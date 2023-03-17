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«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 ЛЧ

вчера, 14:36

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пары выглядят следующим образом:

«Реал» — «Челси»

«Бенфика» — «Интер»

«Манчестер Сити» — «Бавария»

«Милан» — «Наполи».

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

В полуфинале встретятся:

«Милан»/«Наполи» — «Бенфика»/«Интер».

«Реал»/«Челси» — «Манчестер Сити»/«Бавария».

Игры 1/2 состоятся 9/10 и 16/17 мая.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:36
Итальянцам повезло, все фавориты улетели в другую половину сетки, а они тут втроем с Бенфикой )
ABir
ABir
вчера в 22:56
Опять Реалу предстоит выносить одного за другим туманных на своем пути. Тем красивее будет путь Реала к финалу!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:37
Реал не пройдет Челси.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34, ред.
Непонятно почему практически все списывают со счетов Бенфику.
В группе на равных бились с ПСЖ, и в 2-х матчах накрячили Ювентус..., который по качеству футбола абсолютно сейчас не уступает миланским командам.
Очень добротную игру показывают португальцы..., поэтому спокойно допускаю их местонахождение в финале.
Со вторым соперником да, - всё намного сложнее. Жребий там был жесток, потому что в конце года либо Пеп, либо Нагельсманн, в случае неудачи, потеряют работу. Нагельсманн так точно. А так ..., думаю что Реал Мадрид пройдёт в финал.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:34
Похоже, Реал и Бавария попали, вылет. Баварии поможет только Rammstein, но ведь это группа не для Баварии))) что касается Реала, то, Челси это коса на камень. Гарри Поттер пройдет Реал вопреки всему
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Luis Suares Kz. (раскрыть)
вчера в 20:39
С момента назначения гвардиолы я много раз слышал эту фразу что они должны были встретятся в финале что это был бы достойным финалом но для этого надо выиграть у реала которого многие постоянно списывают.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 19:28
Милан зря списывают,хоть и на спаде.а синие Реалу дадут бой.
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 19:18, ред.
Учитывая как показали себя в групповой стадии, при таком раскладе у Бенфики неплохие шансы на попадание в финал.
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 18:59, ред.
Победитель пары Ман.сити- Бавария скорей всего и возьмет кубок ЛЧ, хотя они должны были в финале встретится, самый достойный финал был бы!
Икарус
Икарус
вчера в 18:09
Мало кто верил с синих и в 21 году, но с Тухелем они выиграли ЛЧ, будучи андердогами.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 17:58
В полуфинале встретятся:

«Милан»/«Наполи» — «Бенфика»/«Интер».

«Реал»/«Челси» — «Манчестер Сити»/«Бавария».

Не равносильные четвёрки, вся надежда на Наполи…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50
Мешки к мешкам...
Корешки к корешкам...

Исходя из сетки...один финалист ЛЧ на 75% итальянский..
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:40
Шикарная жеребьевка! Вот только сетка получилась немного не равной, с одной стороны и Сити, и Реал, и Бавария, а с другой мини кубок Италии...
В паре Челси - Реал скорее всего тут 60/40 в пользу испанского клуба
Сити - Бавария тут точно нет фаворита...опытный Пеп против молодого и амбициозного Нагельсмана очень интересное противостояние тут скорее всего 50 на 50....
Милан - Наполи ... если смотреть на результаты клубов, то Наполи сейчас просто вне конкуренции в СерииА, в то время как прошлогодний чемпион заметно сдал....тут скорее всего 60 на 40 в пользу клуба из Неаполя....Милану придется разрываться на два фронта, в то время как у Наполи есть возможность сконцентрироваться на матчах ЛЧ
Бенфика - Интер....тут скорее всего небольшой перевес в пользу португальской команды. Они отлично играют как в ЛЧ так и чемпионате Португалии. Идут ровно по дистанции в то время как Интер лихорадит....могут размазать по игре Наполи, но проиграть Специи.... тут 55 на 45 пользу Бенфики
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:31
Реал Бенфика Наполи Бавария в 1/2
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 17:21
пепа пусть чешит репу - бавария все решит в первом матче - это будет мстя дойчланд за предыдущий пазор..и далее немцы в финале - а вот там макаронники могут подсунуть им швайне
eleven LC
eleven LC ответ romabayern1988 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:20
Ну так пенальти то небыло в Мюнхене,ошибка судьи,или это другое?
В Мадриде был гол из офсайда у Роналду,опять же ошибка судьи
Так что судьи ошибались в обе стороны
112910415
112910415
вчера в 17:16
у Наполи опять оптимистично !
Romeo 777
Romeo 777 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 17:16
Да писал, и чуйка не подвела!)
eleven LC
eleven LC ответ romabayern1988 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
Забывай уже,тогда и пенальти в ворота Реала ставили и не один! Видаль не забил в Мюнхене,а Левандовский забил в Мадриде!
Или купленый судья поставит пенальти команде которая ем у заплатила?
Хотя да,гол с офсайда был
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ romabayern1988 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:07
Вспомни еще пенальти на карвахале который бавария не забила. Игры рукой там точно не было. В пользу вас ошибки вы не видите
Байкал-38.
Байкал-38. ответ superlamps (раскрыть)
вчера в 17:06
Да информация разница, но если сыграет ваш вариант, то будет ещё интереснее.
Ставлю на финал Наполи : ?
Тут у Реала шансы резко падают.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:04
Италия в финале была последний раз в 2017 году и благодаря жребию ( или может кто то помог) италия вновь скорее всего будет в финале если конечно бенфика не сотворит сенсацию
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:03
Наполи уже практически одной ногой в финале, нереальное везение с сеткой. Вторая часть сетки это конечно жесть.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:01
Я тоже так думал вначале но сейчас обновили информацию тут. Проверь. Реалу не так повезло. Рано радовался я
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:00
Сити и Бавария должны быть в финале
Байкал-38.
Байкал-38. ответ superlamps (раскрыть)
вчера в 16:52
Найдите сетку ЛЧ 2022-23 и увидите обратное.
Вы ошибаетесь.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Андрей Камышёв (раскрыть)
вчера в 16:47
Знаю что эта команда даже близко не составила конкуренцию баварии в чемпе. Это команда уровня 1/8 лч. Вот если сити выиграет 7.0 или хотя бы уверенно то тогда я соглашусь с тобой
superlamps
superlamps
вчера в 16:44
У Челси сезон провальный, поэтому как минимум в полуфинал должны как минимум попасть постараться кровь из носу, ещё месяц есть, чтобы чуть наладить игру, Канте вернулся, вторая игра дома, ничего невыполнимого, должны проходить Реал, при всем уважении.
superlamps
superlamps ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:41
Нет, победитель пары Реал - Челси попадает на победителя Бавария - Сити
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 16:40, ред.
Какие-то неинтересные и блёклые пары вышли, за исключением МС - Бавария. Реал по ходу как в прошлом сезоне поочерёдно выбьет из розыгрыша 3 клуба из помойки - Ливер, Челси потом возможно МС и возьмёт ушастого )))
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