим предпочтение «Наполи». Это будет абсолютный успех Лучано Спаллетти и дорога Хвичи Кварацхелии от игрока «Рубина» к финалисту ЛЧ. С другой – поверим в победные традиции мадридского «Реала». Если Холанд не порвет недавних победителей турнира, наибольшие шансы у «сливочных». Плюс это будет красивая история защиты титула или личной передачи его от одних к другим.
Ну а так что, Сити не умеет играть против больших клубов, Челси вопрос-вопросов, Наполи выиграет на классе легко а Бенфика если и в гостях не взыграет, то дома точно выиграет и по сумме двух встреч пройдёт дальше...
Дальше чем им положено никто не пройдет! Победит сильнейший! Потому, наслаждаемся футболом в исполнении лучших европейских команд!
Ну а так что, Сити не умеет играть против больших клубов, Челси вопрос-вопросов, Наполи выиграет на классе легко а Бенфика если и в гостях не взыграет, то дома точно выиграет и по сумме двух встреч пройдёт дальше...
Дальше чем им положено никто не пройдет! Победит сильнейший! Потому, наслаждаемся футболом в исполнении лучших европейских команд!
- Реал должен легко разобраться с Челси
- Бавария - Манчестер Сити - пара достойная финала. Наверное единственная пара в которой ни у одной из команд нет перевеса над соперником. Но, как мне кажется, в открытый футбол, на встречных курсах, не рискнут играть ни МС ни Бавария, так как это может привести к разгрому в обе стороны, а в "тягучий" футбол у баварцев больше шансов. Как мне кажется они и пройдут дальше.
- Бенфика должна проходить такой Интер, который со скрипом прошел Порту.
- явный фаворит Наполи, с таким отрывом в чемпионате могут полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, а вот Милану нужно очень постараться, чтобы остаться в зоне ЛЧ. Хочется увидеть Наполи в финале ЛЧ в этом сезоне, заслужили.
Думаю что финал будет Бавария - Наполи.
- Реал должен легко разобраться с Челси
- Бавария - Манчестер Сити - пара достойная финала. Наверное единственная пара в которой ни у одной из команд нет перевеса над соперником. Но, как мне кажется, в открытый футбол, на встречных курсах, не рискнут играть ни МС ни Бавария, так как это может привести к разгрому в обе стороны, а в "тягучий" футбол у баварцев больше шансов. Как мне кажется они и пройдут дальше.
- Бенфика должна проходить такой Интер, который со скрипом прошел Порту.
- явный фаворит Наполи, с таким отрывом в чемпионате могут полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов, а вот Милану нужно очень постараться, чтобы остаться в зоне ЛЧ. Хочется увидеть Наполи в финале ЛЧ в этом сезоне, заслужили.
Думаю что финал будет Бавария - Наполи.
Наполи объективно сильнее не вставшего на ноги Милана, но игры команд из одной страны крайне непредсказуемы в ЛЧ. Милан может лихорадить в чемпионате, равно как и неаполитанская игра многими считаться лучшей в мире на данный момент, но в одном отдельном противостоянии совсем не факт, что дальше пройдёт Кварацхелия.
А вот на другую команду, игра которой восхищает в этом году, - Бенфику - так и хочется даже ставочку сделать. Меня лично этот коллектив влюбил в себя сильнее подопечных Спалети. Интер же похож на итальянский Ливерпуль, может легко уступить, когда предпосылок к этому, казалось бы, нет. Очень хочется уверенного прохода португальского клуба дальше.
Ну и вишенка на торте в виде дуэта Сити и Баварии. Был бы Флик или Хайнкес тренером мюнхенцев, я бы не задумываясь заранее отдал им победу. Но с Нагельсманом всё неоднозначно. Бавария буксовала уже в этом году, а в Сити есть Холанд, который назло одному каталонцу всё же хочет забить шесть в одном отдельном матче. Как бы не хвалили все немецкую машину и ругали Гвардиолу за одни и те же грабли, лежащие под его ногами, всё же больше склонен считать фаворитом пары именно Сити.
В любом случае, игры нас ждут интересные. Причём, все. Давненько такого не было, будем ждать матчей.
Наполи объективно сильнее не вставшего на ноги Милана, но игры команд из одной страны крайне непредсказуемы в ЛЧ. Милан может лихорадить в чемпионате, равно как и неаполитанская игра многими считаться лучшей в мире на данный момент, но в одном отдельном противостоянии совсем не факт, что дальше пройдёт Кварацхелия.
А вот на другую команду, игра которой восхищает в этом году, - Бенфику - так и хочется даже ставочку сделать. Меня лично этот коллектив влюбил в себя сильнее подопечных Спалети. Интер же похож на итальянский Ливерпуль, может легко уступить, когда предпосылок к этому, казалось бы, нет. Очень хочется уверенного прохода португальского клуба дальше.
Ну и вишенка на торте в виде дуэта Сити и Баварии. Был бы Флик или Хайнкес тренером мюнхенцев, я бы не задумываясь заранее отдал им победу. Но с Нагельсманом всё неоднозначно. Бавария буксовала уже в этом году, а в Сити есть Холанд, который назло одному каталонцу всё же хочет забить шесть в одном отдельном матче. Как бы не хвалили все немецкую машину и ругали Гвардиолу за одни и те же грабли, лежащие под его ногами, всё же больше склонен считать фаворитом пары именно Сити.
В любом случае, игры нас ждут интересные. Причём, все. Давненько такого не было, будем ждать матчей.