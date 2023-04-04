У этих клубов кончилось терпение. Без работы остались не только Нагельсманн, Конте и Поттер

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вчера, 18:09

Рынок свободных тренеров стал богаче.

Клубы за последние две недели слишком зачастили с тренерскими отставками. Своих наставников оставили без работы «Челси», «Севилья», «Лестер», «Химки», «Пари Нижний Новгород». О рокировке в «Баварии» и уходе Конте из «Тоттенхэма» уже писали – здесь же собрали самые свежие увольнения либо те, которые могли упустить из виду.

«Севилья» не дождалась прогресса при Сампаоли

Еще осенью на выход из испанского коллектива отправился Хулен Лопетеги – тогда «красно-белые» шли совсем близко к зоне вылета из Ла Лиги, а в ЛЧ разгромно уступили дортмундской «Боруссии» (1:4). Выручать коллектив должен был Хорхе Сампаоли, на ЧМ -2018 возглавлявший сборную Аргентины.

Период аргентинского специалиста в «Севилье» выдался противоречивым. Взлета в чемпионате не последовало, а к середине января севильцы и вовсе провалились на 19-е место – но впоследствии удалось выправить ситуацию, обосноваться в районе 12-13-й строчки.

Да и в Лиге Европы «красно-белые» прошли ПСВ в стыковом раунде и «Фенербахче» — в 1/8. Пусть и незначительно, но ситуация выправилась, поэтому непонятно, зачем было увольнять Сампаоли – оценивать его работу стоило уже в следующем сезоне, когда тренер проведет полноценную предсезонку с командой и перейдет от борьбы за выживание в Ла Лиге к более серьезным задачам.

«Челси» отказался от Поттера

О тяжелейшем положении «синих» написано уже довольно много – поэтому мы оценим, как раскручивалась ситуация вокруг главного тренера. По итогам 23 туров лондонцы оставались на 10-м месте в АПЛ и имели в активе 1 победу по итогам последних 6 матчей чемпионата. Тогда появился инсайд, что Поттеру не грозит увольнение – боссы «аристократов» считают Грэма одним из лучших специалистов в мире и понимают, что менеджер оказался в сложной ситуации. То же самое говорилось в конце февраля.

При этом чуть позднее возникли слухи, что определяющими для наставника будут матчи с «Лидсом» и «Боруссией» в начале марта. Обе встречи «Челси» выиграл. И спустя месяц после того, как Грэм при колоссальном давлении вывел «синих» в 1/4 финала ЛЧ , стало известно о его отставке.

Судя по инсайдам, менеджмент «аристократов» уже составил шорт-лист из претендентов на пост главного тренера. Туда попал Марку Силва, также есть шансы увидеть в «Челси» Маурисио Почеттино, а главным претендентом считается Юлиан Нагельсманн, которого недавно в «Баварии» сменил Томас Тухель (по забавному стечению обстоятельств, как раз ушедший из «Челси» перед назначением Поттера).

Роджерс – больше не в «Лестере»

Брендан возглавлял «Лестер» с 2019 года. Он пришел в тот момент, когда «лисы» после сенсационного чемпионства откатились на 9-12-е места и на 2 сезона вернул коллектив в сказку – пусть и не в том объеме, как по итогам чемпионата-2015/16.

«Лестер» дважды подряд оказывался в топ-5, выходил из группы Лиги Европы и добирался до полуфинала Лиги конференций.

При этом минувшим летом коллектив во главе с Роджерсом оказался в крайне затруднительном положении – «лисы» отпустили ключевого защитника Фофана в «Челси» и лишились основного голкипера Каспера Шмейхеля. Тем временем на усиление потратили лишь 17 миллионов евро – это худший показатель среди клубов Премьер-лиги в летнее трансферное окно.

Вполне ожидаемо, что без должного усиления «Лестер» скверно стартовал в чемпионате – даже хуже, чем в прошлом году. И даже так к началу паузы на ЧМ -2022 Роджерс успел выправить ситуацию и вывести команду на 13-е место. Это оказался пик «лис» в этом сезоне – выше они уже не поднимались, а в марте откатились обратно в зону вылета.

Сразу после отставки Брендана проскользнул инсайд, что боссы «Лестера» предложили возглавить команду ушедшему из «Челси» Поттеру. Тот ответил отказом.

В РПЛ – отставки Гогниева и Горлова

В плане тренерских отставок российские клубы стремятся следовать европейским тенденциям. Еще два специалиста остались без работы.

Первым был уволен Спартак Гогниев, ранее возглавлявший «Химки». Подмосковный коллектив еще после ухода Сергея Юрана начал трещать по швам. Под руководством Гогниева команда оказалась в зоне стыков, затем – в зоне вылета. Период перед паузой в РПЛ оказался совсем скверным – химчане проиграли 3 матча из 4 с общим счетом 3-13. При этом в первых матчах весенней части коллектив выглядел неплохо и даже оказывал достойное сопротивление «Зениту». Но в плоскость результатов такой прогресс не перетек – и Спартака отправили в отставку после разгромных 0:6 от «Краснодара».

Наиболее свежая перестановка – на тренерском мостике «Пари НН». Там не стали дожидаться, пока Артем Горлов покажет результат – нижегородцы одержали победу в одной из 6 игр под его руководством. Теперь возглавлять коллектив будет Сергей Юран, признанный кризис-менеджер, который в прошлом сезоне оставил в Премьер-Лиге «Химки».

На очереди – Гальтье и Йоканович

Менеджер «Пари Сен-Жермен» все ближе к отставке, хотя после вылета из ЛЧ от «Баварии» говорили, что ему дадут время до конца сезона. Но это было в начале марта. С того момента парижане провели 3 матча в Лиге 1 – и в двух из них потерпели поражение. У Гальтье все валится из рук – и, кажется, его шансы остаться во французском гранде близки к нулю.

«Динамо», тем временем, начало анализировать тренерский рынок. Сложно объяснить, с чем это связано – «бело-голубые» все так же претендуют на место в топ-3 и несильно отстали от своих конкурентов, несмотря на поражение от «Сочи». Тем не менее уже сообщается о нескольких кандидатах, которые могут сменить Славишу Йокановича у руля москвичей. В шорт-листе, по слухам, есть экс-наставник «Локомотива» Марко Николич, Миодраг Божович и даже Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош».