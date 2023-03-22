Болгария — Черногория : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Болгария — Черногория, который состоится 24 марта 2023 года

Болгария

Сборная Болгарии не очень уверенно выступает в последние годы и отобраться на предыдущие турниры. В этот раз коллектив крайне мотивирован и уже в первом туре у него будет крайне важный матч, победа в котором добавит уверенности в собственных силах. Тем не менее, Черногория всего один раз проиграла Болгарии в последних встречах, а это значит, что поединок будет очень напряженным.

20 ноября сборная Болгарии сыграла товарищеский матч с Люксембургом (0:0), а 16 числа обыграла на выезде Кипр (2:0).

Черногория

Сборной Черногории не хватает стабильности на протяжении всей квалификации и как итог, коллективу не хватало баллов чтобы побороться за выход из группы. Первый матч на выезде против одного из конкурентов вряд ли позволит гостям рисковать, а значит вероятнее всего, они попробуют сыграть от защиты. Сборной Черногории очень важно не проиграть и уже совсем скоро футболисты выйдут на поле выполнять поставленные задачи.

20 ноября Черногория проиграла минимально Словении (0:1), а 17 числа разошлась миром с командой Словакии (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Болгария – 2.6

Ничья – 3.1

Победит Черногория – 3.9

Статистика

Черногория не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Болгария не проигрывает уже шесть последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей Болгарии и Черногории закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Сборные очень часто играют вничью, и мы предполагаем, что в этот раз они также будут осторожничать. Прогнозируем, что Болгария и Черногория поделят очки.