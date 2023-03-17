Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»
«Ювентус» — «Спортинг»
«Байер» — «Юнион Сент-Жиллуаз»
«Фейеноорд» — «Рома».
Матчи пройдут 13 и 20 апреля.
В полуфинале встретятся:
«Ювентус»/«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»/«Севилья»
«Фейеноорд»/«Рома» — «Байер»/«Юнион Сент-Жиллуаз».
Игры состоятся 11 и 18 мая.
Предположу, что:
МЮ пройдет Севилью
У Ювентуса очень сложный график - 2 раза играю с Интером, Лацио перед Спортингом, после второй игры Наполи и Интер, думаю для них будет важней попробовать подняться в зону ЛЧ. Спортинг сейчас хорош и после победы над Арсеналом пройдет и Ювентус.
Юнион пройдет Байер
Фейеноорд задавит автобус Ромы
Предположу, что:
МЮ пройдет Севилью
У Ювентуса очень сложный график - 2 раза играю с Интером, Лацио перед Спортингом, после второй игры Наполи и Интер, думаю для них будет важней попробовать подняться в зону ЛЧ. Спортинг сейчас хорош и после победы над Арсеналом пройдет и Ювентус.
Юнион пройдет Байер
Фейеноорд задавит автобус Ромы
Ну и ладно...
Ну и ладно...
Пока что в ЛЕ/КУЕФА если Севилья проходит стадию четверть финала, то побеждает)))
Пока что в ЛЕ/КУЕФА если Севилья проходит стадию четверть финала, то побеждает)))
В этом сезоне МЮ отыгрывается на испанцах за все предыдущие неудачные встречи против них.... Прямо виден итальянский след в жеребьевке....в ЛЧ обеспечили выход одной команды в финал, избавив от встреч с фаворитами...и здесь Рому отправили в слабую часть....Ждем Рома-МЮ, где особенный сведет счеты с англичанами...:)))
Ну а так что:
ЛЕ: дашь списать?
ЛЧ: хорошо, только не точь-в-точь, чтобы не спалили....
ЛЕ: ок
В этом сезоне МЮ отыгрывается на испанцах за все предыдущие неудачные встречи против них.... Прямо виден итальянский след в жеребьевке....в ЛЧ обеспечили выход одной команды в финал, избавив от встреч с фаворитами...и здесь Рому отправили в слабую часть....Ждем Рома-МЮ, где особенный сведет счеты с англичанами...:)))
Ну а так что:
ЛЕ: дашь списать?
ЛЧ: хорошо, только не точь-в-точь, чтобы не спалили....
ЛЕ: ок
Как думаете, если Севилья пройдет МЮ, то опять в Лиге Европы победит?)))
Как думаете, если Севилья пройдет МЮ, то опять в Лиге Европы победит?)))
Или Аллегри преподаст урок Артете и Юве легко расправится со Спортингом?)
Или Аллегри преподаст урок Артете и Юве легко расправится со Спортингом?)