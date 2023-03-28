Швейцария – Израиль : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швейцария – Израиль, который состоится 28 марта 2023 года

Швейцария

Сборная Швейцарии является безоговорочным фаворитом в своей группе и уже в первом туре доказала свои серьезные намерения. Теперь коллективу придется сыграть на своем стадионе и еще одна победа принесет ему лидерство в группе и хорошее настроение перед следующими встречами, которые пройдут через несколько месяцев. Матч с Израилем не будет очень простым и тренерскому штабу следует настроить стартовый состав на дисциплину и аккуратность в обороне.

25 марта сборная Швейцария разгромила на нейтральном поле Беларусь (5:0), а шестого декабря в матче плей-офф ЧМ 2022 разгромно уступила Португалии (1:6).

Израиль

Израиль практически до последних туров квалификации на ЧМ 2022 в Катаре боролся за выход из группы, но ничего не вышло. В этом отборе уже на чемпионат Европы, сборная потеряла очки в первом туре, а выездной матч с фаворитом группы вряд ли сулит гостям что-нибудь хорошее. Тем не менее, израильская сборная мотивирована и заряжена на борьбу и при удачных обстоятельствах имеет шансы на набранные баллы.

25 марта сборная Израиля сыграла вничью с Косово (1:1), а 20 ноября в товарищеском матче проиграл Кипру (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 1.35

Ничья – 5

Победит Израиль – 9.5

Статистика

Девять последних матчей Израиля завершились исходом «обе забьют»

Сборная Швейцарии выиграл шесть из десяти последних поединков при четырех поражениях

Все четыре матча между сборными завершились ничейным результатом

Три из четырех поединков Швейцарии и Израиля завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Швейцарию в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что хозяева смогу прервать серию ничейных результатов с Израилем и одержит победу уже в первом тайме.