Люксембург – Португалия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Люксембург – Португалия, который состоится 26 марта 2023 года
Люксембург
Люксембург за последние годы смог собрать боеспособный коллектив, но конкурировать с сильнейшими сборными команде все также сложно. В первом туре сборная уже смогла набрать очки на выезде и теперь принимают главного фаворита группы. Мало кто верит, что хозяева смогут отобрать очки у Роналду и компании, но в футболе случается всякое и вряд ли зрители останутся равнодушными.
23 марта сборная Люксембурга сыграла вничью со Словакией (0:0), а 20 ноября команда разошлась миром с Болгарией в товарищеской встрече (0:0).
Португалия
Сборная Португалии спокойно выиграла первый поединок отбора и серьезно настроена одержать победу во втором туре. Коллектив этой страны очень часто проигрывает первое место в квалификациях и ему приходится пробиваться через сетку плей-офф. Чтобы в этот раз исключить подобное, сборная Португалии надеется набирать максимальное количество очков в стартовых поединках.
23 марта сборная Португалии крупно обыграла Лихтенштейн (4:0), а 10 декабря уступила Марокко на ЧМ 2022 в Катаре (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Люксембург – 20
- Ничья – 7.2
- Победит Португалия – 1.16
Статистика
- Сборная Люксембурга проиграла два из десяти последних во всех турнирах
- Португалия выиграла шесть из десяти последних встреч
- Пять из шести последних матчей Люксембурга завершились вничью
- Португалия выиграла 13 последних матчей у Люксембурга
Прогноз
Поставить на победу Португалии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что у Португалии не будет проблем в этом матче и они добьются уверенного результата.