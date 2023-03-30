«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Саутгемптон», который состоится 2 апреля 2023 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» выступают неплохо на международной арене, чего нельзя сказать про результаты в Премьер-лиге. Команда в чемпионате Англии занимает восемнадцатое место и может вполне вылететь в Чемпионшип. В Ларнаке на стадионе «АЕК Арена» местные «воины» принимали «железных» из Лондона в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги конференций. Не пропустив ни одного гола, «Вест Хэм» обыграл кипрскую команду (2:0). В 27-ом туре чемпионата, обменявшись голами в первом тайме, «молотобойцы» разошлись миром с «вилланами».
В ответной игре с клубом «АЕК» с разгромным счётом 4:0 «железные» взяли верх над соперником.
«Саутгемптон»
«Святые» из Саутгемптона в чемпионате Англии занимают последнюю строчку турнирной таблицы и являются на данный момент главными претендентами на вылет из Премьер-лиги. Вничью сыграли «красно-белые» с «МЮ» на их поле в матче 27-го тура (0:0). 15 марта «Саутгемптон», пропустив по голу в каждом из таймов, дома проиграл «пчёлам» из Брентфорда. Крайнее встреча с «железными» в октябре прошлого года завершилась вничью (1:1).
В матче прошлого тура Премьер-лиги «святые» со счётом 3:3 сыграли вничью со «шпорами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.77
- Ничья – 3.70
- Победит «Саутгемптон» – 4.90
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.85
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов
- В двух футбольных поединках из пяти последних «молотобойцы» выиграли
- «Саутгемптон» за тот же период одержал одну победу.
Прогноз
Почти два года «железные» не выигрывают у «святых». В предстоящей игре у «молотобойцев» будет возможность исправить данное положение вещей. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» коэффициент 1.77.