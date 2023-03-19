«Осасуна» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Осасуна» – «Вильярреал», который состоится 19 марта 2023 года

«Осасуна»

«Красные» в чемпионате Испании занимают на данный момент девятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Осасуны». С минимальным счётом команда обыграла в первом полуфинальном матче Кубка Испании «басков». «Нулёвку» раскатали «красные» на своём поле с «Сельтой» в матче 24-го тура Примеры.

На прошлых выходных со счётом 0:1 «Осасуна» уступила в гостях «летучим мышам» из Валенсии.

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» на текущий момент находится на шестой строчке турнирной таблицы Примеры. Вспомним несколько футбольных поединков «жёлтых» за последнее время. На выезде в сухую, забив два гола, «Вильярреал» обыграл «Альмерию» в 24-ом туре Ла Лиги. На прошлых выходных «жёлтая подлодка» разошлась миром с «Бетисом» (1:1).

В 1/8 плей-офф Лиги конференций УЕФА с общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «Вильярреал» проиграл «Андерлехту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 3.05

Ничья – 3.20

Победит «Вильярреал» – 2.55

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

В двух матчах из пяти последних «красные» проиграли

«Жёлтая подлодка» уступила в одном поединке из пяти крайних.

Прогноз

«Осасуна» выиграла «Атлетик» в недавнем матче. Вполне возможно, что в предстоящей встрече «красные» не без труда, но одержат победу над «Вильярреалом». Компания Pinnacle на победу «Осасуны» предлагает коэффициент 3.05.