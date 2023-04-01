Турция на ЧМ-54: в 19 лет сыгран последний матч за сборную

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вчера, 23:12

В своей последней статье, посвящённой сборной Турции на ЧМ -54, был упомянут игрок Coşkun Taş. Было сказано, что чаще всего по-русски его имя пишут Кошкун Таш. Но по правилам турецкого языка его следует написать так — Джошкун Таш.

Правила правилами, но зная его историю, могу предположить, что в Германии вряд ли кто настолько знаком с особенностями произношения на турецком языке. Фамилия, написанная на немецком, будет Coskun. Ну, как ещё немцы могли это прочитать — конечно Коскун, ну или Кошкун. В немецком совсем мало своих слов, начинающихся на "co”, в основном все заимствованные — кузен, компьютер и т.п. Понятно, что немцы читают это через «к». Оставим нашему герою устоявшееся написание Кошкун.

Отец Кошкун Таша в 1913 перебрался из Турции в Германию. Тогда после свержения Османской империи пришедшие к власти так называемые младотурки посылали детей учиться в Европу. Его отец стал работать на металлургическом заводе, но получил травму глаза. Человек был настойчив, отучился на чертёжника. В 1917 г. всё-таки вернулся в Турцию. В 1935 г. у него родился сын — герой нашего рассказа.

Футбольное поле было рядом с домом, поэтому с футболом парень был знаком с детства.

Между прочим, Кашкун Таш сыграл в 1953 и 1954 гг. на двух чемпионатах мира. В марте—апреле 1953 в Бельгии проходил чемпионат мира для игроков до 18 лет. Кошкун играл в нескольких матчах, забивал голы, он же был нападающим. Сборная Турции дошла до медалей на том турнире, в полуфинале проиграв Венгрии 0:2, а в матче за третье место выиграли у Испании.

В следующем году Кошкун Таш был призван в главную национальную команду.

В январе Турция проиграла в Мадриде первый отборочный матч ЧМ -54 против Испании 1:4. В той игре Кошкун не играл.

А вот в ответной игре итальянский тренер Сандро Пуппо омолодил состав сборной Турции. На поле стадиона в Стамбуле вышли три новых форварда 18, 20 и 23 лет. Это были Кошкун Таш, Феридун Бугекер и Суат Мамат соответственно.

Для двоих из этой троицы это был дебют в национальной команде, Феридун проводил второй матч, дебютировав в мае 1953, сыграл только во втором тайме против Швейцарии.

Турция сенсационно выиграла ответный отборочный матч, поэтому пришлось играть третий матч на нейтральном поле через 3 дня. Играли в Риме. Кошкун вновь играл, как и Феридун.

Чем всё закончилось, мы уже рассказывали в первой статье об итальянском парне, вытянувшим счастливый жребий для Турции. В третьей статье было сказано, что 14-летний итальянец Франко Джемма был в Швейцарии по приглашению турецкой футбольной федерации.

Он прилетел 17 июня 1954 и в тот же день посетил матч Турция — Германия в Берне на стадионе Ванкдорф.

Вот и фото парня с двумя резервными игроками сборной Турции на стадионе во время матча 17 июня 1954 года:

Слева сидит 21-летний нападающий Озджан Эсиндуй, а справа как раз Кошкун Таш. На сей раз ему уже 19 лет, день рождения у него был 23 апреля.

Во втором матче на ЧМ -54 против Южной Кореи тренер Пуппо вновь оставил Кошкун Таша в запасе.

А вот 23 июня в решающем матче за выход в стадию плей-офф в составе сборной Турции появился самый молодой игрок всего турнира Кошкун Таш. Ему в день матча было 19 лет и ровно 2 месяца.

Вообще в заявках всех команд на турнире было 6 игроков в возрасте 19 лет. Самым молодым из них был Кошкун Таш. Из этих шестерых трое 19-летних так и не вышли на поле ни разу, в том числе и партнёр по сборной Турции Акгюн Качмаз. Они с Кошкун Ташем, кстати, играли вместе на ЧМ -53 до 18 лет.

Два матча (из двух) на ЧМ -54 сыграл нападающий Рауль Арельяно (Мексика), он был почти на 2 месяца старше Кошкун Таша. В матче за 3-е место свой единственный матч на ЧМ -54 сыграл уругвайский нападающий Омар Мендес, в день матча ему было 19 лет и почти 11 месяцев.

Удивительно, но не все из этих шестерых продолжили карьеру в своих сборных.

Мексиканец Ранульфо Кортес так и не сыграл за Мексику ни единого матча вообще. Рауль Арельяно играл до 1960 г. за национальную команду. В 1997 г. его сбила машина, когда он возвращался с вечера встречи с одноклубниками из Гвадалахары. Водитель скрылся с места происшествия, Рауль ночью того же дня скончался.

Англичанин Джонни Хайнс на ЧМ -54 не сыграл, зато сыграл на следующих двух ЧМ во всех матчах своей команды. В 1958 г. он играл в двух матчах против сборной СССР . Австрии он забил один гол. А на ЧМ -62 он уже был капитаном сборной Англии.

Уругваец Оскар Мендес сыграл за свою сборную с 1953 по 1957 годы в 10 матчах, забил 2 гола.

Не всё так радужно только с турецкими футболистами.

Акгюн Качмаз дебютировал за сборную Турции в возрасте 18 лет 3 месяца и 17 дней в игре в Стамбуле против Югославии 5 июня 1953 года. Вышел во втором тайме (одну замену тогда разрешалось делать в товарищеских матчах, иногда и две было). И это был его единственный матч за главную команду, на волне успеха молодежи на чемпионате мира в том году (заняли третье место).

Кошкун Таш, сыграв против сборной Германии 23 июня на ЧМ -54, больше не вызывался в сборную Турции. Он до сих пор является самым молодым игроком сборной Турции, сыгравшим на мундиалях. И единственным игроком из клуба Бешикташ, кто сыграл за сборную Турции на чемпионатах мира.

Вот фото как раз с его одноклубниками в раздевалке, Кошкун справа:

К сожалению, похоже ни на одном из фото с матча Турция — Германия 23 июня на ЧМ -54 не запечатлён Кошкун Таш.

В 1959 г. Кошкун Таш переехал в Германию. Он давно хотел выучить немецкий язык, мечтал даже работать в журнале Кикер, выходившем в Кёльне. Вот через сотрудника журнала о нём и узнал руководитель ФК Кёльн. Турецкого футболиста пригласили в Кёльн. Считается, что он первый турецкий игрок, заигравший в Германии. Было это в 1959 г., ФК Кёльн играл в западной Оберлиге.

Правда, в клубе Штутгартер Киккерс с осени 1955 до весны 1961 играл Феридун Бугекер. Он учился в то время в университете, а клуб выступал в южной Оберлиге, выступал не совсем удачно, вылетал во 2-й дивизион. Кто уж на самом деле первый турецкий игрок в Германии пусть разбираются турецкие исследователи.

Кошкун Таш неплохо сыграл в последних 6 матчах за ФК Кёльн в сезоне 1959-60, забив 3 гола. Но на финальный матч его не включили в состав по «национальному признаку»: чемпионат-то Германии, поэтому играть должны немцы. Вместо него играл человек, только-только перенёсший операцию аппендицита, зато немец. Финал был проигран.

В ФК Кёльне его партнёрами были два немецких игрока-чемпиона мира 1954 — это Ханс Шефер и Хельмут Ран. Играл с ним в ФК Кёльн в одно время и Карл-Хайнц Шнеллингер.

На фото Кошкун и Ран вместе с тренером клуба Освальдом Пфау:

После той дискриминации настроение Кошкун Таша совсем упало, он охладел к футболу как игрок. В 1962 он остался в Германии и устроился работать тренером футбольной команды в компании Форд. Заодно и работал в отделе планирования продаж.

Так втянулся, что проработал на Форде 30 лет. В том же 1962 году он женился на немке. Это был чуть ли не первый случай подобного смешанного брака. Прожили с женой долго, они были одногодками. Семь месяцев в году жили в Германии, потом переезжали в Турцию.

Вот их фото в молодые годы:

Cупругу Кошкун Таш похоронил в 2018, она умерла в Турции. Ему самому сейчас 87, через три недели будет 88. Он давно уже гражданин Германии.

Кстати, Кошкун Таш самый молодой из живущих на сегодняшний момент игроков-участников чемпионата мира 1954 года.