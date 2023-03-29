В топ-6 Бундеслиги ничего не ясно. Расстановка команд будет меняться от матча к матчу

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сегодня, 09:19

На последнее еврокубковое место претендуют сразу 4 команды.

Неожиданная отставка Нагельсманна стала причиной развернувшейся борьбы за чемпионство

После первой половины ноября, когда весь клубный футбол ушел на перерыв из-за чемпионата мира, отрыв мюнхенской «Баварии» от ближайшего преследователя составлял 9 очков. Спустя 10 туров лидер у Бундеслиги сменился – баварцев заменила «Боруссия» Терзича, которая очень вовремя набрала неимоверную форму, позволившую наверстать отставание.

Нагельсманну не удалось удержаться на посту главного тренера клуба, несмотря на восемь побед в восьми матчах Лиги чемпионов, разницу забитых и пропущенных 28-2, при том, что в соперниках были такие коллективы, как «Интер», «Барселона» и ПСЖ .

Вероятной причиной увольнения также стало и то, что молодой специалист не совладал с раздевалкой. Bild пишет, что руководство «Баварии» решило сменить Нагельсманна из-за того, что он якобы дал слабину перед Мане: Садио, по информации источника, после матча с ПСЖ выдал гневную речь при тренере и товарищах по команде из-за малого игрового времени, а Юлиан не смог этого пресечь. В следующем после той еврокубковой встречи туре Бундеслиги сенегалец вышел на поле, и в клубе появились подозрения о том, что в раздевалке утерян спортивный принцип.

Теперь на тренерском кресле «Баварии» будет сидеть Томас Тухель, которому за кратчайшие сроки удалось убедить руководство немцев в том, что он – правильный выбор. К тому же Тухелю уже удавалось побеждать, перенимая клуб по ходу сезона, что было важно при принятии решения:

Президент клуба Герберт Хайнер сказал:

Мы хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось. В последние годы он доказал, что может добиваться невероятных успехов с большими клубами за пределами Германии. Думаю, двух мнений быть не может: Тухель – один из самых сильных тренеров в Европе.

В свою очередь, у «Боруссии» дела в последние три месяца идут лучше некуда. После возобновления клубного футбола у «шмелей» лишь одна упущенная победа – ничья в рурском дерби против «Шальке».

Впереди у конкурентов очная встреча, в которой многое может определиться. Если дортмундцы хотя бы не проиграют, то шансы на серебряную салатницу будут довольно высокими. Хотя, календарь у них посложнее, но в то же время менее загруженный – Тухелю предстоит распределить силы еще и на лигочемпионские встречи.

В борьбе за зону Лиги чемпионов явно будет третий лишний

За попадание в самый престижный турнир Старого Света в немецкой Бундеслиге борются между собой сразу три коллектива – «Унион», «Фрайбург» и «Ред Булл» Лейпциг. Каждая из команд в последнее время не отличается стабильностью и способна сделать сюрприз в любом из оставшихся матчей.

Перед перерывом на мартовские матчи сборных третью позицию за собой сохранил «Унион», хотя совсем недавно берлинская команда была в пылу борьбы с «Боруссией» и «Баварией». После того как мюнхенский гранд не оставил от берлинцев камня на камне, одолев 3:0, «Унион» начал терять очки, попутно вылетев из Лиги Европы от бельгийского «Юниона». После 25 туров у команды 48 очков.

«Фрайбург», как и «Унион», вылетел из Лиги Европы, но уже от более именитого соперника – «Ювентуса». Дела клуба в последних матчах не могут радовать. «Фрайбург» одержал лишь одну победу в четырех последних турах чемпионата, а предстоящий календарь является одним из самых сложных среди всех команд Бундеслиги.

«Ред Булл» не стал давать фору своим конкурентам, загружая календарь матчами плей-офф еврокубков, и проиграл в двухматчевом противостоянии «Манчестер Сити». Международный перерыв наступил для «быков» очень вовремя, поскольку им явно нужна была передышка – они потерпели 3 поражения за 4 матча во всех соревнованиях и вылетели из топ-4 чемпионата, но все еще остаются в борьбе. Непопадание в зону Лиги чемпионов стало бы для «Ред Булла» настоящим провалом, поскольку это их цель уже который сезон.

Конкуренция за оставшееся место в еврокубках будет очень серьезной

На расстоянии трех очков в борьбе за шестое место Бундеслиги расположилось сразу четыре клуба – «Айнтрахт», «Вольфсбург», «Байер» и «Майнц». И, если не брать в расчет двух фаворитов чемпионата, самый лучший футбол, как минимум, для зрителей, показывает «Байер».

В начале года команда из Леверкузена была среди тех, кто плелся в нижней части таблицы, но все изменилось с приходом Хаби Алонсо. Перед перерывом в клубном футболе «Байер» одолел «Баварию», что естественно даст им моральный толчок в преддверии решающей части сезона. Сейчас «фармацевты» являются претендентами на победу в Лиге Европы, а также находятся в трех очках от идущего на шестом месте «Айнтрахта».

«Орлы», к слову, предсказуемо вылетели из Лиги чемпионов от неимоверного «Наполи», но и в чемпионате дела идут не самым лучшим образом – у клуба ни одной победы в последних четырех турах. В начале календарного года «Айнтрахт» был среди конкурирующих за зону ЛЧ , а теперь, хоть и находятся на шестой строчке, но выглядят не лучшим образом на фоне других команд.

Не стоит многого ожидать и от «Майнца» с «Вольфсбургом». Командам в текущем сезоне не хватает стабильности, но исключать их попадания в топ-6 точно не стоит, они все еще способны сделать сюрприз.