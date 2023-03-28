Уэльс – Латвия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Уэльс – Латвия, который состоится 28 марта 2023 года

Уэльс

Сборная Уэльса чудом смогла набрать один балл в первом туре, хотя по игре совершенно не заслуживала даже на ничью. Теперь команда принимает на своем поле потенциального аутсайдера и теперь может неплохо закончить стартовые туры, если исключит недооценку соперника. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересным для некоторых любителей футбола.

25 марта сборная Уэльса вырвала ничью на выезде с Хорватией (1:1), а 29 ноября на ЧМ 2022 команда крупно проиграла Англии (0:3).

Латвия

Латвия еще не стартовала в этой квалификации, однако уже сейчас эксперты практически не оставляют шансов коллективу на выход из группы. Сборная Латвии и правда ничем не может удивить уже много лет и даже с не самым сильным на сейчас Уэльсом, гостям оставляют очень мало шансов. Любые набранные очки в этой встрече будут сенсацией и большим достижением латвийских футболистов.

22 марта Латвия проиграла товарищеский матч Ирландии (2:3), а 19 ноября проиграла финал кубка Балтики по пенальти Исландии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уэльс – 1.25

Ничья – 5.6

Победит Латвия – 13

Статистика

Уэльс не может выиграть уже девять поединков подряд во всех турнирах

Пять последних матчей сборной Латвии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Уэльса выиграла единственный товарищеский матч у Латвии (2:0)

Прогноз

Поставить на победу Уэльса с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. У хозяев есть отличная возможность прервать свою серию без побед и одержать важную победу над предполагаемым аутсайдером группы.