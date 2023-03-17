«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 ЛЧ

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Пары выглядят следующим образом:
«Реал» — «Челси»
«Бенфика» — «Интер»
«Манчестер Сити» — «Бавария»
«Милан» — «Наполи».
Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.
В полуфинале встретятся:
«Милан»/«Наполи» — «Бенфика»/«Интер».
«Реал»/«Челси» — «Манчестер Сити»/«Бавария».
Игры 1/2 состоятся 9/10 и 16/17 мая.
Хотя чем и интересен футбол, могут быть сенсации.
хотя сенсацию может преподнести Милан, а вот Реал должен в двух матчах разгромить лондонцев.
Хотя чем и интересен футбол, могут быть сенсации.
хотя сенсацию может преподнести Милан, а вот Реал должен в двух матчах разгромить лондонцев.