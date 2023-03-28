Швейцария – Израиль : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швейцария – Израиль, который состоится 28 марта 2023 года
Швейцария
Сборная Швейцарии является безоговорочным фаворитом в своей группе и уже в первом туре доказала свои серьезные намерения. Теперь коллективу придется сыграть на своем стадионе и еще одна победа принесет ему лидерство в группе и хорошее настроение перед следующими встречами, которые пройдут через несколько месяцев. Матч с Израилем не будет очень простым и тренерскому штабу следует настроить стартовый состав на дисциплину и аккуратность в обороне.
25 марта сборная Швейцария разгромила на нейтральном поле Беларусь (5:0), а шестого декабря в матче плей-офф ЧМ 2022 разгромно уступила Португалии (1:6).
Израиль
Израиль практически до последних туров квалификации на ЧМ 2022 в Катаре боролся за выход из группы, но ничего не вышло. В этом отборе уже на чемпионат Европы, сборная потеряла очки в первом туре, а выездной матч с фаворитом группы вряд ли сулит гостям что-нибудь хорошее. Тем не менее, израильская сборная мотивирована и заряжена на борьбу и при удачных обстоятельствах имеет шансы на набранные баллы.
25 марта сборная Израиля сыграла вничью с Косово (1:1), а 20 ноября в товарищеском матче проиграл Кипру (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 1.35
- Ничья – 5
- Победит Израиль – 9.5
Статистика
- Девять последних матчей Израиля завершились исходом «обе забьют»
- Сборная Швейцарии выиграл шесть из десяти последних поединков при четырех поражениях
- Все четыре матча между сборными завершились ничейным результатом
- Три из четырех поединков Швейцарии и Израиля завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Швейцарию в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Предполагаем, что хозяева смогу прервать серию ничейных результатов с Израилем и одержит победу уже в первом тайме.