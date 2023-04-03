ЧМ-54 на сайте ФИФА: от мелких недочётов до грубейшей ошибки

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вчера, 20:02

На обложке статьи фото игрока сборной Турции Неджми Онарыджи в матче против Южной Кореи на ЧМ -54. Но по данным сайта ФИФА Неджми Онарыджи не играл в данном матче.

Сайт ФИФА содержит массу информации по каждому матчу всех проведённых турниров Кубка мира с 1930 по 2022. Это по мужским командам. А есть ещё и женские турниры, турниры Олимпиад прошлых лет и прочее, прочее. Обширнейшая коллекция данных.

Что касается мужских турниров Кубка мира, то не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что в протоколах матчей ЛЮБОГО из проведённых 22 турниров обязательно отыщутся ошибки. И отыскиваются эти ошибки уже многие десятилетия, но исправлять их ФИФА даже и не пытается.

Однако, знать такие нюансы любителям статистики просто необходимо. Ведь ранг, так сказать, каждой неточности может быть совершенно различным.

Вот на примере протоколов матчей ЧМ -54 на сайте ФИФА и разберём насколько тот или иной недочёт может влиять на статистику.

Сначала, конечно, затронем тему

«Мелкие пакости неточности»

Хотя, как вы понимаете, в статистике мелочей не бывает.

В прежних своих статьях, посвящённых двум матчам на ЧМ -54 сборной Южной Кореи, я уже затрагивал тему капитанов этой команды.

Всего две игры провели корейские футболисты в Швейцарии в июне 1954 года. Для каждого из этих матчей есть целая подборка фото и кинохроники, в том числе и с капитанами.

Сайт ФИФА по каждому из матчей Южной Кореи на ЧМ -54 указывает не того футболиста, который был на самом деле капитаном команды.

Смотрите ранее опубликованные статьи о капитанах сборной Южной Кореи на ЧМ -54 здесь по матчу с Венгрией и тут. по матчу с Турцией.

Корейцы, конечно, «подложили свинью» организаторам, приехав на турнир с двумя комплектами футболок (синим и красным) совершенно без номеров на спине. Только-только вышедшая из войны страна, разруха и гуманитарные проблемы — не до таких мелочей было корейцам.

Заявка команды Южной Кореи (как и всех остальных команд) была опубликована 15 июня 1954 г. в швейцарской газете. Первую игру они проводили 17 июня. Да, небольшая часть команды прибыла поздно вечером 16 июня, но основная её часть была в Швейцарии уже 14 числа. В заявке, между прочим, все номера с 1 по 20 (у них было только 20 игроков) расписаны именно так, как и фигурируют сейчас на сайте ФИФА .

Перед первым матчем против Венгрии корейцам срочно пришивали на футболки белую материю с номерами от 1 до 11. Только несколько игроков из 11 получили на спину именно тот номер, который и был в заявке.

Поэтому настоящему капитану Джу Ён Квану достался номер 6 по позиции, хотя в заявке он был под номером 16.

А в заявке под номером 6 числится Мин Бён Дэ — его-то и «сватает» ФИФА как капитана команды в матче против Венгрии. Но играл Мин Бён Дэ в том матче под номером 5.

Во втором матче Южной Кореи против Турции в составе корейцев уже появились футболисты с номерами больше 11. Понятно, что это были подобные же белые куски ткани с надписанными номерами, пришитые к футболкам. Подготовились немного.

Только вновь незадача вышла с капитанами. ФИФА указывает, что капитаном был Пак Гю Чон. На самом деле капитаном был игрок в очках Чжон Гук Чин. Путаница произошла, видимо, из-за того, что оба этих игрока в жизни носили очки и были весьма похожи.

Но 39-летний Пак Гю Чон играл без очков. И сыграл он, кстати, в обоих матчах под одним и тем же номером — номером 2. А вот Чон Гук Чин играл как раз в очках, у него на футболке был номер 7.

В заявке же сборной Южной Кореи 39-летний Пак так и был под номером 2. А вот игравший в очках Чон в заявке имел номер 20.

