«Ланс» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Анже», который состоится 18 марта 2023 года

«Ланс»

После ряда неудач, «Ланс» начал добиваться результата и попытается вернуть упущенное преимущество в прошлых турах. На данный момент команда занимает третье место с 54 баллами и отстает от «Марселя» на два пункта. В предстоящей встрече с последней командой Лиги 1, хозяева будут с первых минут пытаться взломать оборону соперника, ведь победа с некоторой вероятностью позволит вернуть себе второе место в случае осечки «Марселя».

12 марта «Ланс» крупно обыграл на выезде «Клермон» (1:0), а четвертого числа на своем поле не смог обыграть «Лилль» (1:0).

«Анже»

«Анже» выглядит безнадежно в этом сезоне и смог набрать всего 10 очков в Лиге 1, что на 10 баллов меньше, чем у ближайшего соперника. Команда вряд ли сможет сохранить свое место в элитном дивизионе, однако пока есть теоретические шансы, гости будут бороться. Сложно представить за счет чего «Анже» сможет отобрать очки у третьей команды Лиги 1, но если это случится, вероятнее всего будет громкая сенсация.

12 марта «Анже» на своем поле уступил «Тулузе» (0:2), а пятого числа на выезде крупно проиграл «Монпелье» (0:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.25

Ничья – 6.5

Победит «Анже» – 11.5

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Анже» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

«Ланс» выиграл только три матча у «Анже» из десяти последних

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. На данный момент между клубами большая разница и мы уверены в том, что хозяева смогут одержать уверенную победу на своем стадионе.