«Леванте» – «Сарагоса»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Леванте» – «Сарагоса», который состоится 31 марта 2023 года

«Леванте»

В Сегунде на данный момент «лягушки» занимают второе место, уступая первому всего лишь четыре очка. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков команды из Валенсии. «Уэска» с большим счётом обыграла дома «Леванте» в рамках матча 30-го тура. С одинаковым счётом 0:0 завершились матчи с командами «Альбасете» и «Малага».

С минимальным счётом 25 марта «лягушки» взяли верх над «Расингом».

«Сарагоса»

«Арагонцы» в Сегунде находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими матчами «Сарагосы» за последнее время. 5 марта команда из одноимённого города в гостях разошлась миром с «Луго» в матче 30-го тура чемпионата. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «арагонцы» обыграли на своём поле «Леганес» в позапрошлом туре.

19 марта со счётом 1:1 «Сарагоса» сыграла вничью с клубом «Уэска».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 1.75

Ничья – 3.20

Победит «Сарагоса» – 5.00

Победит «Леванте» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.49

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.51

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.31

Статистика

Исходом тотал больше 1.5 гола завершились три очные встречи из пяти крайних

В двух матчах из пяти последних «Леванте» выиграл

Только в одной игре из пяти крайних «Сарагоса» взяла верх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Леванте» с форой -1.5 гола коэффициент 3.15. Если в гостях «лягушки» обыграли «Расинг», то на своём поле с разницей в пару мячей справятся с «Сарагосой».