Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Верона» – «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:04
«Верона» – «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Сассуоло», который состоится 08 апреля 2023 года

«Верона»

После всплеска хороших результатов в начале календарного года, «Верона» вновь скатилась к ничьим и поражениям. Коллектив остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 19 баллами. До ближайшего соперника необходимо отыграть шесть пунктов, что с такими результатами будет очень проблематично, особенно в игре с «Сассуоло», который находится в отличной форме. Тем не менее, матч обещает быть интересным и напряженным.

1 апреля «Верона» минимально проиграла на выезде «Ювентусу» (0:1), а 19 марта уступила прямому конкуренту «Сампдории» (1:3).

«Сассуоло»

«Сассуоло» показывает шикарные результаты, особенно по сравнению с самим собой в первой половине сезона. Команда выиграла четыре из пяти последних туров и это помогло ей подняться на 12 место с 37 пунктами и отставанием от ближайшего соперника всего в один балл. В этом матче у гостей будет отличная возможность продлить свою успешную серию, если не будут допущены грубые ошибки.

3 апреля «Сассуоло» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а 17 марта команда минимально обыграла на своем поле «Специю» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 2.6
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Сассуоло» – 2.75

Статистика

  • «Сассуоло» проиграл только один поединок из десяти последних в Серии А
  • «Верона» не может выиграть уже шесть матчей подряд
  • «Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Вероной»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.75. Гости выглядят на данном отрезке гораздо сильнее соперника, и даже фактор выездного матча не должен помешать им заработать три балла.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:45
Острый поединок тут намечается. Вероне необходимо побеждать и набирать очки, дабы реанимировать себя в плане сохранения прописки в высшем дивизионе, а Сассуоло с его высоким стилем игры должен раскрывать поединок и действовать себе в удовольствие. Обе команды в среднем куда больше одного мяча пропускают за игру и не могут надеяться на надёжность тылов, тогда как и ОЗ в этом противостоянии играл 4 матча подряд. Сейчас, учитывая все вышеописанное, эта ставка снова имеет все шансы зайти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 