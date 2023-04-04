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«Ланс» – «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:23
«Ланс» – «Страсбур» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Страсбур», который состоится 07 апреля 2023 года

«Ланс»

Благодаря последним результатам и серии без поражений, «Ланс» смог вернуться на вторую позицию с набранными 60 баллами. Команда опережает «Марсель» лишь по дополнительным показателям, а от «ПСЖ» отстает всего на шесть пунктов. В домашней игре с нестабильным «Страсбуром» хозяева не имеют права терять очки, если не хотят потерять свое место и возможно шансы на борьбу за золотые медали.

01 апреля «Ланс» обыграл на выезде «Ренн» (1:0), а 18 марта на своем поле уверенно обыграл аутсайдера «Анже» (3:0).

«Страсбур»

«Страсбур» редко выигрывает в последнее время, но очень рассчитывает избежать зоны вылета, от которой находится буквально в одном шаге. Коллектив набрал 26 очков и занимает 16 место, опережая ближайшего соперника только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В выездном матче с одним из лидеров Лиги 1 у гостей шансов мало, поэтому даже ничья вполне устроила бы гостей.

02 апреля «Страсбур» проиграл на выезде «Монако» (3:4), а 19 марта на своем поле уверенно обыграл «Осер» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланс» – 1.45
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Страсбур» – 7.2

Статистика

  • «Страсбур» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ланс» одержал победы в трех последних поединках подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Страсбур» выиграл четыре из шести последних матчей с «Лансом»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. У «Ланса» не лучшая статистика в матчах со «Страсбуром», однако в этот раз хозяева должны одержать победу и набрать очень важные три балла в контексте дальнейшей борьбы за медали.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:05
В январе Страсбург смог зацепить 1 балл в домашней личке 2:2, а теперь предстоит непростой выезд в Ланс, где хозяева выиграли 12 из 14 матчей в этом сезоне. Нападение регулярно отличается в последнее время у обеих команд, Страсбургу пытается спастись от вылета, а Ланс явно горит желанием пробиться в ЛЧ, но и в одиночку "кроваво-золотые" вполне спокойно могут забить 2 мяча, ведь защита гостей откровенно хромает. Хозяева и по составу сильнее и сейчас находятся на хорошем ходу, который сохранился после паузы на матчи сборных.
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