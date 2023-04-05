«Верона» – «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Сассуоло», который состоится 08 апреля 2023 года

«Верона»

После всплеска хороших результатов в начале календарного года, «Верона» вновь скатилась к ничьим и поражениям. Коллектив остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 19 баллами. До ближайшего соперника необходимо отыграть шесть пунктов, что с такими результатами будет очень проблематично, особенно в игре с «Сассуоло», который находится в отличной форме. Тем не менее, матч обещает быть интересным и напряженным.

1 апреля «Верона» минимально проиграла на выезде «Ювентусу» (0:1), а 19 марта уступила прямому конкуренту «Сампдории» (1:3).

«Сассуоло»

«Сассуоло» показывает шикарные результаты, особенно по сравнению с самим собой в первой половине сезона. Команда выиграла четыре из пяти последних туров и это помогло ей подняться на 12 место с 37 пунктами и отставанием от ближайшего соперника всего в один балл. В этом матче у гостей будет отличная возможность продлить свою успешную серию, если не будут допущены грубые ошибки.

3 апреля «Сассуоло» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а 17 марта команда минимально обыграла на своем поле «Специю» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 2.6

Ничья – 3.3

Победит «Сассуоло» – 2.75

Статистика

«Сассуоло» проиграл только один поединок из десяти последних в Серии А

«Верона» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Вероной»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Гости выглядят на данном отрезке гораздо сильнее соперника, и даже фактор выездного матча не должен помешать им заработать три балла.