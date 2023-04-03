«Герта» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Герта»
«Герта» после двадцати шести туров находится на третьей строчке с конца турнирной таблицы. «Старая дама» активно претендует на вылет из Бундеслиги. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч команды, чтобы оценить шансы «бело-голубых» на успех в будущей игре с «красными быками». С разницей в пару голов «Герта» на выезде уступила «Хоффенхайму» в 25-ом туре чемпионата. В товарищеской игре «Старая дама» с разгромным счётом обыграла команду «Берлинер АК 07».
1 апреля «бело-голубые» во Фрайбурге раскатали ничью с «бразильцами из Брайсгау» (1:1).
«РБ Лейпциг»
«Красные» в чемпионате Германии входят в пятёрку самых сильных команд на данный момент. Как в Бундеслиге, так и на международной арене команда в последнее время показывает слабый результат. С общим счётом 1:8 по сумме двух матчей «РБ Лейпциг» проиграл «горожанам» из Манчестера. С минимальным счётом «невыбиваемые» из Бохума дома обыграли «красных быков» в 25-ом туре Бундеслиги.
На прошлых выходных на своём поле со счётом 0:3 «РБ Лейпциг» потерпел поражение от «карнавальников».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Герта» – 5.40
- Ничья – 4.20
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.63
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.60
- Обе забьют — нет – 2.02
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06
Статистика
- В двух матчах из пяти последних «Герта» проиграла
- «Лейпциг» уступил в четырёх поединках из пяти крайних
- В двенадцати личных матчах к ряду исход был следующий: тотал больше 2.5 голов.
Прогноз
Встречи данных команд стабильно в течение долгих лет радуют любителей футбола зрелищностью и большим количеством забитых голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 1.79.