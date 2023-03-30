«Шальке» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» – «Байер», который состоится 1 апреля 2023 года

«Шальке»

«Горняки» в последнее время демонстрируют неплохую игру. Восемь матчей к ряду никто не может победить «королевских синих». Но занимает команда предпоследнее место в чемпионате. Ничейными исходами чаще всего заканчивались недавние матчи «Шальке». В 23-ем туре Бундеслиги «горняки» на выезде обыграли в сухую «невыбиваемых», дважды поразив их ворота. Один из двух мячей «Бохум» сам забил в свои ворота. Ничью «Шальке» раскатал с дортмундской «Боруссией» на своём поле.

В прошлом туре со счётом 1:1 завершилась игра с «Аугсбургом».

«Байер»

«Фармацевты» в чемпионате Германии занимают восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей команды из Леверкузена, чтобы оценить шансы «львов» на победу в предстоящем матче. Выигрышная серия «Байера» длится пять матчей к ряду. В Бремене в напряжённой борьбе «Байер» обыграл местных «музыкантов» в матче 24-го тура Бундеслиги. С общим счётом 4:0 по сумме двух встреч «11 рабочих» одержали победу над «Ференцварошем» в 1/8 плей-офф Лиги Европы.

19 марта леверкузенская команда со счётом 2:1 выиграла «баварцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 3.85

Ничья – 3.75

Победит «Байер» – 1.94

Победит «Байер» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Из пяти крайних личных матчей команд четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух поединках из десяти последних «горняки» обыграли своих оппонентов

«Фармацевты» за последнее время из десяти крайних встреч выиграли в семи матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Байера» коэффициент 1.94. Беспроигрышная серия «Шальке» закончится после игры со «львами», а выигрышная серия «фармацевтов» продлится дальше. Не без труда, но «11 рабочих» выиграют своего соперника в гостях. Если «Байер» смог взять верх над «Баварией», то и «королевских синих» обыграет.