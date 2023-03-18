«Тулуза» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» — «Лилль», который состоится 18 марта 2023 года

«Тулуза»

Команда показывает хорошие результаты, если учесть, что она только вернулась с низшего дивизиона. На данный момент «Тулуза» идет на 11 месте с 35 баллами, но уступает ближайшему сопернику целых шесть пунктов. Коллектив практически выполнил задачу сохранить место в Лиге 1 и может спокойно доигрывать оставшуюся часть сезона. В поединке с «Лиллем» у хозяев будут шансы отличиться и если они смогут их использовать, то вполне могут рассчитывать на набранные баллы.

12 марта «Тулуза» обыграла на выезде «Анже» (2:0), а пятого числа на своем поле минимально уступила «Клермону» (0:1).

«Лилль»

«Лиллю» не хватает стабильности и уверенности в себе, так как команда очень часто теряет очки во встречах, где этого не должно случаться. Сейчас коллектив располагается на шестом месте с 46 очками и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Подопечные Фонсеки имеют отличные шансы побороться за зону еврокубков, но тренерскому штабу необходимо поработать над обороной, которая часто допускает ошибки.

10 марта «Лилль» сыграл в результативную ничью с «Лионом» (3:3), а четвертого числа поделил очки с «Лансом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 3.55

Ничья – 3.7

Победит «Лилль» – 2.03

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют»

«Тулуза» выиграла шесть матчей из десяти последних на своем стадионе

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Команды играют между собой в результативный футбол и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами.