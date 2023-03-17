«Хоффенхайм» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1679084190

вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Герта», который состоится 18 марта 2023 года

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» в Бундеслиге на данный момент находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «деревенских» за последнее время. Восемь матчей к ряду длится проигрышная серия «Хоффенхайма». На своём поле «сине-белые» проиграли «фармацевтам» из Леверкузена в матче 20-го тура. С одинаковым счётом 0:1 «деревенские» уступили «Аугсбургу», дортмундской «Боруссии» и «Майнцу».

12 марта со счётом 2:1 «Фрайбург» на своём поле взял верх над «Хоффенхаймом».

«Герта»

«Старая дама» в чемпионате Германии занимает пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными поединками «бело-голубых». В 22-ом туре Бундеслиги «Герта» взяла верх над «фуггерами» из Аугсбурга (2:0). В Леверкузене с большим счётом «Старая дама» проиграла местным «фармацевтам». «Бело-голубые» на четыре гола от «Байера» ответили только одним забитым мячом.

На прошлых выходных «Герта» разошлась миром с «карнавальниками» из Майнца (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 2.13

Ничья – 3.60

Победит «Герта» – 3.45

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

С января месяца текущего года «деревенские» не выигрывают

В двух поединках из пяти последних «Герта» взяла верх над своими оппонентами.

Прогноз

Обе команды находятся не в самой лучшей своей форме, и отдать предпочтение какой-либо одной из них непросто. Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 3.60. Ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом в условиях, когда соперники примерно на одном уровне.