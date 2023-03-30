«Кадис» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Севилья», который состоится 1 апреля 2023 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании занимает пятнадцатое место на текущий момент. Три своих последних матча «жёлто-синие» сыграли вничью. «Нулёвку» раскатала команда с клубом «Реал Сосьедад». В матче 25-го тура Примеры принимала дома «Хетафе». После первого тайма «Кадис» выигрывал с минимальным счётом гостей. Во второй половине встречи гости сравняли счёт. «Жёлтая подлодка» снова вышла вперёд, но «Хетафе» реализовал пенальти под конец матча и футбольный поединок завершился вничью.

18 марта «жёлто-синие» раскатали ничью со счётом 1:1 с «Альмерией».

«Севилья»

«Мингиянцы» находятся на одну строчку выше «Кадиса» в турнирной таблице Ла Лиги. Вспомним недавние матчи команды из Севильи. С разницей в один мяч «севильцы» дома взяли верх над «Альмерией», хотя пропустили первыми. В 1/8 плей-офф Лиги Европы с общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «нервионцы» обыграли турецкий «Фенербахче» и прошли в четвертьфинал.

19 марта со счётом 2:0 «Хетафе» одержал победу над «Севильей».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 3.30

Ничья – 3.20

Победит «Севилья» – 2.37

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.77

Обе забьют — да – 2.07

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти крайних «Кадис» взял верх над своим оппонентом

«Севильцы» из пяти футбольных поединков за последнее время выиграли в двух.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.56. В своих последних очных встречах команды не радовали своих поклонников обилием забитых мячей.