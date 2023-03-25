Словакия – Босния и Герцеговина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Словакия – Босния и Герцеговина, который состоится 26 марта 2023 года

Словакия

Сборная Словакии не смогла добиться в первом туре победы, что уже сейчас осложняет ее положение в турнирной таблице. С подобной игрой коллективу будет сложно побороться за путевку на Евро 2024, а в игре с прямым конкурентом на своем поле словацким футболистам нужна победа. Эту встречу можно смело назвать центральной в этот игровой день, и она обещает быть интересной с непредсказуемым финалом.

23 марта сборная Словакии сыграла домашнюю ничью с Люксембургом (0:0), а 20 ноября не определила победителя в товарищеской игре с Чили (0:0).

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина показала уверенную игру в первом туре и одержала закономерную победу. Таким образом коллектив за счет крупной победы возглавляет свою группу вместе с Португалией и на матч со Словакией едет с полной уверенностью в собственных силах. Победа в этой игре фактически «отцепит» соперника от первых двух мест, и боснийские футболисты смогут сосредоточиться на борьбе с Португалией.

23 марта сборная Боснии и Герцеговины уверенно обыграла Исландию (3:0), а 26 сентября в товарищеском матче уступила Румынии (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит Словакия – 2.65

Ничья – 3.2

Победит Босния и Герцеговина – 2.75

Статистика

Четыре последних матча Словакии завершились ничейными результатами

Босния и Герцеговина выиграла пять из десяти последних поединков

Словакия проиграла два из трех последних матчей Боснии и Герцеговине

Прогноз

Поставить на победу Боснии и Герцеговины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Словацкая сборная выглядит очень неуверенно и скорее всего будет иметь проблемы в предстоящем матче. Прогнозируем минимальный успех гостей.