Люксембург – Португалия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Люксембург – Португалия, который состоится 26 марта 2023 года

Люксембург

Люксембург за последние годы смог собрать боеспособный коллектив, но конкурировать с сильнейшими сборными команде все также сложно. В первом туре сборная уже смогла набрать очки на выезде и теперь принимают главного фаворита группы. Мало кто верит, что хозяева смогут отобрать очки у Роналду и компании, но в футболе случается всякое и вряд ли зрители останутся равнодушными.

23 марта сборная Люксембурга сыграла вничью со Словакией (0:0), а 20 ноября команда разошлась миром с Болгарией в товарищеской встрече (0:0).

Португалия

Сборная Португалии спокойно выиграла первый поединок отбора и серьезно настроена одержать победу во втором туре. Коллектив этой страны очень часто проигрывает первое место в квалификациях и ему приходится пробиваться через сетку плей-офф. Чтобы в этот раз исключить подобное, сборная Португалии надеется набирать максимальное количество очков в стартовых поединках.

23 марта сборная Португалии крупно обыграла Лихтенштейн (4:0), а 10 декабря уступила Марокко на ЧМ 2022 в Катаре (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Люксембург – 20

Ничья – 7.2

Победит Португалия – 1.16

Статистика

Сборная Люксембурга проиграла два из десяти последних во всех турнирах

Португалия выиграла шесть из десяти последних встреч

Пять из шести последних матчей Люксембурга завершились вничью

Португалия выиграла 13 последних матчей у Люксембурга

Прогноз

Поставить на победу Португалии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что у Португалии не будет проблем в этом матче и они добьются уверенного результата.