В принципе, с капитанами и сама корейская федерация могла бы утрясти вопрос. Но сколько уж времени прошло — нет изменений. Тут, ведь, если копни, вдруг встанет встречный вопрос — чтой-то у вас два разных игрока играли под одним номером в двух матчах? Ещё и финансовые санкции какие-нибудь наложат, кому понравится?

Не буду на этот раз давать фото корейских игроков-капитанов, уже достаточно материала об этом. Как-нибудь я подберу фото-доказательства того, что у Южной Кореи на ЧМ -54 под одним номеров играли два разных игрока, но под этим номером в заявке числится третий игрок, который сыграл всего в одном матче под номером, который согласно заявки не играл вообще.

По большому счёту ошибки с количеством капитанов у Южной Кореи на ЧМ -54 нет — два капитана, всё сходится. Правда, оба капитана невпопад — ну, это мелочь.

Оказалось, что проблемы с капитанами на сайте ФИФА в протоколах ЧМ -54 есть не только у сборной Южной Кореи.

Сборная Австрии единственный раз в своей истории дошла до медалей на мундиалях именно в 1954 году.

Сыграла Австрия 5 матчей на турнире, выиграла матч за 3-е место у действующих чемпионов мира Уругвая. Во всех 5 матчах в сборной Австрии капитаном команды был Эрнст «Осси» Оквирк (или как писали у нас ранее Оцвирк).

Но вот сайт ФИФА по какой-то своей навязчивой идее считает, что капитаном в первом матче Австрии на ЧМ -54 против Шотландии был вратарь Курт Шмид.

Оквирк и Шмид ровесники, 1926 года рождения. Только вот в сборной вратарь Шмид появился только в двух матчах в мае 1954 года, перед началом турнира. Он дебютировал в сборной в 27 с лишним лет.

А вот Оквирк свой первый матч сыграл, когда ему не было и 20 лет, в августе 1945 года. Матч против Шотландии для Оквирка был уже 46-м за сборную, с мая 1952 он был капитаном команды.

Курт Шмид играл до конца 1960 г. за Австрию и только в одном матче (в 1960 г.) он был капитаном.

Вот и фото перед матчем Шотландия — Австрия. У Шотландии капитаном был Вилли Каннингем №2 (слева). У Австрии — Эрнст Оквирк №5 в белой футболке.

Арбитром матча был бельгиец Лоран Франкен.

Вот у сборной Австрии статистика по количеству капитанов явно исказилась, если придерживаться только данных сайта ФИФА .

Вратарь Курт Шмид наиболее известен по фото с четвертьфинала ЧМ -54 против Швейцарии. Жара стояла в Лозанне в тот день несусветная, чуть ли не под 40 градусов по Цельсию. Вратарь, да ещё и в фуражке, быстро получил тепловой удар. На фото тренер держит на голове вратаря губку, смоченную в холодной воде. Это момент первого тайма.

На другом фото этого же момента видно табло и часы:

Счёт 4:3 стал как раз на 31-й мин матча после гола Оквирка.

В перерыве вратарю и вовсе было не до отдыха:

Вратарь Курт Шмид не играл в полуфинале, но в матче за 3-е место вновь был в воротах. Он неизменно был в тёмной форме, отличавшейся от белых футболок полевых игроков своей команды:

Вот фото перед матчем с Шотландией:

С капитанами разобрались. Действительно, не совсем приятные недочёты, но не влияющие кардинально на какие-либо статистические выкладки по матчу или по турниру в целом, если эти выкладки не касаются капитанов.

Теперь настала очередь серьёзной ошибки

Признаться, я и сам не ведал об этом ляпе на сайте ФИФА , пока вплотную не занялся игроками сборной Турции на ЧМ -54.

Одна из самых молодых команд турнира — Турция — встречалась с самой возрастной командой турнира, со сборной Южной Кореи. Игроками из Кореи я также занимался вплотную и выяснил, что средний возраст команды оказался очень высоким.

Если ранее я утверждал, что впервые в истории мундиалей средний возраст стартового состава какой-либо из команд превысил 31 год только на ЧМ -94, и это была сборная Бельгии, то сегодня я поправляю эти данные.

Игроки сборной Южной Кореи в обоих матчах на ЧМ -54 имели средний возраст, превышающий 31 год.

