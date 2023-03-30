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«Кадис» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:31
«Кадис» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Севилья», который состоится 1 апреля 2023 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании занимает пятнадцатое место на текущий момент. Три своих последних матча «жёлто-синие» сыграли вничью. «Нулёвку» раскатала команда с клубом «Реал Сосьедад». В матче 25-го тура Примеры принимала дома «Хетафе». После первого тайма «Кадис» выигрывал с минимальным счётом гостей. Во второй половине встречи гости сравняли счёт. «Жёлтая подлодка» снова вышла вперёд, но «Хетафе» реализовал пенальти под конец матча и футбольный поединок завершился вничью.

18 марта «жёлто-синие» раскатали ничью со счётом 1:1 с «Альмерией».

«Севилья»

«Мингиянцы» находятся на одну строчку выше «Кадиса» в турнирной таблице Ла Лиги. Вспомним недавние матчи команды из Севильи. С разницей в один мяч «севильцы» дома взяли верх над «Альмерией», хотя пропустили первыми. В 1/8 плей-офф Лиги Европы с общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «нервионцы» обыграли турецкий «Фенербахче» и прошли в четвертьфинал.

19 марта со счётом 2:0 «Хетафе» одержал победу над «Севильей».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 3.30
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Севилья» – 2.37
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.70
  • Обе забьют — нет – 1.77
  • Обе забьют — да – 2.07
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • В одной игре из пяти крайних «Кадис» взял верх над своим оппонентом
  • «Севильцы» из пяти футбольных поединков за последнее время выиграли в двух.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.56. В своих последних очных встречах команды не радовали своих поклонников обилием забитых мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк севилья
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:52
Игра Севильи на выезде в этом сезоне просто кошмар - тут 0-3 от Барселоны, 0-2 от Хетафе, 0-2 от ПСВ и 0-1 от Фенера в ЛЕ, 1-2 от Жироны и 1-6 от Атлетико. Уже писал, что перед началом сезона команда осталась без двух ведущих центрдефов и поплыла с Лопетеги, Сампаоли оказался временщиком-спасителем, а Мендилибар это "кот в мешке". У Кадиса все куда стабильнее в последнее время. они играют дома и остановить нестабильную Севилью явно способны, ем более у красно-белых куда больше сборников (Окампос, Буну те же самые), так что еще и не в форме будет Севилья в этом туре из-за функциональных разночтений. Хоздяева с иксом мне тут нравятся. .
Гость
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