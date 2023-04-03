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«Аугсбург» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:38
«Аугсбург» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Кёльн», который состоится 8 апреля 2023 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» в Бундеслиге на данный момент занимают двенадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красных». Мюнхенская «Бавария» с разницей в пару голов одержала победу над командой из Аугсбурга в 24-ом туре чемпионата. На своём поле «фуггеры» разошлись миром с «горняками» (1:1). В товарищеской встрече «Аугсбург» взял верх над «Санкт-Галленом».

1 апреля «волки» из Вольфсбурга раскатали ничью с «Аугсбургом» со счётом 2:2.

«Кёльн»

«Козлы» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на одну строчку ниже «фуггеров». Ознакомимся с несколькими футбольными клубами «красно-белых» за последнее время. Семь игр к ряду «Кёльн» не выигрывает своих соперников. Дортмундская «Боруссия» одержала победу с большим счётом над «козлами». В товарищеском матче «красно-белые» с минимальным счётом уступили бельгийскому клубу «Синт-Трёйден».

«Нулёвку» раскатал «Кёльн» с менхенгладбахской «Боруссией» в матче прошлого тура Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аугсбург» – 2.90
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Кёльн» – 2.46
  • Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 5.45
  • Обе забьют — нет – 2.26
  • Обе забьют — да – 1.62
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 4.5 голов
  • В одной игре из пяти крайних «Аугсбург» проиграл
  • «Кёльн» из пяти футбольных поединков за последнее время уступил в трёх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.77. Как минимум три гола за матч мы точно увидим. Статистика подсказывает нам именно такой исход в будущем поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк аугсбург
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 07:27
По факту и на бумаге гости не должны проиграть этот матч, но Аугсбургу очень нужны очки и желательно все три
Гость
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