«Герта» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:16

«Герта»

«Герта» после двадцати шести туров находится на третьей строчке с конца турнирной таблицы. «Старая дама» активно претендует на вылет из Бундеслиги. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч команды, чтобы оценить шансы «бело-голубых» на успех в будущей игре с «красными быками». С разницей в пару голов «Герта» на выезде уступила «Хоффенхайму» в 25-ом туре чемпионата. В товарищеской игре «Старая дама» с разгромным счётом обыграла команду «Берлинер АК 07».

1 апреля «бело-голубые» во Фрайбурге раскатали ничью с «бразильцами из Брайсгау» (1:1).

«РБ Лейпциг»

«Красные» в чемпионате Германии входят в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Как в Бундеслиге, так и на международной арене команда в последнее время показывает слабый результат. С общим счётом 1:8 по сумме двух матчей «РБ Лейпциг» проиграл «горожанам» из Манчестера. С минимальным счётом «невыбиваемые» из Бохума дома обыграли «красных быков» в 25-ом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных на своём поле со счётом 0:3 «РБ Лейпциг» потерпел поражение от «карнавальников».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 5.40

Ничья – 4.20

Победит «РБ Лейпциг» – 1.63

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

В двух матчах из пяти последних «Герта» проиграла

«Лейпциг» уступил в четырёх поединках из пяти крайних

В двенадцати личных матчах к ряду исход был следующий: тотал больше 2.5 голов.

Прогноз

Встречи данных команд стабильно в течение долгих лет радуют любителей футбола зрелищностью и большим количеством забитых голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 1.79.