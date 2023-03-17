«Аугсбург» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Шальке», который состоится 18 марта 2023 года
«Аугсбург»
«Фуггеры» в чемпионате Германии занимают на текущий момент тринадцатую строчку турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-зелёных» за последнее время. С минимальным счётом «Аугсбург» взял верх над «деревенскими» из Хоффенхайма в 21-ом туре Бундеслиги. Со счётом 0:2 на выезде «фуггеры» проиграли «Герте». В позапрошлом туре с разницей в один мяч «красно-зелёные» одержали победу над «музыкантами» из Бремена.
На прошлых выходных со счётом 3:5 «Аугсбург» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии». Уже после первого тайма со счётом 4:1 «баварцы» обыгрывали «фуггеров».
«Шальке»
«Горняки» находятся на предпоследнем месте Бундеслиги. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «сине-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «Аугсбургом». Семь игр подряд «Королевские синие» раскатали «нулёвку» с «железными» в Берлине. С разницей в один гол «Шальке» взял верх над «швабами» из Штутгарта. На выезде «горняки» обыграли «несгибаемых» в позапрошлом туре чемпионата.
11 марта, пропустив первыми, «сине-белые» сыграли достойно с дортмундской «Боруссией». Матч завершился вничью со счётом 2:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 2.35
- Ничья – 3.50
- Победит «Шальке» – 3.05
- Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 2.07
- Обе забьют — да – 1.79
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
- За последнее время из десяти матчей «фуггеры» проиграли в пяти поединках
- «Горняки» уступили своим соперникам в трёх играх.
Прогноз
«Красно-зелёные» в последнее время демонстрируют неплохой результат. Взять три очка на выезде в предстоящей игре будет не просто, но «горняки», вполне возможно, не проиграют Компания Pinnacle на победу «Шальке» с форой 0 предлагает коэффициент 2.18.