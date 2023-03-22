Босния и Герцеговина — Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Босния и Герцеговина — Исландия, который состоится 23 марта 2023 года

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины редко выступает на крупных международных турнирах и в этот раз коллектив настроен отобраться на Евро 2024. В составе собраны опытные футболисты, которые представляют ведущие европейские чемпионаты и на своем поле болельщики ждут от хозяев исключительно победы, которая даст уверенность в собственных силах, что поможет в следующих поединках.

26 сентября Босния и Герцеговина крупно проиграла Румынии (1:4) в Лиге Наций, а 23 числа обыграла на своем поле Черногорию (1:0).

Исландия

Команда Исландии сыграла на чемпионате мира в России в 2018 году и больше не радовала болельщиков своими выступлениями в главных турнирах. Сейчас коллективу будет сложно пробиться и на Евро 2024, но при определенных обстоятельствах, полной самоотдаче и удачном старте определенные шансы появятся. В выездной встрече любые набранные очки станут хорошим достижением для первого тура.

12 января сборная Исландии проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а восьмого числа разошлась миром с Эстонией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 1.8

Ничья – 3.55

Победит Исландия – 4.6

Статистика

Босния и Герцеговина выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Исландия выиграла лишь одну встречу на выезде из десяти последних в основное время

Восемь из десяти последних матчей во всех турнирах Исландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Боснии и Герцеговины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что игра не будет богатой на голевые моменты, а хозяева одержат победу в 1-2 мяча и наберут первые три балла.