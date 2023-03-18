«Штутгарт» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Вольфсбург», который состоится 18 марта 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» после двадцати четырёх туров чемпионата занимают шестнадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей команды из Штутгарта. На своём поле в сухую, забив три мяча, «красно-белые» одержали победу над «козлами» из Кёльна в матче 21-го тура чемпионата Германии. С одинаковым счётом 1:2 «Штутгарт» проиграл «Шальке» и мюнхенской «Баварии».

В 24-ом туре Бундеслиги, обменявшись голами во второй половине встречи, «швабы» разошлись миром с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1).

«Вольфсбург»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «волки». Вспомним недавние футбольные поединки с участием «зелёно-белых». В Кёльне, поразив дважды ворота соперника, «Вольфсбург» взял верх над местными «козлами». Дома «волки» раскатали ничью с «Айнтрахтом» (2:2). Все четыре гола команды забили в первой половине встречи.

На прошлых выходных «Вольфсбург» принимал «железных» из Берлина. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.45

Ничья – 3.40

Победит «Вольфсбург» – 2.95

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних закончились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

Из пяти последних игр в трёх «швабы» проиграли своим оппонентам

В одном поединке из пяти крайних «волки» уступили.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику недавних матчей и личных встреч, то команды обычно не уходят с поля без забитых мячей. Коэффициент 1.72 предлагает компания Pinnacle на исход обе забьют – да.