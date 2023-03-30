«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Саутгемптон», который состоится 2 апреля 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» выступают неплохо на международной арене, чего нельзя сказать про результаты в Премьер-лиге. Команда в чемпионате Англии занимает восемнадцатое место и может вполне вылететь в Чемпионшип. В Ларнаке на стадионе « АЕК Арена» местные «воины» принимали «железных» из Лондона в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги конференций. Не пропустив ни одного гола, «Вест Хэм» обыграл кипрскую команду (2:0). В 27-ом туре чемпионата, обменявшись голами в первом тайме, «молотобойцы» разошлись миром с «вилланами».

В ответной игре с клубом « АЕК » с разгромным счётом 4:0 «железные» взяли верх над соперником.

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона в чемпионате Англии занимают последнюю строчку турнирной таблицы и являются на данный момент главными претендентами на вылет из Премьер-лиги. Вничью сыграли «красно-белые» с « МЮ » на их поле в матче 27-го тура (0:0). 15 марта «Саутгемптон», пропустив по голу в каждом из таймов, дома проиграл «пчёлам» из Брентфорда. Крайнее встреча с «железными» в октябре прошлого года завершилась вничью (1:1).

В матче прошлого тура Премьер-лиги «святые» со счётом 3:3 сыграли вничью со «шпорами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.77

Ничья – 3.70

Победит «Саутгемптон» – 4.90

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов

В двух футбольных поединках из пяти последних «молотобойцы» выиграли

«Саутгемптон» за тот же период одержал одну победу.

Прогноз

Почти два года «железные» не выигрывают у «святых». В предстоящей игре у «молотобойцев» будет возможность исправить данное положение вещей. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» коэффициент 1.77.