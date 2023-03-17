«Аугсбург» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Шальке», который состоится 18 марта 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» в чемпионате Германии занимают на текущий момент тринадцатую строчку турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-зелёных» за последнее время. С минимальным счётом «Аугсбург» взял верх над «деревенскими» из Хоффенхайма в 21-ом туре Бундеслиги. Со счётом 0:2 на выезде «фуггеры» проиграли «Герте». В позапрошлом туре с разницей в один мяч «красно-зелёные» одержали победу над «музыкантами» из Бремена.

На прошлых выходных со счётом 3:5 «Аугсбург» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии». Уже после первого тайма со счётом 4:1 «баварцы» обыгрывали «фуггеров».

«Шальке»

«Горняки» находятся на предпоследнем месте Бундеслиги. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «сине-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «Аугсбургом». Семь игр подряд «Королевские синие» раскатали «нулёвку» с «железными» в Берлине. С разницей в один гол «Шальке» взял верх над «швабами» из Штутгарта. На выезде «горняки» обыграли «несгибаемых» в позапрошлом туре чемпионата.

11 марта, пропустив первыми, «сине-белые» сыграли достойно с дортмундской «Боруссией». Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.35

Ничья – 3.50

Победит «Шальке» – 3.05

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

За последнее время из десяти матчей «фуггеры» проиграли в пяти поединках

«Горняки» уступили своим соперникам в трёх играх.

Прогноз

«Красно-зелёные» в последнее время демонстрируют неплохой результат. Взять три очка на выезде в предстоящей игре будет не просто, но «горняки», вполне возможно, не проиграют Компания Pinnacle на победу «Шальке» с форой 0 предлагает коэффициент 2.18.