«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Кристал Пэлас», который состоится 19 марта 2023 года

«Арсенал»

После двадцати семи туров «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «канониров» за последнее время. Дома, пропустив первым, «Арсенал» одержал победу над «вишнями» из Борнмута в 26-ом туре Премьер-лиги (3:2). В первом матче 1/8 плей-офф Лиги Европы лондонская команда разошлась миром со «Спортингом» на их поле. В сухую, поразив трижды ворота оппонента, «красно-белые» взяли верх над «Фулхэмом».

16 марта после серии пенальти «канониры» проиграли в ответной игре португальскому клубу.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на данный момент занимают двенадцатое место в Премьер-лиге. Вспомним недавние матчи «стекольщиков», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Арсеналом». В двенадцати футбольных поединках к ряду «Кристал Пэлас» не выигрывает. «Нулёвку» раскатали на своём поле «орлы» с «красными» из Ливерпуля. С минимальным счётом проиграли «стекольщики» бирмингемовским «львам» в матче 26-го тура чемпионата. «Манчестер Сити» взял верх над командой «Кристал Пэлас» в гостях.

Со счётом 1:0 «Брайтон» обыграл «орлов» в игре прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.26

Ничья – 6.00

Победит «Кристал Пэлас» – 12.00

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 1.76

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.38

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Только в одной очной встрече из пяти крайних «стекольщики» одержали победу над «канонирами»

В одной игре из пяти последних «красно-белые» потерпели поражение

«Орлы» проиграли в трёх поединках из пяти крайних.

Прогноз

Несмотря на то, что «Кристал Пэлас» достаточно долго не выигрывает своих соперников, но в своих крайних матчах «стекольщики» не пропускали больше одного мяча за игру. Коэффициент 2.13 предлагает компания Pinnacle на исход тотал меньше 2.5 голов за матч.