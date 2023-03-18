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«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 21:24
«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Кристал Пэлас», который состоится 19 марта 2023 года

«Арсенал»

После двадцати семи туров «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «канониров» за последнее время. Дома, пропустив первым, «Арсенал» одержал победу над «вишнями» из Борнмута в 26-ом туре Премьер-лиги (3:2). В первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы лондонская команда разошлась миром со «Спортингом» на их поле. В сухую, поразив трижды ворота оппонента, «красно-белые» взяли верх над «Фулхэмом».

16 марта после серии пенальти «канониры» проиграли в ответной игре португальскому клубу.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на данный момент занимают двенадцатое место в Премьер-лиге. Вспомним недавние матчи «стекольщиков», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Арсеналом». В двенадцати футбольных поединках к ряду «Кристал Пэлас» не выигрывает. «Нулёвку» раскатали на своём поле «орлы» с «красными» из Ливерпуля. С минимальным счётом проиграли «стекольщики» бирмингемовским «львам» в матче 26-го тура чемпионата. «Манчестер Сити» взял верх над командой «Кристал Пэлас» в гостях.

Со счётом 1:0 «Брайтон» обыграл «орлов» в игре прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.26
  • Ничья – 6.00
  • Победит «Кристал Пэлас» – 12.00
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 1.76
  • Обе забьют — нет – 1.56
  • Обе забьют — да – 2.38
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

  • Только в одной очной встрече из пяти крайних «стекольщики» одержали победу над «канонирами»
  • В одной игре из пяти последних «красно-белые» потерпели поражение
  • «Орлы» проиграли в трёх поединках из пяти крайних.

Прогноз

Несмотря на то, что «Кристал Пэлас» достаточно долго не выигрывает своих соперников, но в своих крайних матчах «стекольщики» не пропускали больше одного мяча за игру. Коэффициент 2.13 предлагает компания Pinnacle на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк арсенал
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:53
В этом матче фаворитом являются команда "Арсенала" которая и одержит победу с Европейским гандикапом (0:1) в этой игре. Удачи
Гость
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