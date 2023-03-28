Турция на ЧМ-54: путёвку на турнир обеспечил итальянец

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сегодня, 11:47

Совсем немного было отборочных матчей к ЧМ -54 по всем конфедерациям. В Азии за единственную путёвку боролись Япония и Южная Корея. Об особенностях проведения двух игр между этими командами было рассказано здесь ранее.

Во всех остальных конфедерациях каждой команде довелось сыграть по 4 матча. Правда, Венгрия отобралась без игр, из-за отказа Польши. Большинство групп было сформировано из 3 команд, и каждая из них провела с соперниками по две игры — дома и на выезде.

Лишь одна группа была из 4 команд — это извечный британский квартет Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Они как бы играли отборочные к чемпионату мира, а на самом деле это был их очередной Домашний чемпионат Великобритании 1953-54. И, кстати, игрался он, как и всегда, лишь в один круг, а, следовательно, все британские команды провели только по 3 матча в зачёт отбора к ЧМ .

Это был последний случай, когда 4 британские команды в отборе к чемпионату мира играли между собой. И из уважения к британскому футболу из этой группы целых две команды отбирались на турнир в Швейцарию.

Англия выиграла все матчи, Шотландия хоть и с трудом, но путёвку на ЧМ также завоевала досрочно. А в последнем матче между собой эти две команды боролись только за звание чемпиона Великобритании.

Зато на том матче в Глазго на трибунах Хэмпден Парка собралось более 134 тысяч зрителей. На одном матче побывало зрителей больше, чем на всех шести играх в отборочной группе с участием Франции, Ирландии и Люксембурга или другой группы с Бельгией, Швецией и Финляндией.

Но было несколько групп в Европе, в которых соперничали только по 2 сборные (третьи были, но отказались играть). Австрия в первом матче разнесла 9:1 Португалию, а в гостях сгоняли 0:0 и австрийцы завоевали путёвку. Италия дважды обыграла Египет и также готовилась к мундиалю.

А вот пара Турция — Испания завернули сюжет покруче. В первом матче в Мадриде при 110 тысячах зрителей Испания показала товар лицом — 4:1. Но через 2 месяца в Стамбуле Турция сенсационно выиграла минимально, в начале встречи отличился Бурхан Саргин. Историческая победа состоялась 14 марта 1954 года. За Испанию играл Ладислао (Ласло) Кубала, который уже успел поиграть за сборную Чехословакии и Венгрии.

Весь сарказм заключался в том, что по регламенту турнира никаких голов дома и на выезде не подсчитывали вообще, а послематчевые пенальти ещё не придумали. Учитывались только победы — по этому показателю у команд ничья 1-1. Был назначен третий матч на нейтральном поле в Риме на 17 марта.

Весьма запутанная история с некой телеграммой в адрес футбольных властей Испании, якобы от ФИФА , из которой следовало, что ФИФА запрещает Кубале играть в матче в Риме. Кубала и не играл. Позже выяснилось, что ФИФА никакой телеграммы не посылала — дело тёмное, не об этом сейчас.

И вот в третьем решающем матче произошло то, что ждали меньше всего. Это как при подбрасывании монетки в ожидании «орла» или «решки», а монетка возьми, да и встань на ребро. В матче в Риме после 90 минут счёт был 2:2, причём Испания сравняла счёт за 12 минут до окончания основного времени. Два дополнительных тайма по 15 минут счёт матча не изменил.

Кстати, судил тот матч итальянец, Джорджио Бернарди. Он отменил два гола испанцев. С одним из этих отменённых голов согласны были и испанцы. Другой гол — просто отменён, никто не знает по какой причине. Но не этот итальянец вошёл в историю того матча.

Ничья означала одно — победитель не выявлен. Больше матчей не будет. Будет лотерея. Подготовили две бумажки с названием команды на каждой, нашли какую-то посудину, кубок. Но вот кому тянуть жребий? Вспомнили, что и на ЧМ -34, и ЧМ -38 финальную жеребьёвку проводили рукой детей. Срочно пошли искать юных созданий.

Вот тогда и попал в историю 14-летний итальянец Луиджи Франко Джемма, но чаще его называли просто Франко Джемма. Его отец работал на стадионе, семья жила недалеко от арены. Парень всегда знал, где пролезть на стадион без всяких билетов.

Когда он увидел после матча, что двое полицейских бегут за ним, то подумал, что придётся платить теперь штраф. Но стражи порядка попросили его с завязанными глазами всего-то достать из вазы одну бумажку. Дело не пыльное, штрафом вроде не пахнет, парень согласился.

Испанцы, когда узнали, что парня зовут Франко, уже потирали руки — в Испании давно уже правил диктатор Франко, значит повезёт им. Но парень вытянул бумажку со словом Turchie.

Испанцы чуть ли не плевались в сторону пацана. По крайней мере, сам он по истечению некоторых лет именно так и вспоминал. А вот игроки сборной Турции подхватили Франко и чуть ли не вокруг поля его пронесли.

Есть видеоотчёт этого матча в Риме. В фильм включены и кадры, как трое мальчишек перелезают через забор стадиона, чтобы посмотреть матч. Одного из них приглашают для жеребьёвки. И так далее. Кадры с парнями, понятно, постановочные, сняли позже. Но парень реальный.

https://youtu.be/Uba7UAmkEdQ

Это ссылка на видео, в котором есть лицо 14-летнего героя. В некоторых источниках утверждают, что парню было 10 лет. По фото он всё-таки старше 10 лет, так что скорее всего ему было 14. На правой фотографии президент турецкой федерации вручает Франко значок этой федерации.

На левом фото (см более чёткое фото обложки статьи) член исполкома ФИФА Отторино Барасси контролирует ход жеребьёвки с участием Франко Джеммы.

И эта история имела продолжение.

Тренером сборной Турции был итальянец Сандро Пуппо. Думаю, он и поспособствовал тому, что Франко Джемма был приглашён турецкой федерацией на турнир ЧМ в Швейцарию в качестве талисмана команды.

Парень действительно был во время турнира в Лозанне, где базировалась сборная Турции. И встречался с игроками, есть фотография у отеля.

Вот это фото :

Пора и познакомиться с некоторыми игроками сборной Турции. Большинство из тех, кто на этом фото, играли и с Испанией, и в матчах на мундиале.

Итак, слева направо: Бугекер Феридун (скорее всего, это он), Осджан Эсиндуй, Кошкун Таш, Четин Зейбек, парень Франко Джемма, Рыдван Болатлы, Неджми Онарыджи и Бюлент Гюрбюз.

В турецком языке есть интересная буква, похожая на латинскую i, но без точки. В переложении на английскую мову без затей пишут именно i с точкой. А вот читается эта буква без точки как наша «ы».

Перед ЧМ -90 в Италии турецкий журналист хотел организовать встречу вратаря сборной Турции 50-х годов Тургая Шерена и Франко. Но оказалось, что Франко уже не было в живых — он погиб в автокатастрофе.