А возраст игроков сборной Турции в матче против Южной Кореи был всего-то 24 года с лишком. И посему выходило, что в этом матче на ЧМ -54 была зафиксирована самая большая разница в средних возрастах двух команд на мундиалях.

Но сюрприз поджидал там, где не ожидаешь подвоха.

Взгляните на список забивших голы игроков Турции в матче против Южной Кореи на ЧМ -54 и список всех турецких форвардов на сайте ФИФА в протоколе того матча:

Четверо из пяти перечисленных форвардов у Турции забивали голы в том матче. Не забивал только один — Феридун Бугекер Исмаил.

Это был молодой 21-летний нападающий. Он играл в первом матче против Германии.

Есть и фото свидетельство его участия в матче 17 июня против Германии:

Феридун борется с Максом Морлоком и Хансом Шефером (справа).

В матче против Южной Кореи не мог Феридун забить никак — он просто НЕ ИГРАЛ в том матче.

Вот такие ошибки допускает сайт ФИФА . Это уже достаточно серьёзный ляп.

Играл же против корейцев 28-летний нападающий Неджми Онарыджи под номером 20. Тоже не забил. Но на фотографиях он запечатлён, 100-%-ное доказательство.

Фото крупным планом Неджми Онарыджи в борьбе с щуплым корейцем Хан Чун Ва дано на обложке статьи.

А здесь редкое фото сборной Турции перед игрой с Южной Кореей на ЧМ -54. Редкое, потому что в интернете есть только фото турецких игроков перед обоими матчами с Германией. Может из-за этого и ошибка в составе у ФИФА . Фото удалось найти только в турецкой газете, добавил имена игроков:

Появление в составе 28-летнего игрока вместо 21-летнего сразу подняло средний возраст команды Турции выше 25 лет в том матче. И поэтому разница в средних возрастах двух команд перестала быть рекордной для чемпионатов мира, уменьшилась сразу на 309 дней. Хотя и остаётся высокой — 2005 дней, т.е. почти 5 с половиной лет. Рекордный показатель 6-летний рубеж перешагнул, установлен на ЧМ -2010 в матче Австралия — Германия. У Турции с Южной Кореей в 1954 г. разница была даже больше, до того, как Феридун в протоколе оказался «подставой» от ФИФА .

Забавно, но даже в турецкой газете Акшам 1954 года было похожее фото борьбы в воздухе между Максом Морлоком и Феридун Бугекером, но турецкие редакторы ошиблись в подписи в именах сразу двух турецких футболистов:

В подписи на турецком написана фамилия Морлока, а также Робер и Четин, т.е. имеются в виду Робер Эрйол и Четин Зейбек. На самом деле под выпрыгнувшим Морлоком находится Феридун, а помогал ему защитник Басри Диримлили. И такие ошибки бывают.

Феридун Бугекер дебютировал в национальной команде в товарищеском матче против Швейцарии 25 мая 1953, кстати, в том же Берне на том же стадионе Ванкдорф, что и запечатлён на фото с ЧМ -54.

Сыграл он ещё в двух матчах квалификации к ЧМ -54 против Испании — в Стамбуле и в решающей игре в Риме в марте 1954 года.

Матч против Германии 17 июня стал для него всего лишь 4-м за Турцию. Свой 5-й и последний матч в футболке национальной команды он сыграл в апреле 1955 в Стамбуле против Франции.

Затем он перебрался в Европу, поступил в университет в Штутгарте и играл за местную команду Штутгартер Киккерс во время всей учёбы до 1961 года. Из поля зрения тренеров сборной он выпал навсегда. Вернулся в Турцию, два сезона отыграл за свой родной клуб Фенербахче, в 70 матчах забил 31 гол. И всё, в 30 лет тогда многие завершали карьеру.

Вот такой с кучерявым чубом был турок Феридун Бугекер в начале 50-х годов, с которым ФИФА просто опростоволосилась на своём сайте:

На следующем фото Феридун Бугекер на встрече в 2009 г. живших тогда участников ЧМ -54 из сборной Турции:

Умер Феридун Бугекер Исмаил в октябре 2014 в возрасте 81 года.