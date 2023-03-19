«Бетис» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Бетис» – «Мальорка», который состоится 19 марта 2023 года

«Бетис»

«Бетикос» в чемпионате Испании входит в пятёрку самых сильных команд. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. «Нулёвку» раскатал «Бетис» в матче 24-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». На выезде «гелиополиты» разошлись миром с «Вильярреалом» в прошлом туре Примеры (1:1).

С общим счётом 1:5 по сумме двух встреч «Бетис» проиграл « МЮ » в 1/8 Лиги Европы.

«Мальорка»

«Островитяне» на данный момент занимают одиннадцатое место в чемпионате Испании. Вспомним недавние матчи «киноварных», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «Бетисом». С разницей в один мяч «красно-чёрные» уступили «Эспаньолу». С минимальным счётом «Мальорка» дома проиграла «Эльче» в позапрошлом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных со счётом 1:1 завершилась игра с «Реал Сосьедадом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.89

Ничья – 3.30

Победит «Мальорка» – 4.80

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч закончились четыре личных встречи из пяти крайних

В двух играх из пяти последних «Бетикос» проиграл

За тот же период в трёх поединках из пяти уступила «Мальорка».

Прогноз

Компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч предлагает коэффициент 2.51. В двух крайних очных встречах команды забивали на двоих не меньше трёх голов за матч.