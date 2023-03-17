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Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 15:33

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

«Ювентус» — «Спортинг»

«Байер» — «Юнион Сент-Жиллуаз»

«Фейеноорд» — «Рома».

Матчи пройдут 13 и 20 апреля.

В полуфинале встретятся:

«Ювентус»/«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»/«Севилья»

«Фейеноорд»/«Рома» — «Байер»/«Юнион Сент-Жиллуаз».

Игры состоятся 11 и 18 мая.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:03
А Моуриньо может и ЛЕ взять, хотя в Рому никто не верит.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:02
И снова испанцы, прилипли как банный лист и в том же городе! Это ж надо! Да и прошлые встречи с ними оптимизма не внушают!
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:19
Ни в одной паре трудно предсказать победителя, очень равные пары.

Предположу, что:
МЮ пройдет Севилью
У Ювентуса очень сложный график - 2 раза играю с Интером, Лацио перед Спортингом, после второй игры Наполи и Интер, думаю для них будет важней попробовать подняться в зону ЛЧ. Спортинг сейчас хорош и после победы над Арсеналом пройдет и Ювентус.
Юнион пройдет Байер
Фейеноорд задавит автобус Ромы
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:46
Севилье очень не повезло со жребием, на самого грозного соперника нарвались. МЮ уже выбил две испанские команды из ЛЕ, но Севилья наиболее опытная и титулованная в этом турнире. Надеюсь, что они справятся с МЮ.
Gahi
Gahi
вчера в 17:46
Любимый турнир команды "Севильи", для которой по результатам этого сезона в Ла Лиги так отчётливо видно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:43
Да уж...прогнозируемый финал Юве-МЮ не случился..
Ну и ладно...
112910415
112910415
вчера в 17:19
ну, не заскучаем !
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:16
Ну тут победитель очевиден, Севилья конечно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:06
Севилья показывает неуверенную игру в чемпионате, но в Лиге Европы выступает стабильно неплохо. Сейчас невозможно сказать, кто в этом четвертьфинале пройдет дальше, Севилья или МЮ. Но игра должна быть увлекательной
lotsman
lotsman
вчера в 16:58
Надеюсь дальше пройдут Ман.Юн., Ювентус, Байер, Рома.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:33
Неплохо неплохо, центральный матч Ман Ю - Севилья, интересная пара.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 16:30
И здесь апрель будет жарким..
w1345ds
w1345ds ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Ну они не только при Эмери выигрывали. При Рамосе и Лопетеги тоже брали кубок.

Пока что в ЛЕ/КУЕФА если Севилья проходит стадию четверть финала, то побеждает)))
simon_3d
simon_3d
вчера в 16:18, ред.
Надеюсь это похороны Севильи, устал уже их видеть в ЛЕ. Ну и надеюсь Фейеноорд возьмет реванш у «особенного» за прошлогодний проигрыш в финале КК.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Ну так Реал по АПЛ колесит в ЛЧ, а МЮ в ЛЕ по Ла Лиге, Баланс будет сохранен
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 16:06, ред.
Такое ощущение что МЮ специально дают испанцев .
Jon718875
Jon718875 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 15:59
Если бы их снова тренировал Эмери, то да
izrafel
izrafel
вчера в 15:50
В манчестере текущий год объявлен годом испанской культуры...:))))

В этом сезоне МЮ отыгрывается на испанцах за все предыдущие неудачные встречи против них.... Прямо виден итальянский след в жеребьевке....в ЛЧ обеспечили выход одной команды в финал, избавив от встреч с фаворитами...и здесь Рому отправили в слабую часть....Ждем Рома-МЮ, где особенный сведет счеты с англичанами...:)))

Ну а так что:
ЛЕ: дашь списать?
ЛЧ: хорошо, только не точь-в-точь, чтобы не спалили....
ЛЕ: ок
Elliada
Elliada
вчера в 15:44
Снова МЮ на испанцев попались. Как будто в Ла Лигу перешли
w1345ds
w1345ds
вчера в 15:43
Все пары интересные.

Как думаете, если Севилья пройдет МЮ, то опять в Лиге Европы победит?)))
Aventador_048
Aventador_048
вчера в 15:37
Как есть
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 15:37
Ну Спортинг если пройдет еще Юве…
Или Аллегри преподаст урок Артете и Юве легко расправится со Спортингом?)
Red_team
Red_team
вчера в 15:35
Ахах, я был уверен, что МЮ опять с испанцами играть будет))
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