«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», который состоится 2 апреля 2023 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» вылетела из Лиги конференций УЕФА и теперь сможет сосредоточиться на матчах внутреннего чемпионата. Шестое место занимают «жёлтые» на текущий момент в чемпионате Испании. В 25-ом туре Примеры «Вильярреал» разошёлся миром с «Бетисом» (1:1). С общим счётом 1:2 по сумме двух матчей «жёлтая подлодка» уступила «Андерлехту» в 1/8 плей-офф Лиги конференций УЕФА .

19 марта «жёлтые» со счётом 3:0 взяли верх над «Осасуной».

«Реал Сосьедад»

«Королевский» так же, как и «Вильярреал», теперь сможет больше усилий направить на матчи чемпионата Испании. Команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 плей-офф. «Рома» стала на пути «бело-голубых» на международной арене. В матче позапрошлого тура Примеры «Реал Сосьедад» раскатал ничью с «островитянами». Уже на третьей минуте «Королевский» вышел вперёд, но не удержал преимущество. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

В 26-ом туре «бело-голубые» одержали победу над «Эльче» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.42

Ничья – 3.20

Победит «Реал Сосьедад» – 3.15

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Три очных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

В двух футбольных поединках из пяти последних «жёлтая подлодка» взяла верх над своими соперниками

Только в одной игре из пяти за последнее время «Реал Сосьедад» порадовал победой своих болельщиков.

Прогноз

Обе команды находятся примерно на одном уровне и непросто отдать предпочтение какой-то одной из них. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.20. Данный исход наиболее вероятен в предстоящем поединке.