«Юнион Сент-Жиллуа» – «Мехелен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» – «Мехелен», который состоится 19 марта 2023 года

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Жёлто-синие» в чемпионате Бельгии находятся на второй строчке турнирной таблицы, уступая шесть очков «Генку». Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре «Юнион» взял верх над командой «Эйпен», обыграв соперника с разницей в один мяч. «Жёлто-синие» в прошлом туре Лиги Жюпиле одержали в гостях победу над «Генком» (2:1).

16 марта в ответной игре 1/8 плей-офф Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуа» выиграл со счётом 3:0 берлинскую команду «Унион» и прошёл в следующий раунд турнира.

«Мехелен»

«Жёлто-красные» на данный момент занимают тринадцатое место в Лиге Жюпиле. Вспомним недавние матчи «малинцев», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Юнионом». С минимальным счётом «Мехелен» выиграл у клуба «Зюльте-Варегем» во втором полуфинальном матче Кубка Бельгии и вышел в финал. В позапрошлом туре чемпионата с большим счётом «жёлто-красные» проиграли «Антверпену» (0:5).

На прошлых выходных «Мехелен» обыграл дома команду «Синт-Трёйден».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 1.42

Ничья – 4.90

Победит «Мехелен» – 7.20

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» с форой -1.5 – 2.09

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Три личных встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В пяти матчах из пяти последних «Юнион» обыграл своих оппонентов

«Мехелен» выиграл также в пяти поединках за тот же период.

Прогноз

На кураже после победы над немецким «Унионом» команда из Брюсселя одержит уверенную победу над гостями в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу команды «Юнион» с форой -1.5 гола.