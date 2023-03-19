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«Бетис» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:51
«Бетис» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Бетис» – «Мальорка», который состоится 19 марта 2023 года

«Бетис»

«Бетикос» в чемпионате Испании входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. «Нулёвку» раскатал «Бетис» в матче 24-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». На выезде «гелиополиты» разошлись миром с «Вильярреалом» в прошлом туре Примеры (1:1).

С общим счётом 1:5 по сумме двух встреч «Бетис» проиграл «МЮ» в 1/8 Лиги Европы.

«Мальорка»

«Островитяне» на данный момент занимают одиннадцатое место в чемпионате Испании. Вспомним недавние матчи «киноварных», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Бетисом». С разницей в один мяч «красно-чёрные» уступили «Эспаньолу». С минимальным счётом «Мальорка» дома проиграла «Эльче» в позапрошлом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных со счётом 1:1 завершилась игра с «Реал Сосьедадом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бетис» – 1.89
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Мальорка» – 4.80
  • Победит «Бетис» с форой -1.5 – 3.45
  • Обе забьют — нет – 1.61
  • Обе забьют — да – 2.27
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за матч закончились четыре личных встречи из пяти крайних
  • В двух играх из пяти последних «Бетикос» проиграл
  • За тот же период в трёх поединках из пяти уступила «Мальорка».

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 2.51. В двух крайних очных встречах команды забивали на двоих не меньше трёх голов за матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк бетис
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