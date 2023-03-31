«Бристоль» – «Рединг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бристоль» – «Рединг», который состоится 1 апреля 2023 года

«Бристоль»

«Бристоль Сити» уступил в гостях «Редингу» в матче первого круга чемпионата. Теперь у «зарянок» есть возможность отыграться у себя дома. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «красно-белых». В 36-ом туре «Бристоль» принимал дома «приморцев» из Блэкпула. Первый тайм гости продержались, а во втором два гола «зарянок» принесли хозяевам три очка. На выезде с минимальным счётом «красно-белые» уступили «шляпникам».

«Суонси» в матче прошлого тура Чемпион Лиги обыграл на своём поле команду из Бристоля со счётом 2:0.

«Рединг»

«Ройялс» в Чемпионшипе находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «сине-белых». Пять футбольных встреч к ряду команда не выигрывает. Дома с минимальным счётом «Рединг» уступил в матче 36-го тура «Миллуолу». С достойным счётом в гостях «сине-белые» проиграли «бродягам» из Блэкберна (1:2).

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «тиграми» (1:1). «Халл» первым открыл счёт в матче, но не удержал преимущество.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль» – 1.83

Ничья – 3.40

Победит «Рединг» – 4.50

Победит «Бристоль» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх играх из пяти последних «зарянки» уступили своим соперникам

За тот же период «Рединг» проиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Бристоль Сити» коэффициент 1.83. «Зарянки» сумеют отыграться за поражение в первом круге. Не настолько сильны «красно-белые», насколько слаб на данном этапе «Рединг».