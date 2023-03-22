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Болгария — Черногория : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:42
Болгария — Черногория : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Болгария — Черногория, который состоится 24 марта 2023 года

Болгария

Сборная Болгарии не очень уверенно выступает в последние годы и отобраться на предыдущие турниры. В этот раз коллектив крайне мотивирован и уже в первом туре у него будет крайне важный матч, победа в котором добавит уверенности в собственных силах. Тем не менее, Черногория всего один раз проиграла Болгарии в последних встречах, а это значит, что поединок будет очень напряженным.

20 ноября сборная Болгарии сыграла товарищеский матч с Люксембургом (0:0), а 16 числа обыграла на выезде Кипр (2:0).

Черногория

Сборной Черногории не хватает стабильности на протяжении всей квалификации и как итог, коллективу не хватало баллов чтобы побороться за выход из группы. Первый матч на выезде против одного из конкурентов вряд ли позволит гостям рисковать, а значит вероятнее всего, они попробуют сыграть от защиты. Сборной Черногории очень важно не проиграть и уже совсем скоро футболисты выйдут на поле выполнять поставленные задачи.

20 ноября Черногория проиграла минимально Словении (0:1), а 17 числа разошлась миром с командой Словакии (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Болгария – 2.6
  • Ничья – 3.1
  • Победит Черногория – 3.9

Статистика

  • Черногория не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Болгария не проигрывает уже шесть последних поединков во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей Болгарии и Черногории закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Сборные очень часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз они также будут осторожничать. Прогнозируем, что Болгария и Черногория поделят очки.

Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 20:29
Проблемы атакующего характера присутствуют тут как у одних, так собственно и у других. Плюс это первый тур квалификации, и осторожность будет на высшем уровне. Вот и вырисовывается тут ставка на низовой тотал. Команды уже традиционно между собой играть через низ любят, собственно и тут такая же история получится может. Моя ставка: ТМ(2,5)
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