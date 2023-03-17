«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 ЛЧ

Ла Лига погрязла в проблемах и судебных разбирательствах. Тебас и «Барселона» в центре внимания Испанскому чемпионату придется долго приходить в себя.

Гвардиола не позволил Холанду побить рекорд Месси. Жёстко поставил игрока на место Хосеп не скрывает свои мотивы.

«Нужна проверка на детекторе лжи». Футбольный арбитраж – театр абсурда В недоумении не только комментаторы.