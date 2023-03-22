Болгария — Черногория : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Болгария — Черногория, который состоится 24 марта 2023 года
Болгария
Сборная Болгарии не очень уверенно выступает в последние годы и отобраться на предыдущие турниры. В этот раз коллектив крайне мотивирован и уже в первом туре у него будет крайне важный матч, победа в котором добавит уверенности в собственных силах. Тем не менее, Черногория всего один раз проиграла Болгарии в последних встречах, а это значит, что поединок будет очень напряженным.
20 ноября сборная Болгарии сыграла товарищеский матч с Люксембургом (0:0), а 16 числа обыграла на выезде Кипр (2:0).
Черногория
Сборной Черногории не хватает стабильности на протяжении всей квалификации и как итог, коллективу не хватало баллов чтобы побороться за выход из группы. Первый матч на выезде против одного из конкурентов вряд ли позволит гостям рисковать, а значит вероятнее всего, они попробуют сыграть от защиты. Сборной Черногории очень важно не проиграть и уже совсем скоро футболисты выйдут на поле выполнять поставленные задачи.
20 ноября Черногория проиграла минимально Словении (0:1), а 17 числа разошлась миром с командой Словакии (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Болгария – 2.6
- Ничья – 3.1
- Победит Черногория – 3.9
Статистика
- Черногория не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- Болгария не проигрывает уже шесть последних поединков во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей Болгарии и Черногории закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Сборные очень часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз они также будут осторожничать. Прогнозируем, что Болгария и Черногория поделят очки.