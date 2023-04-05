Лучшее, что случалось с российским футболом за десятилетия. Кубок дарит эмоции

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вчера, 09:52

Поражения «Спартака» и «Динамо» в очередной серии.

Матчи на вылет и трибуны с фанатами

Насмешил Дмитрий Парфенов, который считает, что Абаскаль не знал регламент Кубка России. Поэтому после вылета от «Урала» испанец якобы не понял, что его команда получит шанс попасть в Суперфинал через нижнюю часть сетки. Бывшему защитнику «Спартака» не нравится новый формат Кубка? Отстал от футбольной жизни в стране. Ничего «коммерческого» в турнире нет. И раньше не было, поскольку в российском футболе совсем нет живых денег.

Зато без лишних ограничений есть возможность собрать болельщиков на трибунах. В Екатеринбурге было 24 778 зрителей. А на центральный матч ЦСКА и «Зенита» в РПЛ пришло менее десяти тысяч в Москве. На игре «Динамо» против скромного «Акрона» из низшей лиги собралось больше 11 000 человек. На новых поединках – сегодня ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов», а «Краснодар» примет «Ростову», тоже не будет пустых трибун, как в чемпионате.

Также Кубок обеспечивает интригу за счет и двойного вылета – второго шанса для самых сильных клубов, и окончательного прощания с турниром. Весной в еврокубках играли единицы. А теперь появился турнир для второй половины сезона, в котором есть интрига. «Зенит» вылетел от «Динамо», а дальше…

Прививка от недооценки соперников

Высокомерие лучших российских футболистов базировалось на трех китах. Первый кит – неадекватные зарплаты. Парни часто были из небогатых семей, им давали миллионы евро, сносило крышу. Второй кит – отсутствие практики в ведущих лигах. Головин, без сомнения, провел переоценку футбольных умений, оказавшись в одной лиге с Месси, Неймаром и Мбаппе. Понял, что такое конкуренция, которой в ЦСКА у него с пеленок почти не было, как почти у всех местных талантов.

Третий кит, на котором держалось высокомерие – заманенные приличными деньгами легионеры. Их уровень зачастую был выше, чем у местных. «Спартак» с Промесом на пике формы и без Квинси – разные команды. Нобоа делает «Сочи» сильнее, хотя двумя ногами на футбольной пенсии. «Урал» не становится хуже не только благодаря тренерскому классу Ганчаренко, но и благодаря Бикфалви в составе. Если легионеры не играют вместо россиян, то фавориты вылетают.

Раньше бывала недооценка и со стороны иностранцев, как у звезд «Зенита». Но «Локомотив» не раз выигрывал Кубок, как и ЦСКА . «Армейцы» не проиграли пока «Крыльям Советов», но могут также уступить Ганчаренко в финале Пути РПЛ . А вот «Спартак» уже недооценил «Урал». Также «Динамо» повторило ошибку сразу двух московских клубов – «Торпедо» и «Локомотива». Все трое вылетели от одного клуба низшей лиги.

Место для красивых кубковых сенсаций

Любительские клубы пока далеко не забирались, хотя им разрешили играть, что тоже здорово. Но если нынешний формат оставят, то впереди и такие сюрпризы. А пока «Акрон» из Тольятти, основанный в 2018 году, выбил сначала «Торпедо» — со счетом 2:0, затем по пенальти переиграл «Локомотив». Причем на поле у Галактионова были многие игроки основного состава с успехами в РПЛ .

А вчера тренер Калешин оставил в юбилейном сезоне без трофея московское «Динамо». Разумеется, «Акрон» не переиграл команду Йокановича в основное время, ведь на поле были почти все основные футболисты московского клуба. Но раз Тюкавин и компания моменты не реализовали, а голкипер Волков отразил шесть ударов, то середняк Первой лиги получил в награду серию пенальти.

Волков вытащил удар Фомина. Лесовой пробил выше ворот. А вот футболисты «Акрона» четыре раза попадали. Конечно, если бы шли дальше гранды, то Кубок от этого бы не пострадал. Раньше, как знаем, «Тосно» и компания создавали сенсации. Но хороши разные сюжеты. «Акрон» обретает смысл существования, а игроки получат большие премии. И Калешин напомнил о своем таланте. Крепкий тренер, далеко пойдет.

Вероятность убийства нового формата

Единственное опасение связано с тем, что новый Кубок пугает морально слабых. Убить формат могут с подачи ведущих клубов РПЛ . Они предпочитали играть полтора сложных матча, а после этого оказываться в финале. Если в будущем выберут Лигу чемпионов из Азии, то начнут ныть о нагрузках. Тогда умрет единственная удачная идея в российском футболе за добрых пятнадцать лет. А пока можно наслаждаться.

Возможны финалы ЦСКА против «Спартака», «Ростова» и «Краснодара», если хотите громкие вывески. Но «Урал», «Акрон» и «Крылья Советов» не сдаются. Тоже хотят в финал в «Лужниках». А до этого будут полуфиналы в Пути Регионов, а еще финал Пути РПЛ , где «Урал» ждет в соперники или Осинькина, или Федотова. Конечно, если бы Дзюба, Тюкавин и Малком прошли дальше, разборки оказались бы выше классом.

Но это Кубок, а не чемпионат, где на дистанции чаще всего срабатывает фактор денег. В основном в верхней части таблицы богатые клубы за ростовским исключением. А в Кубке «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» не получат трофей. И вылеты их всех ранили. Например, Смолов после рядового вопроса нагрубил журналисту. Возможно, следующим включат режим Широкова футболисты «Спартака»?

Абаскаль может вылететь для начала от Калешина, Ивича или Карпина. А если справится с первым соперником, то будет финал Пути Регионов, где снова можно сыграть против «Урала», что будет иронично. До финала близко, но далеко. Кубок снова интересен.