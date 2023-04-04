«Ланс» – «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Страсбур», который состоится 07 апреля 2023 года

«Ланс»

Благодаря последним результатам и серии без поражений, «Ланс» смог вернуться на вторую позицию с набранными 60 баллами. Команда опережает «Марсель» лишь по дополнительным показателям, а от « ПСЖ » отстает всего на шесть пунктов. В домашней игре с нестабильным «Страсбуром» хозяева не имеют права терять очки, если не хотят потерять свое место и возможно шансы на борьбу за золотые медали.

01 апреля «Ланс» обыграл на выезде «Ренн» (1:0), а 18 марта на своем поле уверенно обыграл аутсайдера «Анже» (3:0).

«Страсбур»

«Страсбур» редко выигрывает в последнее время, но очень рассчитывает избежать зоны вылета, от которой находится буквально в одном шаге. Коллектив набрал 26 очков и занимает 16 место, опережая ближайшего соперника только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В выездном матче с одним из лидеров Лиги 1 у гостей шансов мало, поэтому даже ничья вполне устроила бы гостей.

02 апреля «Страсбур» проиграл на выезде «Монако» (3:4), а 19 марта на своем поле уверенно обыграл «Осер» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.45

Ничья – 4.6

Победит «Страсбур» – 7.2

Статистика

«Страсбур» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ланс» одержал победы в трех последних поединках подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Страсбур» выиграл четыре из шести последних матчей с «Лансом»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. У «Ланса» не лучшая статистика в матчах со «Страсбуром», однако в этот раз хозяева должны одержать победу и набрать очень важные три балла в контексте дальнейшей борьбы за медали.